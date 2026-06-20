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Глава Мордовии обсудил с Минэкономразвития создание бизнес-парков в регионе - РИА Новости, 20.06.2026
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
20:14 20.06.2026
Глава Мордовии обсудил с Минэкономразвития создание бизнес-парков в регионе

Решетников и Здунов обсудили проекты по созданию бизнес-парков в Мордовии

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГлава Мордовии Артем Здунов
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 20.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Глава Мордовии Артем Здунов . Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников и глава Мордовии Артем Здунов обсудили проекты по созданию бизнес-парков и промышленного технопарка в республике, сообщает пресс-служба главы региона.
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"На встрече было отмечено, что Мордовия при поддержке Минэкономразвития РФ активно наращивает инвестиционный потенциал. В этом году республика заняла восьмое место в Нацрейтинге состояния инвестиционного климата в регионах, результаты которого были озвучены в рамках ПМЭФ-2026. В 2025 году объем инвестиций в Мордовии составил почти 98 миллиардов рублей. По темпу роста инвестиций регион с показателем в 101,7% занимает 26 место в России и третье – в ПФО. Это выше среднероссийского показателя", - говорится в сообщении.
Сегодня в Мордовии реализуются и планируются к реализации 56 крупных проектов с общим объемом инвестиций около 140 миллиардов рублей. Их запуск позволит создать более 3,4 тысячи новых рабочих мест.
В настоящее время в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Система" зарегистрировано 6 резидентов, объем инвестиций составил 1,8 миллиарда рублей. Крупные инвестиционные проекты реализуются в рамках ТОР "Рузаевка": в числе резидентов – 16 организаций с инвестиционными проектами, по которым на настоящий момент проинвестировано почти 12 миллиардов рублей и создано более 1,8 тысячи рабочих мест.
"Здунов и Решетников обсудили возможность создания бизнес-парка на площадке особой экономической зоны, а также еще одного бизнес-парка и промышленного технопарка в столице Мордовии. Также речь шла о возможности федеральной поддержки проектов республики по строительству инженерной инфраструктуры, в том числе под инвестпроекты, направленные на наращивание технологического суверенитета страны", - отмечается в сообщении.
 
Республика МордовияЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Артем Здунов
 
 
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