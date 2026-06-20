Глава Мордовии обсудил с Минэкономразвития создание бизнес-парков в регионе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 июн - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников и глава Мордовии Артем Здунов обсудили проекты по созданию бизнес-парков и промышленного технопарка в республике, сообщает пресс-служба главы региона.

« "На встрече было отмечено, что Мордовия при поддержке Минэкономразвития РФ активно наращивает инвестиционный потенциал. В этом году республика заняла восьмое место в Нацрейтинге состояния инвестиционного климата в регионах, результаты которого были озвучены в рамках ПМЭФ-2026. В 2025 году объем инвестиций в Мордовии составил почти 98 миллиардов рублей. По темпу роста инвестиций регион с показателем в 101,7% занимает 26 место в России и третье – в ПФО. Это выше среднероссийского показателя", - говорится в сообщении.

Сегодня в Мордовии реализуются и планируются к реализации 56 крупных проектов с общим объемом инвестиций около 140 миллиардов рублей. Их запуск позволит создать более 3,4 тысячи новых рабочих мест.

В настоящее время в особой экономической зоне промышленно-производственного типа "Система" зарегистрировано 6 резидентов, объем инвестиций составил 1,8 миллиарда рублей. Крупные инвестиционные проекты реализуются в рамках ТОР "Рузаевка": в числе резидентов – 16 организаций с инвестиционными проектами, по которым на настоящий момент проинвестировано почти 12 миллиардов рублей и создано более 1,8 тысячи рабочих мест.