Россия нарастила импорт из стран АСЕАН на 70 процентов, заявил Решетников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия за последние 10 лет нарастила импорт товаров из стран АСЕАН в 1,7 раза.
- Россия активно закупает у стран региона сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль, одежду и обувь.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия за последние 10 лет нарастила импорт товаров из стран АСЕАН в 1,7 раза, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"За 10 лет мы увеличили импорт из стран АСЕАН на 70%", - сказал он на открытии делового форума Россия-АСЕАН.
По словам Решетникова, Россия активно закупает у стран региона сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию в химической промышленности, текстиль, одежду и обувь.
"Эти результаты тем ценнее, что добиваемся мы их в непростых условиях", - подчеркнул министр.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.