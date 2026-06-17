Россия нарастила импорт из стран АСЕАН на 70 процентов, заявил Решетников

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия за последние 10 лет нарастила импорт товаров из стран АСЕАН в 1,7 раза.

Россия активно закупает у стран региона сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию химической промышленности, текстиль, одежду и обувь.

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия за последние 10 лет нарастила импорт товаров из стран АСЕАН в 1,7 раза, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"За 10 лет мы увеличили импорт из стран АСЕАН на 70%", - сказал он на открытии делового форума Россия-АСЕАН.

По словам Решетникова, Россия активно закупает у стран региона сельхозсырье, машины, оборудование, транспортные средства, продукцию в химической промышленности, текстиль, одежду и обувь.

"Эти результаты тем ценнее, что добиваемся мы их в непростых условиях", - подчеркнул министр.