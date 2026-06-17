В Казани стартовал бизнес-форум Россия — АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Казани стартовал деловой форум Россия — АСЕАН.
- В приветственном слове Путин призвал расширять связи в энергетике, продовольственной безопасности и сфере мирного атома.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. В Казани стартовал деловой форум Россия — АСЕАН с участием политиков и бизнесменов из государств, входящих в объединение.
В приветственном слове Владимир Путин отметил, что Москва и страны Юго-Восточной Азии накопили большой опыт сотрудничества и создали задел на будущее. Он призвал расширять связи в энергетике, продовольственной безопасности и сфере мирного атома.
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На открытии мероприятия также выступят премьер Малайзии Анвар Ибрагим, генсекретарь АСЕАН Као Ким Хорн, премьер Татарстана Алексей Песошин и глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В течение дня участники форума обсудят вопросы междугородной торговли, традиционных ценностей, партнерства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Евразийского экономического союза, развития сотрудничества в области высоких технологий.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На его полях Путин встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора.
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