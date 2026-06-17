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В Казани стартовал бизнес-форум Россия — АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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10:21 17.06.2026 (обновлено: 10:43 17.06.2026)
В Казани стартовал бизнес-форум Россия — АСЕАН

В Казани стартовал деловой форум Россия — АСЕАН

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПодготовка к саммиту Россия — АСЕАН в Казани
Подготовка к саммиту Россия — АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Подготовка к саммиту Россия — АСЕАН в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Казани стартовал деловой форум Россия — АСЕАН.
  • В приветственном слове Путин призвал расширять связи в энергетике, продовольственной безопасности и сфере мирного атома.
КАЗАНЬ, 17 июн — РИА Новости. В Казани стартовал деловой форум Россия — АСЕАН с участием политиков и бизнесменов из государств, входящих в объединение.
В приветственном слове Владимир Путин отметил, что Москва и страны Юго-Восточной Азии накопили большой опыт сотрудничества и создали задел на будущее. Он призвал расширять связи в энергетике, продовольственной безопасности и сфере мирного атома.
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На открытии мероприятия также выступят премьер Малайзии Анвар Ибрагим, генсекретарь АСЕАН Као Ким Хорн, премьер Татарстана Алексей Песошин и глава Минэкономразвития Максим Решетников.
В течение дня участники форума обсудят вопросы междугородной торговли, традиционных ценностей, партнерства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Евразийского экономического союза, развития сотрудничества в области высоких технологий.
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Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани 17-19 июня. На его полях Путин встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора.
РИА Новости — информационный партнер мероприятия.
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ЭкономикаРоссияМалайзияКазаньАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Максим РешетниковВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Евразийский экономический союзСаммит Россия — АСЕАН в КазаниАссоциация государств Юго-Восточной Азии
 
 
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