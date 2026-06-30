Решетников назвал уровень безработицы в России экстремально низким

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уровень безработицы в России находится на экстремально низком уровне — 2,2 %, заявил Решетников.
- Министр отметил, что низкий уровень безработицы свидетельствует о дефиците труда в экономике, и на это надо реагировать
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России находится на экстремально низком уровне - 2,2%, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Тем не менее, кадры как таковые - это все равно главный ограничитель экономики. Потому что, что бы мы там ни говорили, как бы мы ни слушали, какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является экстремально низким", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести".
Это говорит о том, что в экономике действительно есть дефицит труда, и на это надо реагировать, отметил министр. "Здесь и правительство при поддержке Государственной Думы, президента предпринимает шаги", - добавил Решетников.