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Решетников назвал уровень безработицы в России экстремально низким - РИА Новости, 30.06.2026
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14:55 30.06.2026
Решетников назвал уровень безработицы в России экстремально низким

Решетников: уровень безработицы в России находится на экстремально низком уровне

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень безработицы в России находится на экстремально низком уровне — 2,2 %, заявил Решетников.
  • Министр отметил, что низкий уровень безработицы свидетельствует о дефиците труда в экономике, и на это надо реагировать
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уровень безработицы в России находится на экстремально низком уровне - 2,2%, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
"Тем не менее, кадры как таковые - это все равно главный ограничитель экономики. Потому что, что бы мы там ни говорили, как бы мы ни слушали, какие бы новости ни появлялись, уровень безработицы 2,2% является экстремально низким", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести".
Это говорит о том, что в экономике действительно есть дефицит труда, и на это надо реагировать, отметил министр. "Здесь и правительство при поддержке Государственной Думы, президента предпринимает шаги", - добавил Решетников.
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