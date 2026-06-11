В МЭР рассказали, когда снимут запрет на продажу туров на Ближний Восток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минэкономразвития ожидает стабилизации ситуации на Ближнем Востоке для снятия ограничений на продажу организованных туров.
- Ранее МЭР рекомендовало приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
- Решетников подчеркнул, что рейсы в ОАЭ сейчас вылетают, и туристы могут спокойно покупать билеты для частных путешествий.
МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минэкономразвития РФ с нетерпением ждет стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и готово будет сразу снять все ограничения на продажу туда организованных туров, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках международного туристического форума "Путешествуй!".
Ранее Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и турагентам приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.
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"Мы с нетерпением ждем, чтобы ситуация стабилизировалась, соответственно, и как только позволит, мы все те ограничения, которые сейчас есть, снимем", - сказал Решетников.
Он подчеркнул, что, в частности, рейсы в ОАЭ сейчас вылетают, и туристы, которые путешествуют частным образом, могут спокойно покупать билеты.
"Одним из важных решений, которые мы сейчас уже должны прорабатывать на будущее, является увеличение географии полетов", - добавил он.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.