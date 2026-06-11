В МЭР рассказали, когда снимут запрет на продажу туров на Ближний Восток

Краткий пересказ от РИА ИИ Минэкономразвития ожидает стабилизации ситуации на Ближнем Востоке для снятия ограничений на продажу организованных туров.

Ранее МЭР рекомендовало приостановить продажу туров в ОАЭ, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман и Саудовскую Аравию.

Решетников подчеркнул, что рейсы в ОАЭ сейчас вылетают, и туристы могут спокойно покупать билеты для частных путешествий.

МОСКВА, 11 июн - РИА Новости. Минэкономразвития РФ с нетерпением ждет стабилизации ситуации на Ближнем Востоке и готово будет сразу снять все ограничения на продажу туда организованных туров, заявил министр экономического развития Максим Решетников в рамках международного туристического форума "Путешествуй!".

« "Мы с нетерпением ждем, чтобы ситуация стабилизировалась, соответственно, и как только позволит, мы все те ограничения, которые сейчас есть, снимем", - сказал Решетников

Он подчеркнул, что, в частности, рейсы в ОАЭ сейчас вылетают, и туристы, которые путешествуют частным образом, могут спокойно покупать билеты.

"Одним из важных решений, которые мы сейчас уже должны прорабатывать на будущее, является увеличение географии полетов", - добавил он.