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В Госдуме предложили поставить тонометры во всех МФЦ - РИА Новости, 26.06.2026
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12:19 26.06.2026
В Госдуме предложили поставить тонометры во всех МФЦ

"Новые люди" предложили поставить тонометры для пенсионеров во всех МФЦ

© РИА Новости / Алексей МайшевРабота центра госуслуг "Мои документы"
Работа центра госуслуг Мои документы - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Работа центра госуслуг "Мои документы". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложили поставить тонометры во всех МФЦ и отделениях "Почты России".
  • Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит повысить доступность самоконтроля здоровья для пенсионеров и поддержать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили поставить тонометры для пенсионеров во всех МФЦ и отделениях "Почты России".
Соответствующие обращения были направлены главе Минцифры Максуту Шадаеву и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.
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"Представляется целесообразным рассмотреть возможность поэтапного внедрения единого межведомственного подхода к размещению автоматических тонометров для самостоятельного измерения артериального давления посетителями во всех МФЦ России, прежде всего в местах массового посещения гражданами старшего возраста", - сказано в обращении на имя Решетникова.
Парламентарии уточнили, что на первом этапе такая мера могла бы быть реализована в МФЦ с высокой посещаемостью, отделениях почтовой связи, где граждане получают пенсии и социальные выплаты, а также в отделениях, расположенных в сельской местности или районах с ограниченной доступностью медицинских организаций.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность поэтапного внедрения единого межведомственного подхода к размещению автоматических тонометров для самостоятельного измерения артериального давления посетителями во всех отделениях "Почты России", прежде всего в местах массового посещения гражданами старшего возраста", - сказано в обращении на имя Шадаева.
Реализация инициативы, по мнению авторов, позволит повысить доступность простого самоконтроля здоровья для пенсионеров, снизить риски игнорирования симптомов повышенного давления и поддержать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.
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