В Госдуме предложили поставить тонометры во всех МФЦ

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложили поставить тонометры во всех МФЦ и отделениях "Почты России".

Авторы инициативы считают, что ее реализация позволит повысить доступность самоконтроля здоровья для пенсионеров и поддержать профилактику сердечно-сосудистых заболеваний.

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от фракции "Новые люди" Антон Ткачев и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили поставить тонометры для пенсионеров во всех МФЦ и отделениях "Почты России".

Соответствующие обращения были направлены главе Минцифры Максуту Шадаеву и главе Минэкономразвития Максиму Решетникову. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность поэтапного внедрения единого межведомственного подхода к размещению автоматических тонометров для самостоятельного измерения артериального давления посетителями во всех МФЦ России , прежде всего в местах массового посещения гражданами старшего возраста", - сказано в обращении на имя Решетникова

Парламентарии уточнили, что на первом этапе такая мера могла бы быть реализована в МФЦ с высокой посещаемостью, отделениях почтовой связи, где граждане получают пенсии и социальные выплаты, а также в отделениях, расположенных в сельской местности или районах с ограниченной доступностью медицинских организаций.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность поэтапного внедрения единого межведомственного подхода к размещению автоматических тонометров для самостоятельного измерения артериального давления посетителями во всех отделениях "Почты России", прежде всего в местах массового посещения гражданами старшего возраста", - сказано в обращении на имя Шадаева.