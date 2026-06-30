Зумеров сложно вовлекать в занятость, заявил Решетников

"Мы смотрели статистику: в течение года большинство уходит, меняет (профессию - ред.). У них какие-то другие запросы: к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности выпить кофе, к возможности потом пойти заниматься спортом", - пояснил министр.