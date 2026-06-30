Зумеров сложно вовлекать в занятость, заявил Решетников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что представителей поколения зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость.
- Зумеры имеют другие запросы к работе, включая требования к коллективу, условиям труда и возможности заниматься личными делами и хобби.
- Многие работодатели жалуются, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Представителей поколения зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Все, что касается роста производительности труда, вовлечения в рынок труда молодежи, старшего поколения и так далее, это все крайне востребовано. Зумеров значительно более сложно вовлекать", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести".
"Мы смотрели статистику: в течение года большинство уходит, меняет (профессию - ред.). У них какие-то другие запросы: к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности выпить кофе, к возможности потом пойти заниматься спортом", - пояснил министр.
По его словам, многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. "Есть рабочее время, все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность", - заключил глава Минэкономразвития.