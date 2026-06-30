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Зумеров сложно вовлекать в занятость, заявил Решетников - РИА Новости, 30.06.2026
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15:06 30.06.2026
Зумеров сложно вовлекать в занятость, заявил Решетников

Решетников: зумеров сложно вовлекать в занятость

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития России Максим Решетников
Министр экономического развития России Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр экономического развития России Максим Решетников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что представителей поколения зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость.
  • Зумеры имеют другие запросы к работе, включая требования к коллективу, условиям труда и возможности заниматься личными делами и хобби.
  • Многие работодатели жалуются, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Представителей поколения зумеров сложно вовлекать в трудовую занятость, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Все, что касается роста производительности труда, вовлечения в рынок труда молодежи, старшего поколения и так далее, это все крайне востребовано. Зумеров значительно более сложно вовлекать", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести".
"Мы смотрели статистику: в течение года большинство уходит, меняет (профессию - ред.). У них какие-то другие запросы: к коллективу, к устройству, к пониманию качества работы, к возможности выпить кофе, к возможности потом пойти заниматься спортом", - пояснил министр.
По его словам, многие работодатели жалуются на то, что молодежь гораздо хуже вовлекается в переработки. "Есть рабочее время, все остальное время оставьте мне на личную жизнь и на мои увлечения, хобби. С этим надо работать, это новая реальность", - заключил глава Минэкономразвития.
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