Участники делового форума "Россия – АСЕАН" на полях саммита "Россия – АСЕАН" в Казани

Участники делового форума "Россия – АСЕАН" на полях саммита "Россия – АСЕАН" в Казани

Россия увеличила экспорт мясной продукции в АСЕАН в 50 раз за десять лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские компании увеличили экспорт мясной продукции в страны АСЕАН в 50 раз за последние десять лет.

Экспорт удобрений из России в АСЕАН вырос более чем на треть.

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Российские компании за последние десять лет увеличили экспорт мясной продукции в страны АСЕАН в 50 раз, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Россия также экспортирует сельхозпродукцию: пшеницу, кукурузу, растительное масло. Поставки мясной продукции за 10 лет выросли в 50 раз", - сказал он на открытии делового форума Россия-АСЕАН.

Он отметил, что этому способствует признание российских ветеринарных сертификатов в странах объединения.

Кроме того, добавил Решетников , экспорт удобрений из России в АСЕАН вырос более чем на треть.