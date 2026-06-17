Россия увеличила экспорт мясной продукции в АСЕАН в 50 раз за десять лет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские компании увеличили экспорт мясной продукции в страны АСЕАН в 50 раз за последние десять лет.
- Экспорт удобрений из России в АСЕАН вырос более чем на треть.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Российские компании за последние десять лет увеличили экспорт мясной продукции в страны АСЕАН в 50 раз, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Россия также экспортирует сельхозпродукцию: пшеницу, кукурузу, растительное масло. Поставки мясной продукции за 10 лет выросли в 50 раз", - сказал он на открытии делового форума Россия-АСЕАН.
Он отметил, что этому способствует признание российских ветеринарных сертификатов в странах объединения.
Кроме того, добавил Решетников, экспорт удобрений из России в АСЕАН вырос более чем на треть.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.