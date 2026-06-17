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Россия увеличила экспорт мясной продукции в АСЕАН в 50 раз за десять лет - РИА Новости, 17.06.2026
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11:52 17.06.2026
Россия увеличила экспорт мясной продукции в АСЕАН в 50 раз за десять лет

Решетников: Россия за 10 лет увеличила экспорт мяса в страны АСЕАН в 50 раз

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкУчастники делового форума "Россия – АСЕАН" на полях саммита "Россия – АСЕАН" в Казани
Участники делового форума Россия – АСЕАН на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Участники делового форума "Россия – АСЕАН" на полях саммита "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские компании увеличили экспорт мясной продукции в страны АСЕАН в 50 раз за последние десять лет.
  • Экспорт удобрений из России в АСЕАН вырос более чем на треть.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Российские компании за последние десять лет увеличили экспорт мясной продукции в страны АСЕАН в 50 раз, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Россия также экспортирует сельхозпродукцию: пшеницу, кукурузу, растительное масло. Поставки мясной продукции за 10 лет выросли в 50 раз", - сказал он на открытии делового форума Россия-АСЕАН.
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Он отметил, что этому способствует признание российских ветеринарных сертификатов в странах объединения.
Кроме того, добавил Решетников, экспорт удобрений из России в АСЕАН вырос более чем на треть.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
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