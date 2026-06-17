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Решетников рассказал, сколько россиян посетили страны АСЕАН в 2025 году - РИА Новости, 17.06.2026
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12:18 17.06.2026
Решетников рассказал, сколько россиян посетили страны АСЕАН в 2025 году

Решетников: страны АСЕАН в 2025 году посетили 2,8 миллиона россиян

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкБаннер с символикой саммита "Россия – АСЕАН" в Казани
Баннер с символикой саммита Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Баннер с символикой саммита "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В прошлом году, по данным ассоциации, страны АСЕАН посетили 2,8 миллиона россиян.
  • Минэкономразвития планирует упрощать визовые режимы, развивать авиасообщения и новые платежные сервисы для привлечения туристов из стран ассоциации.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в прошлом году, по данным ассоциации, посетили 2,8 миллиона россиян, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Жители России активно путешествуют по странам АСЕАН. В прошлом году регион посетили 2 миллиона человек, но, как обычно, статистика здесь расходится, по данным стран АСЕАН, - 2,8 миллиона человек", - сказал он на открытии делового форума Россия - АСЕАН.
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Решетников отметил, что российских туристов привлекает не только тропический климат, богатая культура, но и искренние и дружеские отношения.
«
"Со своей стороны ждем гостей из стран АСЕАН. Для этого упрощаем визовые режимы, развиваем авиасообщения, новые платежные сервисы, гармонизируем стандарты", - добавил министр.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Деловой форум Россия - АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
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