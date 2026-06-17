Решетников рассказал, сколько россиян посетили страны АСЕАН в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В прошлом году, по данным ассоциации, страны АСЕАН посетили 2,8 миллиона россиян.
- Минэкономразвития планирует упрощать визовые режимы, развивать авиасообщения и новые платежные сервисы для привлечения туристов из стран ассоциации.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в прошлом году, по данным ассоциации, посетили 2,8 миллиона россиян, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.
"Жители России активно путешествуют по странам АСЕАН. В прошлом году регион посетили 2 миллиона человек, но, как обычно, статистика здесь расходится, по данным стран АСЕАН, - 2,8 миллиона человек", - сказал он на открытии делового форума Россия - АСЕАН.
Решетников отметил, что российских туристов привлекает не только тропический климат, богатая культура, но и искренние и дружеские отношения.
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"Со своей стороны ждем гостей из стран АСЕАН. Для этого упрощаем визовые режимы, развиваем авиасообщения, новые платежные сервисы, гармонизируем стандарты", - добавил министр.
Деловой форум Россия - АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.