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Госкорпорацию "Туризм.РФ" возглавил бывший мэр Анапы Швец - РИА Новости, 25.06.2026
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15:59 25.06.2026
Госкорпорацию "Туризм.РФ" возглавил бывший мэр Анапы Швец

Госкорпорацию "Туризм.РФ" возглавил бывший мэр Анапы Василий Швец

© Фото предоставлено пресс-службой администрации АнапыВасилий Швец
Василий Швец - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Анапы
Василий Швец . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Василия Швеца назначили генеральным директором АО «Корпорация Туризм.РФ».
  • Назначение состоялось по решению совета директоров корпорации.
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госкорпорацию "Туризм.РФ" возглавил бывший мэр Анапы Василий Швец, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ.
"Министр экономического развития России представил коллективу АО "Корпорация Туризм.РФ" нового генерального директора — Василия Швеца. Назначение состоялось по решению совета директоров корпорации", - говорится в сообщении.
Швец имеет более чем 10-летний опыт в сфере государственного и муниципального управления: работал на руководящих позициях, отвечая за позиционирование и развитие Краснодарского края. Руководил департаментом инвестиций и развития МСП, в качестве вице-губернатора региона курировал туризм, инвестиции, цифровизацию. Пять лет был главой города-курорта Анапа.
В сообщении указывается, что министр экономического развития Максим Решетников обозначил приоритетные задачи на ближайшую перспективу. "Все запущенные инвестиционные проекты, в которых участвует корпорация, должны быть доведены до логического завершения, а объекты туристической инфраструктуры — введены в эксплуатацию в установленные сроки", - отметили в пресс-службе.
Решетников подчеркнул, что перед корпорацией стоят не только текущие обязательства, но и новые задачи, которые меняют ее роль на туристическом рынке. Ключевым направлением становится углубление взаимодействия с регионами.
Отмечается, что корпорация будет наращивать экспертизу, помогать регионам в подготовке инвестиционных проектов и привлечении финансирования, в том числе иностранного, в туристическую инфраструктуру.
В министерстве рассказали, что "Туризм.РФ" переходит к более активной интеграционной функции, становясь для регионов центром компетенций и опорой в реализации их туристического потенциала.
Решетников также поблагодарил Сергея Красноперова, исполнявшего обязанности генерального директора в последний период, за добросовестную работу и преданность делу.
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