Госкорпорацию "Туризм.РФ" возглавил бывший мэр Анапы Швец

Краткий пересказ от РИА ИИ Василия Швеца назначили генеральным директором АО «Корпорация Туризм.РФ».

Назначение состоялось по решению совета директоров корпорации.

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Госкорпорацию "Туризм.РФ" возглавил бывший мэр Анапы Василий Швец, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

"Министр экономического развития России представил коллективу АО "Корпорация Туризм.РФ" нового генерального директора — Василия Швеца . Назначение состоялось по решению совета директоров корпорации", - говорится в сообщении.

Швец имеет более чем 10-летний опыт в сфере государственного и муниципального управления: работал на руководящих позициях, отвечая за позиционирование и развитие Краснодарского края. Руководил департаментом инвестиций и развития МСП, в качестве вице-губернатора региона курировал туризм, инвестиции, цифровизацию. Пять лет был главой города-курорта Анапа.

В сообщении указывается, что министр экономического развития Максим Решетников обозначил приоритетные задачи на ближайшую перспективу. "Все запущенные инвестиционные проекты, в которых участвует корпорация, должны быть доведены до логического завершения, а объекты туристической инфраструктуры — введены в эксплуатацию в установленные сроки", - отметили в пресс-службе.

Решетников подчеркнул, что перед корпорацией стоят не только текущие обязательства, но и новые задачи, которые меняют ее роль на туристическом рынке. Ключевым направлением становится углубление взаимодействия с регионами.

Отмечается, что корпорация будет наращивать экспертизу, помогать регионам в подготовке инвестиционных проектов и привлечении финансирования, в том числе иностранного, в туристическую инфраструктуру.

В министерстве рассказали, что "Туризм.РФ" переходит к более активной интеграционной функции, становясь для регионов центром компетенций и опорой в реализации их туристического потенциала.