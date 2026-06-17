Решетников рассказал о поставках Россией энергоресурсов в страны АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
- В первом квартале года Россия нарастила объемы поставок минерального сырья и нефти на 40%, а следующим шагом станут долгосрочные контракты на поставку энергоносителей и совместное развитие инфраструктуры.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на открытии делового форума Россия-АСЕАН.
"Наша страна остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН", - сказал он.
Решетникова отметил, что в условиях кризиса в Ормузе в первом квартале этого года Россия нарастила объемы поставок минерального сырья и нефти на 40%.
Следующий шаг, по его словам, это долгосрочные контракты на поставку энергоносителей и совместное развитие инфраструктуры. "Это обеспечит энергетическую безопасность и конкурентные цены партнерам АСЕАН на долгосрочные перспективы", - добавил глава Минэкономразвития РФ.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.