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Решетников рассказал о поставках Россией энергоресурсов в страны АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
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11:57 17.06.2026
Решетников рассказал о поставках Россией энергоресурсов в страны АСЕАН

Решетников: Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития России Максим Решетников
Министр экономического развития России Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр экономического развития России Максим Решетников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
  • В первом квартале года Россия нарастила объемы поставок минерального сырья и нефти на 40%, а следующим шагом станут долгосрочные контракты на поставку энергоносителей и совместное развитие инфраструктуры.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на открытии делового форума Россия-АСЕАН.
"Наша страна остается надежным поставщиком энергоресурсов в страны АСЕАН", - сказал он.
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Решетникова отметил, что в условиях кризиса в Ормузе в первом квартале этого года Россия нарастила объемы поставок минерального сырья и нефти на 40%.
Следующий шаг, по его словам, это долгосрочные контракты на поставку энергоносителей и совместное развитие инфраструктуры. "Это обеспечит энергетическую безопасность и конкурентные цены партнерам АСЕАН на долгосрочные перспективы", - добавил глава Минэкономразвития РФ.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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ЭкономикаРоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Казань
 
 
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