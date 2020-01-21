Решетникова назначили министром экономического развития

МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Максима Решетникова министром экономического развития, соответствующий указ президента приводит пресс-служба Кремля.
Одновременно, согласно документу, Решетников ушел в отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин своими указами назначил ... Решетникова Максима Геннадьевича – министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию", - говорится в документе.
С 2016 года должность главы Минэкономразвития занимал Максим Орешкин.