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Формирование нового правительства
2020-01-21T23:36+0300
https://ria.ru/20200121/1563692116.html
Решетникова назначили министром экономического развития
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РИА Новости

Решетникова назначили министром экономического развития

20:15 21.01.2020 (обновлено: 23:36 21.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоссийский инвестиционный форум. День второй
Российский инвестиционный форум. День второй
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Максима Решетникова министром экономического развития, соответствующий указ президента приводит пресс-служба Кремля.
Одновременно, согласно документу, Решетников ушел в отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.
"Президент Российской Федерации Владимир Путин своими указами назначил ... Решетникова Максима Геннадьевича – министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию", - говорится в документе.
С 2016 года должность главы Минэкономразвития занимал Максим Орешкин.
Здание Дома правительства РФ
Вчера, 20:06Формирование нового правительства
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Формирование нового правительстваМаксим РешетниковПравительство РФВладимир ПутинПолитика
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