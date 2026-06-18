Путин: Россию и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства

"Они способствуют формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного, взаимовыгодного сотрудничества", — сказал он.

Результаты этого взаимодействия, по его словам, налицо: есть солидная договорно-правовая база, разветвленная сеть совместных механизмов и новые диалоговые площадки.

Президент отметил, что организация пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. Ей удалось выдержать испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, основа которой — общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов.