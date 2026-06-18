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Путин: Россию и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства - РИА Новости, 18.06.2026
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10:25 18.06.2026 (обновлено: 11:20 18.06.2026)
Путин: Россию и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства

Путин открыл заседание саммита Россия — АСЕАН в Казани

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россию и АСЕАН связывают отношения стратегического партнерства, заявил Владимир Путин на открытии пленарного заседания саммита.
  • По его словам, результаты этого сотрудничества налицо.
  • Президент отметил, что ассоциация выдержала испытание временем, она пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире.
  • Он выразил надежду на плодотворную и конструктивную работу саммита.
КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Москву и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии связывают отношения стратегического партнерства, заявил Владимир Путин на открытии пленарного заседания саммита Россия — АСЕАН.
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"Они способствуют формированию сбалансированной архитектуры безопасности и равноправного, взаимовыгодного сотрудничества", — сказал он.
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Результаты этого взаимодействия, по его словам, налицо: есть солидная договорно-правовая база, разветвленная сеть совместных механизмов и новые диалоговые площадки.
Президент отметил, что организация пользуется авторитетом не только в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но и во всем мире. Ей удалось выдержать испытания временем, выстроив систему межгосударственного сотрудничества, основа которой — общепризнанные нормы международного права и взаимный учет интересов.
Он выразил надежду на плодотворную и конструктивную работу саммита и рассказал, что участники мероприятия обсудят актуальные и региональные проблемы, а также партнерство России и организации.
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"Естественно, <...> могут быть затронуты и другие вопросы — любые, уважаемые господа, которые вы посчитаете целесообразными", — добавил Путин.

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Второе заседание саммита пройдет в формате рабочего завтрака. Оно будет посвящено тематике интеграционных процессов на пространстве Евразии. Также ожидается выступление главы Торгово-промышленной палаты Сергея Катырина. Тема — основные итоги Делового форума Россия — АСЕАН.
После этого Путин выступит с заявлением для СМИ с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом, а затем продолжит серию двусторонних встреч.
Саммит, посвященный 35-летию отношений между Москвой и ассоциацией, проходит в Казани 17-19 июня. По его итогам примут четыре документа.
Организацию создали в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
РИА Новости — информационный партнер Делового форума Россия — АСЕАН.
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