Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия обсуждает со странами АСЕАН увеличение поставок энергоресурсов, в том числе сжиженного природного газа.
- Страны АСЕАН испытывают большую потребность в энергоресурсах из-за ожидаемого роста энергопотребления к 2050 году в 2,6 раза.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия обсуждает со странами АСЕАН увеличение поставок энергоресурсов, в том числе и сжиженного природного газа, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
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"У стран АСЕАН большая потребность, потому что энергопотребление, по оценке экспертов, к 2050 году вырастет в 2,6 раза. Это значит, что потребуется больше продукции, которые способны производить. Поэтому обсуждаем увеличение поставок, в том числе и сжиженного природного газа в эти страны", - сказал он журналистам в кулуарах делового форума Россия - АСЕАН.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.