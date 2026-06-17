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Россия обсуждает со странами АСЕАН увеличение поставок энергоресурсов - РИА Новости, 17.06.2026
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14:31 17.06.2026 (обновлено: 17:30 17.06.2026)
Россия обсуждает со странами АСЕАН увеличение поставок энергоресурсов

Решетников: Россия обсуждает с АСЕАН увеличение поставок энергоресурсов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкФлаги с символикой саммита "Россия – АСЕАН" в Казани
Флаги с символикой саммита Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Флаги с символикой саммита "Россия – АСЕАН" в Казани
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия обсуждает со странами АСЕАН увеличение поставок энергоресурсов, в том числе сжиженного природного газа.
  • Страны АСЕАН испытывают большую потребность в энергоресурсах из-за ожидаемого роста энергопотребления к 2050 году в 2,6 раза.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия обсуждает со странами АСЕАН увеличение поставок энергоресурсов, в том числе и сжиженного природного газа, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
«
"У стран АСЕАН большая потребность, потому что энергопотребление, по оценке экспертов, к 2050 году вырастет в 2,6 раза. Это значит, что потребуется больше продукции, которые способны производить. Поэтому обсуждаем увеличение поставок, в том числе и сжиженного природного газа в эти страны", - сказал он журналистам в кулуарах делового форума Россия - АСЕАН.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
Баннер с символикой саммита Россия – АСЕАН в Казани - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
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