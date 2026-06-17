Россия обсуждает со странами АСЕАН увеличение поставок энергоресурсов

«

"У стран АСЕАН большая потребность, потому что энергопотребление, по оценке экспертов, к 2050 году вырастет в 2,6 раза. Это значит, что потребуется больше продукции, которые способны производить. Поэтому обсуждаем увеличение поставок, в том числе и сжиженного природного газа в эти страны", - сказал он журналистам в кулуарах делового форума Россия - АСЕАН.