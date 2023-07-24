https://ria.ru/20230724/belousov-1886011338.html

Белоусова переизбрали главой совета директоров РЖД

Белоусова переизбрали главой совета директоров РЖД - РИА Новости, 24.07.2023

Белоусова переизбрали главой совета директоров РЖД

Совет директоров РЖД переизбрал своим председателем первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T17:34

2023-07-24T17:34

2023-07-24T17:34

андрей белоусов

ржд

россия

максим решетников

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет директоров РЖД переизбрал своим председателем первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, говорится в сообщении компании."Совет директоров избрал первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова председателем совета директоров ОАО "РЖД" на новый корпоративный год, утвердил составы комитетов совета директоров ОАО "РЖД" и их председателей", - сообщили в железнодорожном холдинге.Белоусов возглавляет совет директоров компании с 2020 года.В РЖД добавили, что главой комитета по стратегическому планированию совета директоров компании избран член совета директоров, министр экономического развития РФ Максим Решетников. Председателем комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров - вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Главой комитета по аудиту и рискам совета директоров избран независимый директор, председатель попечительского совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, независимый член совета директоров Сергей Степашин. Главой комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров стал независимый директор, ректор "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" Алексей Комиссаров.

https://ria.ru/20230713/rzhd-1883950427.html

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андрей белоусов, ржд, россия, максим решетников, дмитрий чернышенко