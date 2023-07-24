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Белоусова переизбрали главой совета директоров РЖД - РИА Новости, 24.07.2023
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17:34 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/belousov-1886011338.html
Белоусова переизбрали главой совета директоров РЖД
Белоусова переизбрали главой совета директоров РЖД - РИА Новости, 24.07.2023
Белоусова переизбрали главой совета директоров РЖД
Совет директоров РЖД переизбрал своим председателем первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T17:34
2023-07-24T17:34
андрей белоусов
ржд
россия
максим решетников
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет директоров РЖД переизбрал своим председателем первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, говорится в сообщении компании."Совет директоров избрал первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова председателем совета директоров ОАО "РЖД" на новый корпоративный год, утвердил составы комитетов совета директоров ОАО "РЖД" и их председателей", - сообщили в железнодорожном холдинге.Белоусов возглавляет совет директоров компании с 2020 года.В РЖД добавили, что главой комитета по стратегическому планированию совета директоров компании избран член совета директоров, министр экономического развития РФ Максим Решетников. Председателем комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров - вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Главой комитета по аудиту и рискам совета директоров избран независимый директор, председатель попечительского совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, независимый член совета директоров Сергей Степашин. Главой комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров стал независимый директор, ректор "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" Алексей Комиссаров.
https://ria.ru/20230713/rzhd-1883950427.html
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андрей белоусов, ржд, россия, максим решетников, дмитрий чернышенко
Андрей Белоусов, РЖД, Россия, Максим Решетников, Дмитрий Чернышенко
Белоусова переизбрали главой совета директоров РЖД

Совет директоров РЖД переизбрал своим председателем первого вице-премьера Андрея Белоусова

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк Андрей Белоусов
 Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 июл - РИА Новости. Совет директоров РЖД переизбрал своим председателем первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров избрал первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Андрея Белоусова председателем совета директоров ОАО "РЖД" на новый корпоративный год, утвердил составы комитетов совета директоров ОАО "РЖД" и их председателей", - сообщили в железнодорожном холдинге.
Белоусов возглавляет совет директоров компании с 2020 года.
В РЖД добавили, что главой комитета по стратегическому планированию совета директоров компании избран член совета директоров, министр экономического развития РФ Максим Решетников. Председателем комитета по цифровой трансформации и инновационному развитию совета директоров - вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Главой комитета по аудиту и рискам совета директоров избран независимый директор, председатель попечительского совета государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, независимый член совета директоров Сергей Степашин. Главой комитета по кадрам и вознаграждениям совета директоров стал независимый директор, ректор "Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации" Алексей Комиссаров.
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Андрей БелоусовРЖДРоссияМаксим РешетниковДмитрий Чернышенко
 
 
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