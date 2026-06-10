Песков рассказал, кто примет участие в совещании Путина по инвестактивности

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, а также председатель "Деловой России" Алексей Репик примут участие в совещании у президента России Владимира Путина о мерах по восстановлению инвестиционной активности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.