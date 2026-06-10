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Песков рассказал, кто примет участие в совещании Путина по инвестактивности - РИА Новости, 10.06.2026
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13:04 10.06.2026 (обновлено: 13:10 10.06.2026)
Песков рассказал, кто примет участие в совещании Путина по инвестактивности

Песков: Решетников и Шохин примут участие в совещании Путина по инвестактивности

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин проведет совещание по теме восстановления инвестиционной активности в Ново-Огарево.
  • Главным докладчиком на совещании будет министр экономического развития Максим Решетников, также выступят глава РСПП Александр Шохин и руководитель «Деловой России» Алексей Репик.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Министр экономического развития Максим Решетников, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, а также председатель "Деловой России" Алексей Репик примут участие в совещании у президента России Владимира Путина о мерах по восстановлению инвестиционной активности, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В среду Путин работает в Ново-Огарево, глава государства проведет совещание по теме восстановления инвестиционной активности, отметил Песков.
"Главным докладчиком будет Максим Решетников, министр экономического развития России. Выступят также Александр Шохин, руководитель РСПП, и также руководитель "Деловой России" Алексей Репик. Ну и, конечно же, будут рассматриваться текущие оперативные вопросы", - сказал Песков журналистам.
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ЭкономикаРоссияНово-Огарево (Московская область)Дмитрий ПесковМаксим РешетниковАлександр ШохинРоссийский союз промышленников и предпринимателейДеловая Россия
 
 
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