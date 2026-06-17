Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и АСЕАН - РИА Новости, 17.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 17.06.2026 (обновлено: 10:50 17.06.2026)
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и АСЕАН

Путин: перед Россией и АСЕАН открываются перспективы в сфере мирного атома

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин заявил о широких перспективах сотрудничества между Россией и АСЕАН в области энергетической и продовольственной безопасности, а также в сфере мирного атома.
  • Путин отметил новые задачи, включая внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта и формирование устойчивых цифровых платформ.
  • Президент выразил уверенность, что решения саммита будут способствовать продвижению взаимовыгодной торговли, инвестиций и промышленной кооперации между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Перед Россией и АСЕАН сегодня открываются широкие перспективы в области энергетической и продовольственной безопасности, а также в сфере мирного атома, считает президент РФ Владимир Путин.
Об этом он заявил в своем обращении к участникам и гостям Делового форума Россия – АСЕАН, который проходит в Казани. Приветствие главы государства зачитал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества, заявил Путин
10:25
"Сегодня перед нами стоят новые задачи. Среди них – активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ. Широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики", - отметил Путин.
По его словам, важным является то, что в тех же направлениях работают и партнеры по Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и другим объединениям, представители которых присутствуют на форуме.
"Уверен, что решения российско-асеановского саммита обеспечат возможности для дальнейшего продвижения взаимовыгодной торговли, инвестиций, промышленной кооперации, расширения прямого диалога предпринимательских сообществ, тем самым будут содействовать социально-экономическому развитию наших государств", - добавил глава государства.
Он пожелал участникам бизнес-форума успехов в реализации намеченных планов.
Деловой форум Россия – АСЕАН идет на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Ушаков: в Казани примут план по стратегическому партнерству России и АСЕАН
Вчера, 18:21
 
РоссияЭкономикаКазаньБрунейМаксим РешетниковВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Евразийский экономический союзСаммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала