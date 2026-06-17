Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и АСЕАН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил о широких перспективах сотрудничества между Россией и АСЕАН в области энергетической и продовольственной безопасности, а также в сфере мирного атома.
- Путин отметил новые задачи, включая внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта и формирование устойчивых цифровых платформ.
- Президент выразил уверенность, что решения саммита будут способствовать продвижению взаимовыгодной торговли, инвестиций и промышленной кооперации между Россией и АСЕАН.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Перед Россией и АСЕАН сегодня открываются широкие перспективы в области энергетической и продовольственной безопасности, а также в сфере мирного атома, считает президент РФ Владимир Путин.
Об этом он заявил в своем обращении к участникам и гостям Делового форума Россия – АСЕАН, который проходит в Казани. Приветствие главы государства зачитал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Сегодня перед нами стоят новые задачи. Среди них – активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ. Широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики", - отметил Путин.
По его словам, важным является то, что в тех же направлениях работают и партнеры по Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и другим объединениям, представители которых присутствуют на форуме.
"Уверен, что решения российско-асеановского саммита обеспечат возможности для дальнейшего продвижения взаимовыгодной торговли, инвестиций, промышленной кооперации, расширения прямого диалога предпринимательских сообществ, тем самым будут содействовать социально-экономическому развитию наших государств", - добавил глава государства.
Он пожелал участникам бизнес-форума успехов в реализации намеченных планов.
Деловой форум Россия – АСЕАН идет на полях юбилейного саммита, посвященного 35-летию отношений между Россией и АСЕАН. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.