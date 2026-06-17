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Решетников назвал систему кибербезопасности России самой технологичной - РИА Новости, 17.06.2026
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12:15 17.06.2026
Решетников назвал систему кибербезопасности России самой технологичной

Решетников назвал систему кибербезопасности России самой технологичной в мире

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМаксим Решетников
Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Максим Решетников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия сформировала самую технологичную и защищенную систему кибербезопасности в мире.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия сформировала самую технологичную и защищенную систему кибербезопасности в мире, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Текущая геополитическая ситуация позволила нам сформировать самую технологичную и защищенную систему кибербезопасности в мире", - сказал он на открытии делового форума Россия-АСЕАН.
Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года говорил, что в России внедряются передовые методы обеспечения кибербезопасности.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
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РоссияМаксим РешетниковМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Казань
 
 
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