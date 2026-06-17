Решетников назвал систему кибербезопасности России самой технологичной

КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия сформировала самую технологичную и защищенную систему кибербезопасности в мире, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Текущая геополитическая ситуация позволила нам сформировать самую технологичную и защищенную систему кибербезопасности в мире", - сказал он на открытии делового форума Россия-АСЕАН.