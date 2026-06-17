Решетников назвал систему кибербезопасности России самой технологичной

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что Россия сформировала самую технологичную и защищенную систему кибербезопасности в мире.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия сформировала самую технологичную и защищенную систему кибербезопасности в мире, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
"Текущая геополитическая ситуация позволила нам сформировать самую технологичную и защищенную систему кибербезопасности в мире", - сказал он на открытии делового форума Россия-АСЕАН.
Президент России Владимир Путин в октябре прошлого года говорил, что в России внедряются передовые методы обеспечения кибербезопасности.
Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН в Казани. РИА Новости – информационный партнер форума.