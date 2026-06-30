Решетников заявил об "остывании" рынка труда

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр экономического развития Максим Решетников заявил об "остывании" российского рынка труда.

В некоторых отраслях, особенно в секторе машиностроения и производства инвестиционных товаров, наблюдается избыток кадров.

Министр отметил элементы структурной перестройки экономики и сложности у предприятий с высокой себестоимостью добычи ресурсов.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил об "остывании" российского рынка труда, отметив некоторые отрасли с избытком кадров.

По его словам, соотношение вакансий и кадров в отраслях экономики нормализуется.

"В каких-то секторах мы видим четырехдневку, в каких-то мы видим неполную загрузку, там особенно сектора машиностроения, инвестиционные товары, то, что в первую очередь страдает от охлаждения экономики, там скорее даже какой-то есть избыток", - добавил министр.