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Решетников заявил об "остывании" рынка труда - РИА Новости, 30.06.2026
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14:59 30.06.2026
Решетников заявил об "остывании" рынка труда

Решетников заявил об "остывании" рынка труда, отметив избыток кадров

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития России Максим Решетников
Министр экономического развития России Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр экономического развития России Максим Решетников. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр экономического развития Максим Решетников заявил об "остывании" российского рынка труда.
  • В некоторых отраслях, особенно в секторе машиностроения и производства инвестиционных товаров, наблюдается избыток кадров.
  • Министр отметил элементы структурной перестройки экономики и сложности у предприятий с высокой себестоимостью добычи ресурсов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил об "остывании" российского рынка труда, отметив некоторые отрасли с избытком кадров.
"В целом по тенденции мы видим, что рынок труда, скажем так, остывает", - сказал Решетников в интервью ИС "Вести".
По его словам, соотношение вакансий и кадров в отраслях экономики нормализуется.
"В каких-то секторах мы видим четырехдневку, в каких-то мы видим неполную загрузку, там особенно сектора машиностроения, инвестиционные товары, то, что в первую очередь страдает от охлаждения экономики, там скорее даже какой-то есть избыток", - добавил министр.
Он подчеркнул, что есть и элементы в том числе структурной перестройки экономики. "К нам приходят представители отрасли, которым сложно в текущем режиме, и отдельные предприятия, шахты глубокого залегания, откуда большая себестоимость добычи разных природных ресурсов", - заключил он.
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ЭкономикаРоссияМаксим Решетников
 
 
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