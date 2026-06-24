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Набиуллина приняла участие в совещании у Путина по развитию авиации - РИА Новости, 24.06.2026
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17:43 24.06.2026
Набиуллина приняла участие в совещании у Путина по развитию авиации

Глава ЦБ Набиуллина приняла участие в совещании у Путина по развитию авиации

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин провел совещание по развитию авиации в подмосковном Жуковском.
  • В совещании приняли участие высокопоставленные чиновники, включая главу Банка России Эльвиру Набиуллину, первого вице-премьера Дениса Мантурова и замглавы администрации президента РФ Максима Орешкина.
  • Это второе появление Набиуллиной на публике после ее отсутствия из-за больничного.
ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 24 июн - РИА Новости. Глава Банка России Эльвира Набиуллина, первый вице-премьер Денис Мантуров и замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин приняли участие в совещании у президента России Владимира Путина по развитию авиации, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в среду в подмосковном Жуковском собрал совещание по развитию авиации. Во встрече в том числе принимают участие вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Виталий Савельев, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр транспорта Андрей Никитин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Татарстана Рустам Минниханов, председатель "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов, глава Ростеха Сергей Чемезов и глава Сбербанка Герман Греф.
Это второе появление Набиуллиной на публике после того, как она из-за больничного пропустила Петербургский международный экономический форум, где традиционно выступает на макросессии. Она также не принимала участия в совещании с членами правительства, которое Путин проводил 10 июня. Первый раз после больничного глава Банка России появилась на публике на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, которая состоялась 19 июня.
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