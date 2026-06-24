Набиуллина приняла участие в совещании у Путина по развитию авиации

Это второе появление Набиуллиной на публике после того, как она из-за больничного пропустила Петербургский международный экономический форум, где традиционно выступает на макросессии. Она также не принимала участия в совещании с членами правительства, которое Путин проводил 10 июня. Первый раз после больничного глава Банка России появилась на публике на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке, которая состоялась 19 июня.