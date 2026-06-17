Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет.
- Путин подчеркнул, что за 35 лет накоплен солидный опыт многопланового сотрудничества и созданы хорошие условия для будущих отношений между Россией и АСЕАН.
- Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17–19 июня, а Деловой форум Россия — АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду направил приветствие участникам и гостям Делового форума Россия – АСЕАН.
"Российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет. За это время мы накопили солидный опыт многопланового сотрудничества, наладили устойчивые связи, в том числе между Деловым консультативным советом Ассоциации и Деловым советом Россия – АСЕАН, создали хороший задел на будущее", - отметил глава государства. Его приветствие зачитал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Глава государства подчеркнул, что форум в Казани собрал ведущих представителей бизнес-сообществ нашей страны и государств – членов АСЕАН и имеет особое значение.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.