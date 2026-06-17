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Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества, заявил Путин - РИА Новости, 17.06.2026
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10:25 17.06.2026 (обновлено: 10:50 17.06.2026)
Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества, заявил Путин

Путин: Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничеств

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет.
  • Путин подчеркнул, что за 35 лет накоплен солидный опыт многопланового сотрудничества и созданы хорошие условия для будущих отношений между Россией и АСЕАН.
  • Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17–19 июня, а Деловой форум Россия — АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита.
КАЗАНЬ, 17 июн - РИА Новости. Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду направил приветствие участникам и гостям Делового форума Россия – АСЕАН.
"Российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет. За это время мы накопили солидный опыт многопланового сотрудничества, наладили устойчивые связи, в том числе между Деловым консультативным советом Ассоциации и Деловым советом Россия – АСЕАН, создали хороший задел на будущее", - отметил глава государства. Его приветствие зачитал глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Путин рассказал о перспективах сотрудничества России и АСЕАН
10:27
Глава государства подчеркнул, что форум в Казани собрал ведущих представителей бизнес-сообществ нашей страны и государств – членов АСЕАН и имеет особое значение.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, пройдет в Казани 17-19 июня. Деловой форум Россия – АСЕАН состоится 17 июня на полях саммита. РИА Новости – информационный партнер форума.
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
Постоянный представитель РФ при АСЕАН Евгений Загайнов - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Дипломат Загайнов: страны АСЕАН хотят расширить авиасообщение с Россией
10:00
 
РоссияКазаньБрунейМаксим РешетниковВладимир ПутинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Саммит Россия — АСЕАН в Казани
 
 
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