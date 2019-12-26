Биография Михаила Боярского

Актер театра и кино, певец, телеведущий, народный артист России Михаил Сергеевич Боярский родился 26 декабря 1949 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в актерской семье. Его отец, Сергей Боярский (1916-1976), и дядя, Николай Боярский (1922-1988), были ведущими актерами Театра имени Комиссаржевской, мать – Екатерина Мелентьева (1920-1992) – актрисой Театра комедии.

Михаил Боярский получил музыкальное образование по классу фортепиано в школе при Ленинградской консерватории.

В 1972 году окончил актерский факультет Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ЛГИТМиК, ныне – Российский государственный институт сценических искусств), где учился в классе Леонида Макарьева.

В 1972-1986 годах работал в труппе Театре имени Ленсовета. Среди его театральных ролей этого периода – Луис в "Дульсинее Тобосской" Александра Володина, Трубадур в "Трубадуре и его друзьях" по "Бременским музыкантам" Василия Ливанова и Юрия Энтина, Осман в "Станции" Назыма Хикмета, Педро в "Интервью в Буэнос-Айресе" Генриха Боровика, Борис в "Спешите делать добро" Михаила Рощина, Макхит в "Трехгрошовой опере" Бертольда Брехта, Альберто в постановке "Человек и джентльмен" Эдуардо Де Филиппо.

В Ленинградском Театре имени Ленинского Комсомола Боярский сыграл Ривареса в спектакле "Овод" (1986).

С 1986 года – художественный руководитель-директор созданного им Санкт-Петербургского государственного Театра "Бенефис". В 1994 году в этом театре состоялась премьера спектакля "Интимная жизнь", где артист сыграл роль Ноэля.

В настоящее время Боярский занят в постановке Театра Ленсовета "Смешанные чувства", где играет вместе со своей женой актрисой Ларисой Луппиан.

25 декабря 2019 года состоялась премьера спектакля "В этом милом старом доме" Алексея Арбузова с Михаилом Боярским в одной из главных ролей.

В кино Михаил Боярский начал сниматься еще в школьные годы, сыграв роль короткометражной ленте "Спички детям не игрушка" (1959).

Свою первую большую роль Боярский исполнил в 1974 году в фильме "Соломенная шляпка" режиссера Леонида Квинихидзе. В том же году он снялся в фильме Василия Паскару "Мосты".

Известность пришла к актеру в 1975 году с выходом на экраны фильма Виталия Мельникова "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова. Актер сыграл в нем одну из главных ролей – Семена по прозвищу Сильва.

Одной из лучших работ актера в кино стал Теодоро в музыкальном фильме Яна Фрида "Собака на сене" (1977), снятом по пьесе Лопе де Вега.

Успех и большую популярность Боярскому принесла роль Д'Артаньяна в картине Георгия Юнгвальд-Хилькевича "Д'Артаньян и три мушкетера" (1978).

Фильмография актера включает более 70 фильмов. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как "Мама" (1976), "Сватовство гусара" (1979), "Гардемарины, вперед!" (1987), "Человек с бульвара Капуцинов" (1987), "Узник замка Иф" (1988), "Дон Сезар де Базан" (1989), "Виват, гардемарины!" (1991), "Мушкетеры 20 лет спустя" (1992), "Тартюф" (1992), "Тайна королевы Анны, или Мушкетеры 30 лет спустя" (1993), "Королева Марго" (1996), "Идиот" (2003), "Возвращение мушкетеров" (2009), "Тарас Бульба" (2009).

Среди киноработ актера последних лет – роли в фильмах и сериалах "Шерлок Холмс" (2013), "Три богатыря" (2013), "Черная кошка" (2016), "Красная шапочка. Онлайн" (2018).

Боярский озвучивал многие мультфильмы, такие как "Летучий корабль" (1979), "Приключения в Изумрудном городе" (1999), "Сезон охоты" (2006), "Как приручить дракона" (2010), "Иван Царевич и Серый волк" (2011, 2013, 2015, 2019).

Боярский исполнил песни в фильмах "Мама" (1976), "Труффальдино из Бергамо" (1976), "Собака на сене" (1977), "Повар и певица" (1978), "Куда он денется!" (1981), "Гардемарины, вперед!" (1987) и др.

Актер в юности пел в рок-группе "Кочевники" и писал для нее песни. Боярский ведет сольную концертную деятельность, а также выступает совместно с группой "Сильвер". Он выпустил несколько дисков.

Он является членом Общественного совета при Главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Михаил Боярский – народный артист РСФСР (1990).

Он был удостоен молдавского ордена Почета (Молдавия, 2011).

Имеет медаль "В память 300-летия Санкт-Петербурга" (2003).