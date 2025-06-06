https://ria.ru/20250606/zheny-2021363667.html

Жены, терпевшие измены своих звездных мужей

Жены, терпевшие измены своих звездных мужей - РИА Новости, 06.06.2025

Жены, терпевшие измены своих звездных мужей

Они были кумирами миллионов, их лицами восхищались, а их героев цитировали. Но за фасадом славы и обожания скрывались личные драмы, о которых не писали в... РИА Новости, 06.06.2025

2025-06-06T16:22:00+03:00

2025-06-06T16:22:00+03:00

2025-06-06T16:22:00+03:00

сергей жигунов

никита михалков

михаил боярский

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МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Они были кумирами миллионов, их лицами восхищались, а их героев цитировали. Но за фасадом славы и обожания скрывались личные драмы, о которых не писали в газетах. Жены советских секс-символов годами терпели измены, надеясь, что "это пройдет", а любовницы становились героинями светских сплетен. Кто из звезд экрана оставался верен, а кто не мог устоять перед поклонницами? И сколько раз можно простить предательство, прежде чем сказать "хватит"?Терпела измены, чтобы не остаться однойЛариса Луппиан много лет терпела измены легендарного актера Михаила Боярского. Сам артист не стеснялся своего разгульного образа жизни."Когда ты живешь с одной и той же женщиной год, пять, десять лет, перестаешь воспринимать ее как сексуальный объект...", — отметил в одном из интервью ее муж Михаил Боярский.После выхода на экраны фильма о мушкетерах вокруг него появилось множество поклонниц. Однако Лариса стойко переносила как слухи о изменах супруга, так и его сложный характер."Мне очень много пришлось в жизни терпеть. Но есть пословица: "Терпение приносит розы", — призналась Лариса в одном из интервью. — Мне кажется, то, что можно вытерпеть, надо терпеть. Ради сохранения семьи, ради детей. Они намного комфортнее себя в полной семье чувствуют, чем с одним родителем. Кроме того, не факт, что удастся создать семью во второй раз. А жить одному человеку очень неуютно".Даже красавицам изменяютИрина Алферова провела в браке с Александром Абдуловым 17 лет — высоким красавцем с грустными глазами и ослепительной улыбкой. На его фоне Алферова не терялась, но порой оказывалась на втором плане. Поклонницы, вздыхая по актеру, мечтали о такой же, как казалось тогда, крепкой семье, а Ирина в это время терпела — бесконечные вечеринки и дружеские посиделки."Каждый день жить в состоянии вечного праздника я не могла. Мне надо было ощущать, что человек дышит только мной, видеть его, слышать, а Саша, если так можно сказать, состоял из своих друзей", — однажды объяснила она.Терпение Ирины лопнуло, когда она застала мужа на измене. Несмотря на расставание, им удалось сохранить хорошие отношения до самой смерти актера.Терпела до последнегоВера Новикова была замужем, когда на съемках фильма "Шанс" познакомилась с будущим "гардемарином" Сергеем Жигуновым. Первый брак неудачным, и Вера ответила на ухаживания коллеги. Новикова и Жигунов поженились.Через 20 лет в жизни Новиковой появилась соперница — молодая актриса Анастасия Заворотнюк, с которой Жигунов снимался в ситкоме "Моя прекрасная няня". Они расстались на два года, но отношения актера с новой возлюбленной разрушились, не выдержав первого же испытания на прочность. На съемках шоу "Ледниковый период" Сергей получил серьезную травму. Тогда в больнице его навещала вовсе не Настя Заворотнюк, а преданная жена Вера.После разрыва с Заворотнюк актер вернулся к Вере Новиковой. Она сумела простить неверного мужа. Пара вновь расписалась, но и на этот раз семейную идиллию разрушила женщина.В этот раз разлучницей стала Виктория Ворожбит, которая младше Жигунова на 10 лет. Они познакомились, когда шла подготовка к сахалинскому кинофестивалю "Утро Родины". Как и в истории с Заворотнюк, Сергей и Виктория были несвободны.Жигунов окончательно ушел от Веры Новиковой. А уже в 2021 году пара сыграла свадьбу.Немало споров и дискуссий вызвал тот факт, что Виктория была внешне похожа на Анастасию Заворотнюк. Даже имя новой избранницы совпало с именем экранной героини Заворотнюк, сыгранной ею в знаменитом сериале.Дома скромница, на стороне - эффектные дамыВыходя замуж за Никиту Михалкова, манекенщица Татьяна прекрасно понимала характер избранника. По ее словам, на первом же свидании в ресторане Никита отвел Татьяну в туалет, чтобы смыть яркий макияж. Хранить семейный очаг Михалковых должна была скромная женщина, а не эффектная соблазнительница, на которую оборачиваются мужчины.Однако сам Никита Михалков никогда не отличался святостью. За долгие годы карьеры режиссера ходили слухи о романах с его помощницей Алисой, журналисткой Марией Лемешевой, а также почти с каждой молодой актрисой, снимавшейся в его фильмах. Семейный очаг при этом все эти годы оставался в неприкосновенности. Кандидатуру на роль его хранительницы Михалков выбрал идеально и безукоризненно."Я испортил жизнь только одной женщине""Я испортил жизнь только одной женщине", — часто говорил Александр Ширвиндт. Со своей будущей женой он познакомился на даче. Тогда им обоим было лет по 15. Наталья Белоусова была свидетелем всех важных вех в его жизни: окончания школы, поступления в Щукинское училище, первой роли в театре, первой роли в кино.Они писали друг другу трогательные письма: "...Я сейчас пришел домой. Один. Ты знаешь, Кис, я все-таки еще маленький. Вот я вошел в пустую квартиру, в руках батон и 200 граммов масла. Никого! И так мне почему-то стало грустно, одиноко-одиноко, и я страшно захотел к кому-нибудь родному-родному и близкому уткнуться в колени и чтобы мне гладили голову и ласкали бы меня... Я взял твои прошлогодние письма... сколько в них любви и подлинной грусти..."Наталья смирилась с популярностью, которой ее муж пользовался у представительниц прекрасного пола. Зато она смогла реализоваться в карьере и семье. Себя она считала счастливой женщиной.Пока зрители восхищались героями на экране, их кумиры крутили интрижки за кулисами. Одни супруги молчали ради карьеры, другие — ради детей, а третьи просто не могли уйти. Истории самых терпеливых женщин советского кино — тех, кто годами прощал неверность, пока их мужья становились легендами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сергей жигунов, никита михалков, михаил боярский