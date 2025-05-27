Страсть, история, стиль: как Петербург отмечает 100-летие клуба "Зенит"

В "Севкабеле" открылась юбилейная выставка "Зенит" — Петербург: 100 лет вместе"
Проход сине-бело-голубой флотилии по реке Неве в честь 100-летия ФК "Зенит".
Проход сине-бело-голубой флотилии по реке Неве в честь 100-летия ФК "Зенит".
Масштабный проект "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе" был создан усилиями ФК, бюро Planet9 и Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В экспозиции 12 залов (по формуле "11+1 игрок в команде"), а также пять интерактивных инсталляций.
Масштабный проект "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе" был создан усилиями ФК, бюро Planet9 и Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В экспозиции 12 залов (по формуле "11+1 игрок в команде"), а также пять интерактивных инсталляций.
Выставка "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе" — аудиовизуальная. Посетителям выдают стильные наушники, в них — увлекательный радиоспектакль о развитии футбола в Санкт-Петербурге с классным музыкальным сопровождением и участием знаменитых жителей города. Так, первый зал открывается рассказом Михаила Борисовича Пиотровского. Еще вы услышите Михаила Боярского, Александра Розенбаума, Татьяну Буланову, Сергея Шнурова и других известных людей, тесно связанных с Петербургом и "Зенитом".
Выставка "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе" — аудиовизуальная. Посетителям выдают стильные наушники, в них — увлекательный радиоспектакль о развитии футбола в Санкт-Петербурге с классным музыкальным сопровождением и участием знаменитых жителей города. Так, первый зал открывается рассказом Михаила Борисовича Пиотровского. Еще вы услышите Михаила Боярского, Александра Розенбаума, Татьяну Буланову, Сергея Шнурова и других известных людей, тесно связанных с Петербургом и "Зенитом".
Мягкий голос дирижера Теодора Курентзиса звучит в зале, посвященном жизни клуба во время Великой Отечественной войны. В блокадном сюжете — билеты на отмененный матч "Зенита" 22 июня 1941 года, а также тетради композитора Дмитрия Шостаковича. Он был страстным болельщиком "Зенита", вел учет всех игр и голов сине-бело-голубых. В аудиогиде в этот момент — фрагменты его Седьмой симфонии.
В измученном блокадой городе 31 мая 1942-го звучит свисток судьи. Футболистам тяжело играть: они ослаблены и истощены. Такие же изможденные, но непокоренные — ленинградские музыканты. Они 9 августа того же года исполнили Симфонию №7 Шостаковича. Футбольный матч и концерт в филармонии осажденного города показали всему миру, что Северная столица России не сдается.
Мягкий голос дирижера Теодора Курентзиса звучит в зале, посвященном жизни клуба во время Великой Отечественной войны. В блокадном сюжете — билеты на отмененный матч "Зенита" 22 июня 1941 года, а также тетради композитора Дмитрия Шостаковича. Он был страстным болельщиком "Зенита", вел учет всех игр и голов сине-бело-голубых. В аудиогиде в этот момент — фрагменты его Седьмой симфонии.
В измученном блокадой городе 31 мая 1942-го звучит свисток судьи. Футболистам тяжело играть: они ослаблены и истощены. Такие же изможденные, но непокоренные — ленинградские музыканты. Они 9 августа того же года исполнили Симфонию №7 Шостаковича. Футбольный матч и концерт в филармонии осажденного города показали всему миру, что Северная столица России не сдается.
В январе 1944-го Ленинград был освобожден от блокады. Всего через несколько месяцев, в августе, "Зенит" первый и единственный раз за всю свою советскую историю выиграл Кубок СССР. Город встречал команду так, как чуть позднее вернувшихся с фронта солдат-победителей.
В январе 1944-го Ленинград был освобожден от блокады. Всего через несколько месяцев, в августе, "Зенит" первый и единственный раз за всю свою советскую историю выиграл Кубок СССР. Город встречал команду так, как чуть позднее вернувшихся с фронта солдат-победителей.
"Петербург и "Зенит" — понятия тождественные, — считает гендиректор музейного бюро Planet9 Агния Стерлигова. — Болеть за свою команду — это часть культурной ДНК нашего города, как и анфилады дворцовых залов, которые стали художественным образом для выставки. И ход с включением музейной анфилады показался нам, с одной стороны, очень неожиданным, с другой — естественным. Потому что таким образом Санкт-Петербург заявляет о своей связи с "Зенитом", не мешая при этом рассказу про те вехи, которые клуб проходил совместно с городом за последние 100 лет".
"Петербург и "Зенит" — понятия тождественные, — считает гендиректор музейного бюро Planet9 Агния Стерлигова. — Болеть за свою команду — это часть культурной ДНК нашего города, как и анфилады дворцовых залов, которые стали художественным образом для выставки. И ход с включением музейной анфилады показался нам, с одной стороны, очень неожиданным, с другой — естественным. Потому что таким образом Санкт-Петербург заявляет о своей связи с "Зенитом", не мешая при этом рассказу про те вехи, которые клуб проходил совместно с городом за последние 100 лет".
Несколько залов посвящены периоду рождения "Зенита"-"Сталинца" в стенах Ленинградского металлического завода, а также стадионам, на которых играла команда.
Несколько залов посвящены периоду рождения "Зенита"-"Сталинца" в стенах Ленинградского металлического завода, а также стадионам, на которых играла команда.
Зал фанатов на выставке "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе". Самой известной болельщицей клуба была петербурженка Софья Аранович. Она пришла на футбольный матч "Зенита"еще в 1935 году. После возвращения команды из эвакуации помогала организовать быт игроков. До самой смерти в 2006-м Софья Иосифовна оставалась преданной "Зениту", поддерживая его в трудные времена и моменты триумфа.
Зал фанатов на выставке "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе". Самой известной болельщицей клуба была петербурженка Софья Аранович. Она пришла на футбольный матч "Зенита"еще в 1935 году. После возвращения команды из эвакуации помогала организовать быт игроков. До самой смерти в 2006-м Софья Иосифовна оставалась преданной "Зениту", поддерживая его в трудные времена и моменты триумфа.
Знаменитый фанат ФК "Зенит" — Михаил Боярский. В аудиогиде по выставке он рассказывает о болельщиках клуба, футбольной дипломатии и традициях. И конечно, звучат песни в его исполнении.
Знаменитый фанат ФК "Зенит" — Михаил Боярский. В аудиогиде по выставке он рассказывает о болельщиках клуба, футбольной дипломатии и традициях. И конечно, звучат песни в его исполнении.
"Эта выставка — настоящий подарок для всех, кто любит футбол и наш город, — говорит главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак. — Особенно приятно видеть, как футбол вплетен в жизнь Петербурга: от блокадных матчей до современных побед".
"Эта выставка — настоящий подарок для всех, кто любит футбол и наш город, — говорит главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак. — Особенно приятно видеть, как футбол вплетен в жизнь Петербурга: от блокадных матчей до современных побед".
Галерея славы на выставке "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе".
Галерея славы на выставке "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе".
Здесь также есть специальный маршрут для юных посетителей. А еще интерактивные залы-мизансцены: можно попытать удачу в игровой зоне или поболеть за любимую команду в фанатском баре.
Здесь также есть специальный маршрут для юных посетителей. А еще интерактивные залы-мизансцены: можно попытать удачу в игровой зоне или поболеть за любимую команду в фанатском баре.
Или просто посидеть в тишине около чудесной видеоинсталляции в форме футбольного мяча.
Или просто посидеть в тишине около чудесной видеоинсталляции в форме футбольного мяча.
Зал, посвященный 1980-м. Фанаты "Зенита" тогда создали целый мир, непохожий на ту действительность, в которой возник клуб. И за 40 с лишним лет, прошедших с появления первых болельщиков на 33-м секторе стадиона имени Кирова, город принял этот новый язык и позволил себя раскрасить.
Зал, посвященный 1980-м. Фанаты "Зенита" тогда создали целый мир, непохожий на ту действительность, в которой возник клуб. И за 40 с лишним лет, прошедших с появления первых болельщиков на 33-м секторе стадиона имени Кирова, город принял этот новый язык и позволил себя раскрасить.
Далее переход сквозь 1990-е — через запустение и зачехление. Совсем как в музейных залах и запасниках тех времен.
Далее переход сквозь 1990-е — через запустение и зачехление. Совсем как в музейных залах и запасниках тех времен.
И снова триумфы. На выставке "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе" впервые в истории одновременно представлены все трофеи команды. В том числе — Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР (1944 год) и Кубок чемпионата страны (1984 год).
И снова триумфы. На выставке "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе" впервые в истории одновременно представлены все трофеи команды. В том числе — Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР (1944 год) и Кубок чемпионата страны (1984 год).
А как это бывает, когда на победителей в финале сыпется с крыши стадиона блестящее конфетти, вы узнаете в золотом интерактивном зале. Радуются и дети, и взрослые.
А как это бывает, когда на победителей в финале сыпется с крыши стадиона блестящее конфетти, вы узнаете в золотом интерактивном зале. Радуются и дети, и взрослые.
Радимов, Кержаков, Аршавин и другие легенды ФК "Зенит" во время празднования 100-летия клуба, пространство "Севкабель Порт". "Видно, что выставка сделана со всей петербургской душой — от львов у входа до аудиогидов с голосами знаменитостей, — сказал Андрей Аршавин. — Мне самому интересно пройтись и послушать Шнура или Розенбаума — они точно знают, что значит "Зенит" для нашего города".
Радимов, Кержаков, Аршавин и другие легенды ФК "Зенит" во время празднования 100-летия клуба, пространство "Севкабель Порт". "Видно, что выставка сделана со всей петербургской душой — от львов у входа до аудиогидов с голосами знаменитостей, — сказал Андрей Аршавин. — Мне самому интересно пройтись и послушать Шнура или Розенбаума — они точно знают, что значит "Зенит" для нашего города".
Легенды "Зенита" на сцене перед началом музыкального фестиваля, посвященного 100-летию клуба.
Легенды "Зенита" на сцене перед началом музыкального фестиваля, посвященного 100-летию клуба.
Болельщики на музыкальном фестивале в пространстве "Севкабель Порт".
Болельщики на музыкальном фестивале в пространстве "Севкабель Порт".