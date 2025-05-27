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Страсть, история, стиль: как Петербург отмечает 100-летие клуба "Зенит" - РИА Новости, 27.05.2025
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Культура
 
08:00 27.05.2025 (обновлено: 08:05 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/zenit-2019149494.html
Страсть, история, стиль: как Петербург отмечает 100-летие клуба "Зенит"
Страсть, история, стиль: как Петербург отмечает 100-летие клуба "Зенит" - РИА Новости, 27.05.2025
Страсть, история, стиль: как Петербург отмечает 100-летие клуба "Зенит"
В Северной столице наступил высокий сезон: Санкт-Петербург становится еще роскошнее, а гостей все больше. Здесь уже провели сразу несколько конгрессов,... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T08:00:00+03:00
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культура
санкт-петербург
зенит
зенит (санкт-петербург)
спорт
юбилей
михаил боярский
михаил пиотровский
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В Северной столице наступил высокий сезон: Санкт-Петербург становится еще роскошнее, а гостей все больше. Здесь уже провели сразу несколько конгрессов, Международный медиафорум "Диалог культур", полумарафон "ЗаБег.РФ", парад ретротранспорта, последний звонок. Маэстро Гергиев открыл грандиозной премьерой оперы "Норма" фестиваль "Звезды белых ночей". И весь город отмечал юбилей легендарного футбольного клуба "Зенит": регата, праздничный концерт, гулянья болельщиков. А в пространстве "Севкабель Порт" открылась великолепная выставка "Зенит — Петербург. 100 лет вместе".
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Анастасия Мельникова
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Страсть, история, стиль: как Петербург отмечает 100-летие клуба "Зенит"

В "Севкабеле" открылась юбилейная выставка "Зенит" — Петербург: 100 лет вместе"

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Анастасия Мельникова
Анастасия Мельникова
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая — РИА Новости. В Северной столице наступил высокий сезон: Санкт-Петербург становится еще роскошнее, а гостей все больше. Здесь уже провели сразу несколько конгрессов, Международный медиафорум "Диалог культур", полумарафон "ЗаБег.РФ", парад ретротранспорта, последний звонок. Маэстро Гергиев открыл грандиозной премьерой оперы "Норма" фестиваль "Звезды белых ночей". И весь город отмечал юбилей легендарного футбольного клуба "Зенит": регата, праздничный концерт, гулянья болельщиков. А в пространстве "Севкабель Порт" открылась великолепная выставка "Зенит — Петербург. 100 лет вместе".
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Проход сине-бело-голубой флотилии по реке Неве в честь 100-летия ФК "Зенит".

Проход Сине-бело-голубой флотилии по реке Неве в рамках празднования 100-летия ФК Зенит

Проход сине-бело-голубой флотилии по реке Неве в честь 100-летия ФК "Зенит".

© РИА Новости / Артем Пряхин
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© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

Масштабный проект "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе" был создан усилиями ФК, бюро Planet9 и Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В экспозиции 12 залов (по формуле "11+1 игрок в команде"), а также пять интерактивных инсталляций.

Львы на входе на выставку Зенит — Петербург. 100 лет вместе

Масштабный проект "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе" был создан усилиями ФК, бюро Planet9 и Государственного музея истории Санкт-Петербурга. В экспозиции 12 залов (по формуле "11+1 игрок в команде"), а также пять интерактивных инсталляций.

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
2 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

Выставка "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе" — аудиовизуальная. Посетителям выдают стильные наушники, в них — увлекательный радиоспектакль о развитии футбола в Санкт-Петербурге с классным музыкальным сопровождением и участием знаменитых жителей города. Так, первый зал открывается рассказом Михаила Борисовича Пиотровского. Еще вы услышите Михаила Боярского, Александра Розенбаума, Татьяну Буланову, Сергея Шнурова и других известных людей, тесно связанных с Петербургом и "Зенитом".

Начало выставки Зенит — Петербург. 100 лет вместе

Выставка "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе" — аудиовизуальная. Посетителям выдают стильные наушники, в них — увлекательный радиоспектакль о развитии футбола в Санкт-Петербурге с классным музыкальным сопровождением и участием знаменитых жителей города. Так, первый зал открывается рассказом Михаила Борисовича Пиотровского. Еще вы услышите Михаила Боярского, Александра Розенбаума, Татьяну Буланову, Сергея Шнурова и других известных людей, тесно связанных с Петербургом и "Зенитом".

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
3 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

Мягкий голос дирижера Теодора Курентзиса звучит в зале, посвященном жизни клуба во время Великой Отечественной войны. В блокадном сюжете — билеты на отмененный матч "Зенита" 22 июня 1941 года, а также тетради композитора Дмитрия Шостаковича. Он был страстным болельщиком "Зенита", вел учет всех игр и голов сине-бело-голубых. В аудиогиде в этот момент — фрагменты его Седьмой симфонии.

В измученном блокадой городе 31 мая 1942-го звучит свисток судьи. Футболистам тяжело играть: они ослаблены и истощены. Такие же изможденные, но непокоренные — ленинградские музыканты. Они 9 августа того же года исполнили Симфонию №7 Шостаковича. Футбольный матч и концерт в филармонии осажденного города показали всему миру, что Северная столица России не сдается.

На выставке Зенит — Петербург. 100 лет вместе

Мягкий голос дирижера Теодора Курентзиса звучит в зале, посвященном жизни клуба во время Великой Отечественной войны. В блокадном сюжете — билеты на отмененный матч "Зенита" 22 июня 1941 года, а также тетради композитора Дмитрия Шостаковича. Он был страстным болельщиком "Зенита", вел учет всех игр и голов сине-бело-голубых. В аудиогиде в этот момент — фрагменты его Седьмой симфонии.

В измученном блокадой городе 31 мая 1942-го звучит свисток судьи. Футболистам тяжело играть: они ослаблены и истощены. Такие же изможденные, но непокоренные — ленинградские музыканты. Они 9 августа того же года исполнили Симфонию №7 Шостаковича. Футбольный матч и концерт в филармонии осажденного города показали всему миру, что Северная столица России не сдается.

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
4 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

В январе 1944-го Ленинград был освобожден от блокады. Всего через несколько месяцев, в августе, "Зенит" первый и единственный раз за всю свою советскую историю выиграл Кубок СССР. Город встречал команду так, как чуть позднее вернувшихся с фронта солдат-победителей.

Инсталляция на выставке Зенит — Петербург. 100 лет вместе

В январе 1944-го Ленинград был освобожден от блокады. Всего через несколько месяцев, в августе, "Зенит" первый и единственный раз за всю свою советскую историю выиграл Кубок СССР. Город встречал команду так, как чуть позднее вернувшихся с фронта солдат-победителей.

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
5 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

"Петербург и "Зенит" — понятия тождественные, — считает гендиректор музейного бюро Planet9 Агния Стерлигова. — Болеть за свою команду — это часть культурной ДНК нашего города, как и анфилады дворцовых залов, которые стали художественным образом для выставки. И ход с включением музейной анфилады показался нам, с одной стороны, очень неожиданным, с другой — естественным. Потому что таким образом Санкт-Петербург заявляет о своей связи с "Зенитом", не мешая при этом рассказу про те вехи, которые клуб проходил совместно с городом за последние 100 лет".

Залы выставки Зенит — Петербург. 100 лет вместе

"Петербург и "Зенит" — понятия тождественные, — считает гендиректор музейного бюро Planet9 Агния Стерлигова. — Болеть за свою команду — это часть культурной ДНК нашего города, как и анфилады дворцовых залов, которые стали художественным образом для выставки. И ход с включением музейной анфилады показался нам, с одной стороны, очень неожиданным, с другой — естественным. Потому что таким образом Санкт-Петербург заявляет о своей связи с "Зенитом", не мешая при этом рассказу про те вехи, которые клуб проходил совместно с городом за последние 100 лет".

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
6 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

Несколько залов посвящены периоду рождения "Зенита"-"Сталинца" в стенах Ленинградского металлического завода, а также стадионам, на которых играла команда.

На выставке Зенит — Петербург. 100 лет вместе

Несколько залов посвящены периоду рождения "Зенита"-"Сталинца" в стенах Ленинградского металлического завода, а также стадионам, на которых играла команда.

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
7 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

Зал фанатов на выставке "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе". Самой известной болельщицей клуба была петербурженка Софья Аранович. Она пришла на футбольный матч "Зенита"еще в 1935 году. После возвращения команды из эвакуации помогала организовать быт игроков. До самой смерти в 2006-м Софья Иосифовна оставалась преданной "Зениту", поддерживая его в трудные времена и моменты триумфа.

Зал болельщиков на выставке Зенит — Петербург. 100 лет вместе

Зал фанатов на выставке "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе". Самой известной болельщицей клуба была петербурженка Софья Аранович. Она пришла на футбольный матч "Зенита"еще в 1935 году. После возвращения команды из эвакуации помогала организовать быт игроков. До самой смерти в 2006-м Софья Иосифовна оставалась преданной "Зениту", поддерживая его в трудные времена и моменты триумфа.

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
8 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

Знаменитый фанат ФК "Зенит" — Михаил Боярский. В аудиогиде по выставке он рассказывает о болельщиках клуба, футбольной дипломатии и традициях. И конечно, звучат песни в его исполнении.

Боярский

Знаменитый фанат ФК "Зенит" — Михаил Боярский. В аудиогиде по выставке он рассказывает о болельщиках клуба, футбольной дипломатии и традициях. И конечно, звучат песни в его исполнении.

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
9 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

"Эта выставка — настоящий подарок для всех, кто любит футбол и наш город, — говорит главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак. — Особенно приятно видеть, как футбол вплетен в жизнь Петербурга: от блокадных матчей до современных побед".

Форма

"Эта выставка — настоящий подарок для всех, кто любит футбол и наш город, — говорит главный тренер ФК "Зенит" Сергей Семак. — Особенно приятно видеть, как футбол вплетен в жизнь Петербурга: от блокадных матчей до современных побед".

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
10 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

Галерея славы на выставке "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе".

Галерея славы на выставке Зенит — Петербург. 100 лет вместе

Галерея славы на выставке "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе".

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
11 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

Здесь также есть специальный маршрут для юных посетителей. А еще интерактивные залы-мизансцены: можно попытать удачу в игровой зоне или поболеть за любимую команду в фанатском баре.

На выставке Зенит — Петербург. 100 лет вместе

Здесь также есть специальный маршрут для юных посетителей. А еще интерактивные залы-мизансцены: можно попытать удачу в игровой зоне или поболеть за любимую команду в фанатском баре.

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
12 из 20
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

Или просто посидеть в тишине около чудесной видеоинсталляции в форме футбольного мяча.

Выставка Зенит-Петербург: 100 лет вместе

Или просто посидеть в тишине около чудесной видеоинсталляции в форме футбольного мяча.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
13 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

Зал, посвященный 1980-м. Фанаты "Зенита" тогда создали целый мир, непохожий на ту действительность, в которой возник клуб. И за 40 с лишним лет, прошедших с появления первых болельщиков на 33-м секторе стадиона имени Кирова, город принял этот новый язык и позволил себя раскрасить.

На выставке Зенит — Петербург. 100 лет вместе

Зал, посвященный 1980-м. Фанаты "Зенита" тогда создали целый мир, непохожий на ту действительность, в которой возник клуб. И за 40 с лишним лет, прошедших с появления первых болельщиков на 33-м секторе стадиона имени Кирова, город принял этот новый язык и позволил себя раскрасить.

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
14 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

Далее переход сквозь 1990-е — через запустение и зачехление. Совсем как в музейных залах и запасниках тех времен.

Переход от 80-х к 2000-м годам на выставке Зенит — Петербург. 100 лет вместе

Далее переход сквозь 1990-е — через запустение и зачехление. Совсем как в музейных залах и запасниках тех времен.

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
15 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

И снова триумфы. На выставке "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе" впервые в истории одновременно представлены все трофеи команды. В том числе — Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР (1944 год) и Кубок чемпионата страны (1984 год).

На выставке Зенит — Петербург. 100 лет вместе

И снова триумфы. На выставке "Зенит" — Петербург. 100 лет вместе" впервые в истории одновременно представлены все трофеи команды. В том числе — Кубок и Суперкубок УЕФА, Кубок СССР (1944 год) и Кубок чемпионата страны (1984 год).

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
16 из 20
© РИА Новости / Анастасия Мельникова

А как это бывает, когда на победителей в финале сыпется с крыши стадиона блестящее конфетти, вы узнаете в золотом интерактивном зале. Радуются и дети, и взрослые.

Выставка Зенит-Петербург: 100 лет вместе

А как это бывает, когда на победителей в финале сыпется с крыши стадиона блестящее конфетти, вы узнаете в золотом интерактивном зале. Радуются и дети, и взрослые.

© РИА Новости / Анастасия Мельникова
17 из 20
© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"

Радимов, Кержаков, Аршавин и другие легенды ФК "Зенит" во время празднования 100-летия клуба, пространство "Севкабель Порт". "Видно, что выставка сделана со всей петербургской душой — от львов у входа до аудиогидов с голосами знаменитостей, — сказал Андрей Аршавин. — Мне самому интересно пройтись и послушать Шнура или Розенбаума — они точно знают, что значит "Зенит" для нашего города".

Легенды ФК Зенит во время празднования 100-летия клуба, пространство Севкабель Порт

Радимов, Кержаков, Аршавин и другие легенды ФК "Зенит" во время празднования 100-летия клуба, пространство "Севкабель Порт". "Видно, что выставка сделана со всей петербургской душой — от львов у входа до аудиогидов с голосами знаменитостей, — сказал Андрей Аршавин. — Мне самому интересно пройтись и послушать Шнура или Розенбаума — они точно знают, что значит "Зенит" для нашего города".

© Фото предоставлено пресс-службой выставки "Зенит-Петербург: 100 лет вместе"
18 из 20
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Легенды "Зенита" на сцене перед началом музыкального фестиваля, посвященного 100-летию клуба.

Легенды ФК Зенит на сцене перед началом музыкального фестиваля в рамках празднования 100-летия команды

Легенды "Зенита" на сцене перед началом музыкального фестиваля, посвященного 100-летию клуба.

© РИА Новости / Артем Пряхин
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19 из 20
© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанк

Болельщики на музыкальном фестивале в пространстве "Севкабель Порт".

Болельщики на музыкальном фестивале в рамках празднования 100-летия ФК Зенит

Болельщики на музыкальном фестивале в пространстве "Севкабель Порт".

© РИА Новости / Артем Пряхин
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