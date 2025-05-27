Страсть, история, стиль: как Петербург отмечает 100-летие клуба "Зенит"

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Мягкий голос дирижера Теодора Курентзиса звучит в зале, посвященном жизни клуба во время Великой Отечественной войны. В блокадном сюжете — билеты на отмененный матч "Зенита" 22 июня 1941 года, а также тетради композитора Дмитрия Шостаковича. Он был страстным болельщиком "Зенита", вел учет всех игр и голов сине-бело-голубых. В аудиогиде в этот момент — фрагменты его Седьмой симфонии.

В измученном блокадой городе 31 мая 1942-го звучит свисток судьи. Футболистам тяжело играть: они ослаблены и истощены. Такие же изможденные, но непокоренные — ленинградские музыканты. Они 9 августа того же года исполнили Симфонию №7 Шостаковича. Футбольный матч и концерт в филармонии осажденного города показали всему миру, что Северная столица России не сдается.