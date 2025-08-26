https://ria.ru/20250826/ugroza-2037580653.html

Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины - РИА Новости, 26.08.2025

Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в сериале "Игра престолов", внесен на Украине в список лиц, якобы создающих "угрозу национальной безопасности",... РИА Новости, 26.08.2025

2025-08-26T07:44:00+03:00

2025-08-26T07:44:00+03:00

2025-08-26T07:44:00+03:00

украина

россия

киев

юрий колокольников

дмитрий киселев

владимир соловьев (телеведущий)

служба безопасности украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588578373_0:0:3458:1946_1920x0_80_0_0_91be5f2fe3f91647647c86dbc7e41ecd.jpg

МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в сериале "Игра престолов", внесен на Украине в список лиц, якобы создающих "угрозу национальной безопасности", свидетельствует приказ украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций. "Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него личность: Колокольников Юрий Андреевич, гражданин Российской Федерации, 15 декабря 1980 года рождения. Актер театра и кино, телевидения, кинорежиссер и кинопродюсер, ведущий телеканала "ТНТ", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте минкультуры Украины. В качестве причины указано то, что Колокольников снимался в фильмах, финансируемых из госбюджета России. Минкультуры Украины в апреле 2023 года опубликовало обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто, по мнению официального Киева, создает угрозу национальной безопасности. Среди них гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий "Гоблин" Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Там указаны также российские музыкальные исполнители и актеры Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, в списке находится певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в 2018 году. Власти Украины, в частности СБУ, периодически предъявляют заочные обвинения представителям России, однако ни к каким практическим последствиям это не приводит.

https://ria.ru/20250817/mirotvorets-2035857765.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, киев, юрий колокольников, дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины