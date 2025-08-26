Рейтинг@Mail.ru
Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины - РИА Новости, 26.08.2025
07:44 26.08.2025
Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины
Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины - РИА Новости, 26.08.2025
Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины
Российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в сериале "Игра престолов", внесен на Украине в список лиц, якобы создающих "угрозу национальной безопасности",... РИА Новости, 26.08.2025
украина
россия
киев
юрий колокольников
дмитрий киселев
владимир соловьев (телеведущий)
служба безопасности украины
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в сериале "Игра престолов", внесен на Украине в список лиц, якобы создающих "угрозу национальной безопасности", свидетельствует приказ украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций. "Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него личность: Колокольников Юрий Андреевич, гражданин Российской Федерации, 15 декабря 1980 года рождения. Актер театра и кино, телевидения, кинорежиссер и кинопродюсер, ведущий телеканала "ТНТ", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте минкультуры Украины. В качестве причины указано то, что Колокольников снимался в фильмах, финансируемых из госбюджета России. Минкультуры Украины в апреле 2023 года опубликовало обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто, по мнению официального Киева, создает угрозу национальной безопасности. Среди них гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий "Гоблин" Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Там указаны также российские музыкальные исполнители и актеры Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, в списке находится певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в 2018 году. Власти Украины, в частности СБУ, периодически предъявляют заочные обвинения представителям России, однако ни к каким практическим последствиям это не приводит.
украина, россия, киев, юрий колокольников, дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий), служба безопасности украины
Украина, Россия, Киев, Юрий Колокольников, Дмитрий Киселев, Владимир Соловьев (телеведущий), Служба безопасности Украины
Актера Колокольникова внесли в список угроз нацбезопасности Украины

Актера Колокольникова на Украине внесли в список угроз национальной безопасности

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАктер Юрий Колокольников
Актер Юрий Колокольников - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Актер Юрий Колокольников. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Российский актер Юрий Колокольников, снявшийся в сериале "Игра престолов", внесен на Украине в список лиц, якобы создающих "угрозу национальной безопасности", свидетельствует приказ украинского министерства культуры и стратегических коммуникаций.
"Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, включив в него личность: Колокольников Юрий Андреевич, гражданин Российской Федерации, 15 декабря 1980 года рождения. Актер театра и кино, телевидения, кинорежиссер и кинопродюсер, ведущий телеканала "ТНТ", - говорится в тексте документа, опубликованном на сайте минкультуры Украины.
В качестве причины указано то, что Колокольников снимался в фильмах, финансируемых из госбюджета России.
Минкультуры Украины в апреле 2023 года опубликовало обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто, по мнению официального Киева, создает угрозу национальной безопасности. Среди них гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий "Гоблин" Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Там указаны также российские музыкальные исполнители и актеры Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, в списке находится певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в 2018 году. Власти Украины, в частности СБУ, периодически предъявляют заочные обвинения представителям России, однако ни к каким практическим последствиям это не приводит.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец Shaman (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Shaman и Мизулина оказались в базе украинского сайта "Миротворец"
УкраинаРоссияКиевЮрий КолокольниковДмитрий КиселевВладимир Соловьев (телеведущий)Служба безопасности Украины
 
 
