"Мушкетеры" без грима: тайны и скандалы на съемочной площадке

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Двадцать пятое декабря 1979-го. Страна готовится к Новому году, улицы украшены гирляндами, в воздухе пахнет мандаринами. И вдруг премьера на Центральном телевидении! По тем временам - настоящее событие, о стримингах и бесконечном потоке сериалов еще даже не задумывались. Миллионы советских зрителей бросают все дела, чтобы встретиться с дерзким гасконцем Д’Артаньяном и его тремя верными мушкетерами."Д’Артаньян и три мушкетера" сразу стал хитом, а спустя 45 лет он все еще выглядит свежо и не теряет шарма даже для поколения, выросшего на Marvel и Netflix. Но за этой экранной магией скрывается история, куда более бурная, чем сама книга Дюма. Вот семь малоизвестных фактов, которые превращают не только фильм а сам процесс съемок в настоящий приключенческий роман с интригами и дуэлями.Конфликт титанов: режиссер против сценаристовФильм снимали буквально "на голом энтузиазме": бюджет был столь скромным, что вся работа уложилась в четыре месяца, с 1 апреля по 9 августа 1978 года. Камеры колесили по живописным локациям от брусчатых улочек Львова и морского Одесского колорита до величественных стен Свиржского замка и древней Хотинской крепости. Затем последовали еще три напряженных месяца монтажа, и к самым новогодним праздникам фильм уже был полностью готов. Но судьба распорядилась иначе.Георгий Юнгвальд-Хилькевич славился взрывным характером. На съемках он вносил правки в сценарий Марка Розовского без предупреждения, чем доводил автора до белого каления.Самый громкий эпизод - песня для Миледи. Вместо штатного поэта Юрия Ряшенцева режиссер поручил написать текст Вениамину Смехову, исполнителю роли Атоса. Тот выдал стихи "на троечку", Юнгвальд-Хилькевич их переправил и стало еще хуже. Ряшенцев, оскорбленный тем, что его обошли, вместе с Розовским подал в суд. Суд они выиграли, но фильм из-за тяжб пролежал на полке целый год.Могло быть совсем иначеСегодня мы не можем представить Д’Артаньяна без усмешки и "тысячи чертей" Михаила Боярского. Но изначально гасконца должен был сыграть Александр Абдулов. Все решил случай: Боярский пришел на пробы Рошфора, влетел на площадку запыхавшийся, с горящими глазами и Юнгвальд-Хилькевич мгновенно отдал ему главную роль.В роли Атоса изначально режиссер видел Василия Ливанова, однако тот так и не появился на съемочной площадке. Срочно пришлось искать замену, и выбор пал на Вениамина Смехова, который уже успел впечатлить Юнгвальд-Хилькевича своим Воландом в Театре на Таганке.Портоса планировали доверить Георгию Мартиросяну, но его кандидатуру "завернули" на более высоком уровне. Арамисом мог стать Лембит Ульфсак, однако в последний момент он отказался от предложения.С Констанцией история получилась особенно закулисной: первоначально утвердили Евгению Симонову, но в проект снова вмешался "приказ сверху" - ее заменили на Ирину Алферову, к которой режиссер относился крайне неодобрительно. Роль Миледи предназначалась Елене Соловей, но беременность вынудила ее отказаться. Любопытно, что Маргарита Терехова, в итоге сыгравшая коварную красавицу, тоже была в положении в начале съемок, однако сделала выбор в пользу работы.Бэкингема собирались отдать Игорю Костолевскому, но он покинул проект в знак солидарности с Симоновой. Даже кардинал Ришелье пережил "кастинговые метаморфозы": в кадре мы видим Александра Трофимова, однако его реплики звучат голосом Михаила Козакова.Возрастные "несостыковки"В книге Дюма Д’Артаньян предстает горячим и дерзким восемнадцатилетним юношей, но на экране его сыграл 28-летний Михаил Боярский. Атосу, которому по сюжету около тридцати, в реальности было уже 37, а королеве Анне Австрийской, чьи книжные годы едва перевалили за двадцать шесть, в исполнении Алисы Фрейндлих - сорок три.Парадоксально, но единственным, кто оказался моложе своего героя, был кардинал Ришелье: Александру Трофимову в тот момент исполнилось всего двадцать шесть.И все же экранная магия сделала свое дело, разница в возрасте растворилась в блестящей игре. Стоит забыть о паспортных данных, и уже невозможно усомниться: перед нами живые, убедительные герои, каждому жесту и интонации которых веришь безоговорочно.Уже на второй день после заселения в гостиницу съемочная группа поняла: мушкетеры вживаются в роли всерьез. Вместе с главным "гвардейцем" они решили отметить старт проекта и сделали это с таким размахом, что праздничное настроение не отпускало их до самого финального "стоп". Вино лилось рекой, время от времени переходя в более крепкие напитки, и не раз актеры появлялись на площадке в состоянии, которое они сами шутливо называли "фрамбуазным".Однажды Валентин Смирнитский (Портос) и Михаил Боярский (Д’Артаньян) приехали на съемку… лежа в машине. Накануне у Портоса прихватило сердце, и его друг сопровождал его в больницу. Но стоило прозвучать команде "Мотор!", оба вскочили в седла и сыграли сцену так, будто до этого репетировали весь день.Сам Боярский позже признавался: его "норма" - четыре бутылки вина в сутки, а личный рекорд - четырнадцать за один день. Неудивительно, что во время съемок сцены с песней "Смерть Констанции" все мушкетеры были "под градусом". Атос оказался настолько "веселым", что его пришлось подменить дублером, тщательно загримированным и с шляпой, спущенной на глаза. Зритель может заметить подмену, если присмотреться внимательнее.Травм не удалось избежатьДаже при том, что фехтовальные сцены ставили мастера своего дела, избежать травм на съемках не удалось.Самый опасный эпизод произошел во время съемки тройного поединка Рошфора и де Жюссака против Д’Артаньяна на мраморной лестнице Одесского оперного театра. Боярский, парируя выпад Клюева (Рошфор), ошибся в движении: конец шпаги выбил ему зуб и пробил небо. Позже шутили, что пары сантиметров не хватило, чтобы клинок достал до мозга.Не обошлось без происшествий и в другой сцене, в таверне по пути в Лондон. Во время оживленной драки один из актеров массовки задел шпагой Вениамина Смехова в область глаза. К счастью, острие прошло чуть ниже глазного яблока, и всё обошлось без серьезных последствий.Финансовые рамки были столь жесткими, что реквизит для фильма нередко рождался буквально "из ничего". Режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич сам смастерил эфес шпаги Д’Артаньяна, разобрав для этого старинную настольную лампу.Алмазные подвески королевы он тоже создал собственноручно из дешевой бижутерии, купленной на одесском рынке. А парадные украшения на костюмах мушкетеров и вовсе делали из обычной фольги, стоившей всего пять копеек за метр, при этом на экране все это выглядело как богатое убранство.

