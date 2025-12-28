Рейтинг@Mail.ru
Умер композитор Александр Мерлин - РИА Новости, 28.12.2025
01:34 28.12.2025 (обновлено: 05:48 28.12.2025)
Умер композитор Александр Мерлин
Умер композитор Александр Мерлин - РИА Новости, 28.12.2025
Умер композитор Александр Мерлин
Композитор и драматург, ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин, чьи произведения стали популярными в исполнении многих советских и российских... РИА Новости, 28.12.2025
ленинград, россия, бонн, эдуард хиль, михаил боярский
Ленинград, Россия, Бонн, Эдуард Хиль, Михаил Боярский
Умер композитор Александр Мерлин

Композитор и ветеран ВОВ Александр Мерлин умер на 101-м году жизни

© Фото : Генконсульство России в БоннеКомпозитор Александр Мерлин в Генконсульстве России в Бонне
Композитор Александр Мерлин в Генконсульстве России в Бонне - РИА Новости, 1920, 28.12.2025
© Фото : Генконсульство России в Бонне
Композитор Александр Мерлин в Генконсульстве России в Бонне. Архивное фото
БЕРЛИН, 28 дек — РИА Новости. Композитор и драматург, ветеран Великой Отечественной войны Александр Мерлин, чьи произведения стали популярными в исполнении многих советских и российских артистов, ушел из жизни в возрасте 100 лет, сообщает генконсульство России в Бонне.
"Генеральное консульство с прискорбием сообщает о том, что на 101-м году ушел из жизни ветеран, участник Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда А. Ю. Мерлин, который проживал в последние годы в городе Мюнхене", — говорится в публикации Telegram-канала генконсульства.
Ведомство напомнило, что боевой путь будущего композитора начался в отряде местной самообороны блокадного Ленинграда, а в 1945 году он принимал участие в боях против Японии.
"Глубоко соболезнуем родным и близким этого выдающегося человека. Будем хранить о нем память", — добавили в консульстве.
Александр Мерлин родился в 1925 году в Ленинграде. После окончания Великой Отечественной войны посвятил себя драматургии, написанию сценариев и музыки. В его портфолио свыше 3 тысяч произведений, некоторые из которых исполняли Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Александр Райкин, Михаил Боярский и другие.
 
ЛенинградРоссияБоннЭдуард ХильМихаил Боярский
 
 
