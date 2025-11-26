МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Народного артиста РСФСР Михаила Боярского оштрафовали за не оплаченный вовремя другой штраф, следует из судебных материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Речь идет о части первой статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях — "Неуплата административного штрафа в срок". Она предусматривает наказание в виде штрафа в двукратном размере, либо до 15 суток административного ареста, либо обязательных работ на срок до 50 часов.