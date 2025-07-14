https://ria.ru/20250714/reznikov-2029057963.html

Как живут близкие Виктора Резникова после его смерти

Как живут близкие Виктора Резникова после его смерти - РИА Новости, 14.07.2025

Как живут близкие Виктора Резникова после его смерти

Виктор Резников был молодым, жизнерадостным и одаренным композитором, чьи песни исполняли такие звезды, как Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Михаил Боярский и... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:54:00+03:00

2025-07-14T19:54:00+03:00

2025-07-14T19:54:00+03:00

ссср

ленинград

москва

лариса долина

михаил боярский

алла пугачева

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Виктор Резников был молодым, жизнерадостным и одаренным композитором, чьи песни исполняли такие звезды, как Лариса Долина, Валерий Леонтьев, Михаил Боярский и Алла Пугачева. Его творчество ценили не только в СССР — иностранные артисты с удовольствием включали композиции Резникова в свой репертуар. Особое место в его жизни занимала семья: он искренне любил свою супругу Людмилу и их детей. Именно Людмиле музыкант посвятил свою самую известную песню "Спасибо, родная", которая остается популярной и спустя более трех десятилетий после его ухода из жизни. Однако роковая случайность изменила все. Как живет семья музыканта спустя много лет?Нашел призвание с детстваНесмотря на любовь к музыке, Виктор не смог получить формального музыкального образования из-за проблем со здоровьем. Его родители, не связанные с искусством — мать была врачом, отец инженером — жили в Ленинграде на Владимирском проспекте. Воспоминания о детстве вдохновили Виктора на создание нежной и трогательной песни "Дворик".Мама стремилась, чтобы сын учился музыке, и он начал осваивать игру на скрипке в музыкальной школе. Однако уже через три месяца занятия пришлось прекратить: здоровье мальчика оказалось слишком слабым для продолжения обучения. Чтобы поправиться, Виктор занялся спортом — футболом, баскетболом, гимнастикой и плаванием. Со временем он окреп и даже подумывал о профессиональной спортивной карьере, но в итоге понял, что музыка — его истинное призвание.Хотя Виктор Резников не получил классического музыкального образования — его не приняли ни в школу джаза, ни в консерваторию — он проявил себя как талантливый самоучка. Он быстро освоил синтезатор, который тогда только начал набирать популярность, и создавал с его помощью запоминающиеся эстрадные мелодии. Поразительно, но Резников не умел читать ноты. Вместо этого он записывал свои композиции с помощью собственной системы знаков и символов, понятных только ему самому. Благодаря своему уникальному подходу и таланту он подарил слушателям множество ярких и душевных песен, которые продолжают жить и вдохновлять по сей день.Начало большой дружбыВиктор Резников страстно мечтал, чтобы его песни исполняли известные артисты. Каждый день он настойчиво добивался встречи с Михаилом Боярским, который тогда был уже признанным и популярным актером и певцом. Вначале Михаил воспринимал поведение молодого композитора как слишком назойливое и навязчивое: Резников буквально поджидал его у входа в Театр имени Ленсовета, пытаясь привлечь внимание. Однако, несмотря на первоначальное раздражение, Боярский решил проявить снисходительность и выделил несколько минут, чтобы выслушать молодого музыканта.Как только Михаил Сергеевич услышал мелодии Виктора, его отношение резко изменилось. Он настолько проникся творчеством талантливого самоучки, что забыл о предстоящем спектакле, полностью увлекшись перспективой сотрудничества. С этого момента между ними завязалась крепкая дружба и плодотворное творческое партнерство. Михаил Боярский стал исполнять песни Резникова, среди которых были такие композиции, как "Помни, это не беда" и "Лето без тебя, как зима". Эти песни получили признание и любовь публики, укрепляя репутацию обоих артистов.Знакомство Виктора Резникова с Аллой Пугачевой произошло почти случайно и могло бы вовсе не состояться, если бы не забавная ошибка. Однажды певица, услышав стук в дверь своей гостиничной комнаты, подумала, что к ней пришел ее давний друг — поэт Илья Резник. Однако на пороге стоял молодой человек — Виктор Резников, который настойчиво убеждал Аллу Борисовну послушать его песни. Пугачева была очарована его талантом и сразу же включила в свой репертуар четыре композиции молодого композитора, среди которых была знаменитая песня "Улетай, туча". Это событие стало важным этапом в карьере Резникова и значительно повысило его популярность.С каждым годом слава Виктора Резникова росла. Его песни исполняли такие известные исполнители, как Лариса Долина и Ирина Отиева, а также популярные коллективы — ансамбль "Песняры" и певица Анне Вески. Для музыканта это было настоящим счастьем: его мечта сбылась — его творчество любили и слушали миллионы.Личная жизнь РезниковаВ личной жизни у Виктора тоже все складывалось благополучно. Еще в юности он влюбился в очаровательную девушку Людмилу Кольчугину. По своей натуре Виктор оказался однолюбом — всю жизнь он оставался верен своей супруге. В браке у них родились двое детей: сын Андрей и дочь Аня. Андрей с детства проявлял интерес к музыке — он пел и пытался самостоятельно сочинять мелодии. Однажды Виктор Резников вместе с Михаилом Боярским даже выступили на Центральном телевидении вместе со своими сыновьями, исполнив детскую песню "Динозаврики".Людмила часто рассказывала, что Виктор отличался легким и веселым характером. Он любил шутить и часто разыгрывал близких людей. Она вспоминала, что он был прекрасным рассказчиком: их дети с удовольствием слушали его "страшные" истории, которые обычно начинались словами "Кровавая заря поднималась над городом…", но в итоге всегда заканчивались неожиданно смешно и весело.Самой дорогой женщине в жизни — своей жене Людмиле — Виктор посвятил песню, которая стала настоящим хитом и остается любимой многими и по сей день. Эта композиция звучала, например, в фильме "Самый лучший день". Виктор однажды сказал Людмиле между прочим: "А я про тебя песенку написал". Однако долгое время он не показывал ей эту песню — слишком волновался. Песня "Спасибо, родная" стала для них признанием в любви и гимном семейного счастья:"Спасибо за день, спасибо за ночь,Спасибо за сына и за дочь.Спасибо за то, что средь боли и злаНаш тесный мирок ты сберегла…"Тот самый вечерВиктор Резников успел исполнить эту песню со сцены лично, но никто тогда не подозревал, что это будет его прощальный аккорд. 23 февраля 1992 года он вез трехлетнюю дочь Аню к бабушке — своей матери. Женщина вышла из дома, чтобы встретить сына и внучку, когда на глазах у нее произошла страшная авария: в автомобиль Виктора — "Жигули" — на полном ходу врезалась встречная машина. Маленькая Аня чудом осталась жива и не получила травм, а сам Виктор получил многочисленные тяжелые повреждения.Врачи боролись за его жизнь двое суток, провели две сложные операции, но сердце музыканта не выдержало. Виктор Резников скончался в возрасте всего 39 лет. Его карьера стремительно развивалась, и казалось, что впереди у него — мировая слава, гастроли и новые творческие успехи. Но судьба распорядилась иначе, оставив память о талантливом композиторе и его бессмертных песнях.Трагедия, которая произошла с Виктором Резниковым, стала тяжелым ударом для всей его семьи. Несмотря на масштаб происшествия, о виновнике рокового ДТП, в результате которого погиб музыкант, практически не сохранилось никакой информации. Это обстоятельство лишь усиливало горечь утраты и ощущение несправедливости среди близких Виктора. Жена Людмила, мать и дети композитора долгое время переживали горе, не в силах смириться с ранним уходом талантливого человека.Память живаСпустя годы после трагедии мать Виктора Резникова решила увековечить память сына, опубликовав книгу воспоминаний под названием "Где же ты, мой сыночек, где ты?". В этой книге она делилась своими чувствами, воспоминаниями о жизни Виктора, его творчестве и семейных моментах, пытаясь сохранить живую память о нем для будущих поколений.Памяти Виктора Резникова посвящали свои песни и выступления многие известные музыканты. Среди них — Александр Розенбаум и Леонид Агутин, а также близкий друг и творческий партнер самого Виктора — Михаил Боярский. Их творчество помогало не только сохранить память о композиторе, но и донести до слушателей силу и красоту его песен.Вскоре после гибели Виктора был создан благотворительный фонд, названный в его честь. Этот фонд стал важным центром поддержки молодых талантов и продвижения музыкального искусства, продолжая дело, которому Виктор посвятил свою жизнь. Кроме того, в Москве был основан детский музыкальный театр, который получил имя Виктора Резникова. Руководство театром взяла на себя его вдова Людмила, посвятившая себя сохранению и развитию наследия мужа.Дети Виктора Резникова также решили продолжить дело отца. Его сын Андрей стал генеральным продюсером на популярной радиостанции "Радио Рекорд". В этой роли он активно занимается популяризацией творчества Виктора, помогая новым поколениям слушателей познакомиться с его песнями. Дочь Анна получила филологическое образование, а затем также пришла работать на радио, где вместе с братом занимает пост шоу-директора и директора по маркетингу "Радио Рекорд". Анна была замужем, и своего сына она назвала в честь отца — Виктором, а дочь — Марией, продолжая семейные традиции.Хотя Виктор Резников ушел из жизни очень рано, его песни продолжают жить и дарить слушателям радость, тепло и оптимизм. Его творчество остается значимым и любимым, вдохновляя многих и сегодня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, ленинград, москва, лариса долина, михаил боярский, алла пугачева