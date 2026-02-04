Рейтинг@Mail.ru
Премьера фильма "Тайна адмирала Ушакова" состоялась в Москве - РИА Новости, 04.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
00:38 04.02.2026
https://ria.ru/20260204/film-2072064869.html
Премьера фильма "Тайна адмирала Ушакова" состоялась в Москве
Премьера фильма "Тайна адмирала Ушакова" состоялась в Москве - РИА Новости, 04.02.2026
Премьера фильма "Тайна адмирала Ушакова" состоялась в Москве
В Москве состоялся премьерный показ фильма "Тайна адмирала Ушакова", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.02.2026
2026-02-04T00:38:00+03:00
2026-02-04T00:38:00+03:00
республика мордовия
россия
саранск
москва
артем здунов
федор ушаков
михаил боярский
президентский фонд культурных инициатив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149940/27/1499402740_0:263:1582:1152_1920x0_80_0_0_3c967175a30ef94b45317d3db152741d.jpg
https://ria.ru/20260121/sessija-2069280564.html
https://ria.ru/20260202/mordoviya-2071770392.html
https://ria.ru/20251210/glava-2061040336.html
россия
саранск
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149940/27/1499402740_0:115:1582:1301_1920x0_80_0_0_4a729d08e3bf1e32588bca71769ea73e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, саранск, москва, артем здунов, федор ушаков, михаил боярский, президентский фонд культурных инициатив
Республика Мордовия, Россия, Саранск, Москва, Артем Здунов, Федор Ушаков, Михаил Боярский, Президентский фонд культурных инициатив
Премьера фильма "Тайна адмирала Ушакова" состоялась в Москве

В Москве прошел премьерный показ фильма "Тайна адмирала Ушакова"

© РИА Новости / Павел Балабанов | Перейти в медиабанкФедор Федорович Ушаков, русский флотоводец, адмирал
Федор Федорович Ушаков, русский флотоводец, адмирал - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
© РИА Новости / Павел Балабанов
Перейти в медиабанк
Федор Федорович Ушаков, русский флотоводец, адмирал . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Москве состоялся премьерный показ фильма "Тайна адмирала Ушакова", передает корреспондент РИА Новости.
Премьера историко-приключенческой картины прошла в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на мероприятии было много гостей.
Вид на Саранск - РИА Новости, 1920, 21.01.2026
Стратсессия "Саранск - семейная столица" ориентирует на семейноцентричность
21 января, 12:31
Картина посвящена святому праведному воину Феодору Ушакову – небесному покровителю Мордовии и российского Военно-морского флота. Непобедимый адмирал, выигравший 43 сражения, был канонизирован в 2001 году как местночтимый святой Саранской епархии, а в 2004 году – как общецерковный. Мощи святого покоятся в Санаксарском монастыре, а в Саранске в его честь воздвигнут Свято-Феодоровский кафедральный собор.
Фильм, снятый на грант Президентского фонда культурных инициатив и при поддержке главы Республики Мордовия Артема Здунова, стал первым за более чем 70 лет полнометражным художественным фильмом о флотоводце. Режиссером выступил Дмитрий Коробкин.
Действие разворачивается в 1812 году. Пока Наполеон собирает войска, в усадьбу отставного адмирала Феодора Ушакова проникает французский шпион. Несправедливо разжалованный молодой офицер Никита Реутов оказывается в доме флотоводца, где племянница адмирала берется помочь ему восстановить честь. Параллельно в Россию прибывает виконт Анри де Фринган, лучший агент маркиза де Ламара – правой руки Наполеона. В доме прославленного адмирала судьбы офицеров враждующих армий неожиданно пересекаются.
Перед показом фильма глава Мордовии поприветствовал своих земляков. Он напомнил, что в этом году исполняется 25 лет со дня прославления к лику святых воина Феодора Ушакова.
Глава Мордовии Артем Здунов и заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Глава Мордовии обсудил с Голиковой доступность продленок для семей
2 февраля, 17:39
"Очень приятно, что Федор Ушаков, наш святой воин, который является покровителем военно-морского флота России и нашей Мордовии, нас объединил сегодня", – сказал Здунов.
Роль адмирала Ушакова исполнил Юрий Беляев, а его противника, маркиза де Ламара, – Михаил Боярский. Одну из ключевых ролей сыграл уроженец Мордовии Станислав Дужников. Также в картине снялись Александр Лазарев, Ирина Крючкова, Иван Трушин и другие актеры.
По словам Здунова, в регионе активно развивается сфера кинопроизводства.
"У нас установка четкая. Мы снимаем для людей и про людей. Про войну снимаем. И это тоже наша жизнь. Разные у нас сценарии", – подчеркнул глава региона.
Генеральный директор и продюсер кинокомпании "АЛЛЮР-ФИЛЬМ" Алла Каргина также подтвердила, что сейчас в регионе снимают фильмы.
"Мы хотим снимать о Мордовии, о людях Мордовии, о любви к этой республике. Мордовская земля богата замечательными личностями", – сказала Каргина.
Картина "Тайна адмирала Ушакова" выйдет в общероссийский прокат 5 февраля.
Глава Мордовии Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Глава Мордовии выступил на старте всероссийской акции "Наши ценности"
10 декабря 2025, 11:00
 
Республика МордовияРоссияСаранскМоскваАртем ЗдуновФедор УшаковМихаил БоярскийПрезидентский фонд культурных инициатив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала