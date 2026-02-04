Премьера фильма "Тайна адмирала Ушакова" состоялась в Москве

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В Москве состоялся премьерный показ фильма "Тайна адмирала Ушакова", передает корреспондент РИА Новости.

Премьера историко-приключенческой картины прошла в Зале церковных соборов храма Христа Спасителя по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, на мероприятии было много гостей.

Картина посвящена святому праведному воину Феодору Ушакову – небесному покровителю Мордовии и российского Военно-морского флота. Непобедимый адмирал, выигравший 43 сражения, был канонизирован в 2001 году как местночтимый святой Саранской епархии, а в 2004 году – как общецерковный. Мощи святого покоятся в Санаксарском монастыре, а в Саранске в его честь воздвигнут Свято-Феодоровский кафедральный собор.

Действие разворачивается в 1812 году. Пока Наполеон собирает войска, в усадьбу отставного адмирала Феодора Ушакова проникает французский шпион. Несправедливо разжалованный молодой офицер Никита Реутов оказывается в доме флотоводца, где племянница адмирала берется помочь ему восстановить честь. Параллельно в Россию прибывает виконт Анри де Фринган, лучший агент маркиза де Ламара – правой руки Наполеона. В доме прославленного адмирала судьбы офицеров враждующих армий неожиданно пересекаются.

Перед показом фильма глава Мордовии поприветствовал своих земляков. Он напомнил, что в этом году исполняется 25 лет со дня прославления к лику святых воина Феодора Ушакова.

"Очень приятно, что Федор Ушаков , наш святой воин, который является покровителем военно-морского флота России и нашей Мордовии, нас объединил сегодня", – сказал Здунов.

Роль адмирала Ушакова исполнил Юрий Беляев, а его противника, маркиза де Ламара, – Михаил Боярский . Одну из ключевых ролей сыграл уроженец Мордовии Станислав Дужников. Также в картине снялись Александр Лазарев , Ирина Крючкова, Иван Трушин и другие актеры.

По словам Здунова, в регионе активно развивается сфера кинопроизводства.

"У нас установка четкая. Мы снимаем для людей и про людей. Про войну снимаем. И это тоже наша жизнь. Разные у нас сценарии", – подчеркнул глава региона.

Генеральный директор и продюсер кинокомпании "АЛЛЮР-ФИЛЬМ" Алла Каргина также подтвердила, что сейчас в регионе снимают фильмы.

"Мы хотим снимать о Мордовии, о людях Мордовии, о любви к этой республике. Мордовская земля богата замечательными личностями", – сказала Каргина.