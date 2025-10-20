Театр имени Ленсовета отреагировал на слухи о завершении карьеры Боярского

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Представитель театра имени Ленсовета, где в качестве приглашенного актера служит народный артист РСФСР Михаил Боярский, в беседе с РИА Новости опроверг информацию ряда СМИ о якобы завершении им театральной карьеры.

В понедельник некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что Боярский якобы на встрече со зрителями в театре имени Ленсовета объявил о завершении театральной карьеры.

"Это вранье. Никаких подобных слов Михаил Сергеевич не произносил. Он продолжит играть в двух спектаклях – "Театральный роман" и "Ромео и Джульетта". И он будет продолжать встречаться со зрителями, как вчера в нашем театре", – сказал собеседник агентства.