Театр имени Ленсовета отреагировал на слухи о завершении карьеры Боярского
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:46 20.10.2025
Театр имени Ленсовета отреагировал на слухи о завершении карьеры Боярского
Представитель театра имени Ленсовета, где в качестве приглашенного актера служит народный артист РСФСР Михаил Боярский, в беседе с РИА Новости опроверг... РИА Новости, 20.10.2025
культура
Культура, Михаил Боярский
Михаил Боярский
Михаил Боярский. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт – РИА Новости. Представитель театра имени Ленсовета, где в качестве приглашенного актера служит народный артист РСФСР Михаил Боярский, в беседе с РИА Новости опроверг информацию ряда СМИ о якобы завершении им театральной карьеры.
В понедельник некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что Боярский якобы на встрече со зрителями в театре имени Ленсовета объявил о завершении театральной карьеры.
"Это вранье. Никаких подобных слов Михаил Сергеевич не произносил. Он продолжит играть в двух спектаклях – "Театральный роман" и "Ромео и Джульетта". И он будет продолжать встречаться со зрителями, как вчера в нашем театре", – сказал собеседник агентства.
Ранее весной в театре имени Ленсовета сообщали РИА Новости, что Боярский получил небольшой ушиб, оступившись на сцене. Артиста выписали из больницы 23 апреля. Третьего июня театр сообщал, что Боярский, пропустивший несколько спектаклей после перенесённого ушиба, вновь выйдет на сцену.
Никита Михалков - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Михалков оценил кино, пришедшее из Европы в Россию в 90-х
19 октября, 14:19
 
Культура
 
 
