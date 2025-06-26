Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице
Театр имени Ленсовета: Боярский проходит плановое обследование в больнице
Актер Михаил Боярский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета.
"Михаил Сергеевич сейчас в больнице на плановом обследовании", - сказала собеседница агентства.
Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В театре отмечали, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже в театре уточнили РИА Новости, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал агентству, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы 23 апреля.
В начале мая театр сообщал о приостановке показов этого спектакля с участием Боярского, которому после перенесенного ушиба было рекомендовано временно не выходить на сцену. Третьего июня театр сообщал, что Боярский, пропустивший несколько спектаклей в театре после перенесённого ушиба, вновь выйдет на сцену.
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