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Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице - РИА Новости, 26.06.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:48 26.06.2025 (обновлено: 14:19 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/bojarskij-2025551742.html
Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице
Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице - РИА Новости, 26.06.2025
Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице
Народный артист РСФСР Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:48:00+03:00
2025-06-26T14:19:00+03:00
культура
рсфср
михаил боярский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета. "Михаил Сергеевич сейчас в больнице на плановом обследовании", - сказала собеседница агентства. Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В театре отмечали, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже в театре уточнили РИА Новости, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал агентству, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы 23 апреля. В начале мая театр сообщал о приостановке показов этого спектакля с участием Боярского, которому после перенесенного ушиба было рекомендовано временно не выходить на сцену. Третьего июня театр сообщал, что Боярский, пропустивший несколько спектаклей в театре после перенесённого ушиба, вновь выйдет на сцену.
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рсфср, михаил боярский
Культура, РСФСР, Михаил Боярский
Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице

Театр имени Ленсовета: Боярский проходит плановое обследование в больнице

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАктер Михаил Боярский
Актер Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Актер Михаил Боярский. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июн - РИА Новости. Народный артист РСФСР Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета.
"Михаил Сергеевич сейчас в больнице на плановом обследовании", - сказала собеседница агентства.
Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В театре отмечали, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже в театре уточнили РИА Новости, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал агентству, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы 23 апреля.
В начале мая театр сообщал о приостановке показов этого спектакля с участием Боярского, которому после перенесенного ушиба было рекомендовано временно не выходить на сцену. Третьего июня театр сообщал, что Боярский, пропустивший несколько спектаклей в театре после перенесённого ушиба, вновь выйдет на сцену.
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