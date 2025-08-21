Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем - РИА Новости, 21.08.2025
Культура
 
14:57 21.08.2025 (обновлено: 15:15 21.08.2025)
Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем
МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил автора песни "Антошка-Антошка" Юрия Энтина с 90-летним юбилеем, отметив его вклад в воспитание подрастающего поколения.Популярный советский и российский поэт-песенник Юрий Сергеевич Энтин отмечает в четверг 90-летие."Уважаемый Юрий Сергеевич! Примите тёплые поздравления с 90-летним юбилеем. Свой щедрый и добрый талант вы посвятили развитию замечательных традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации, внесли свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Тысячи людей – и в нашей стране, и далеко за её пределами – знают и искренне любят Ваше многогранное творчество", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент пожелал поэту крепкого здоровья, вдохновения и всего наилучшего.Энтин является популярным советским и российским поэтом-песенником, он член Союза писателей, Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей, лауреат Премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.С 1968 года Энтин начал работать как независимый поэт, писал стихи к песням и сценарии для кинематографа и телевидения. В 1969 году в эфире радиопередачи "Доброе утро!" прозвучала песня "Антошка-Антошка" на стихи Энтина и музыку композитора Владимира Шаинского, затем она вышла на экраны в сборнике мультфильмов "Веселая карусель" и стала хитом. В том же году были написаны стихи к песням "Ничего на свете лучше нету…" "Говорят, мы – бяки-буки…", "Ох, рано встает охрана!", "Как известно, мы – народ горячий…", "Куда ты, тропинка, меня привела?" к культовому мультфильму "Бременские музыканты" (музыка Геннадия Гладкова).Всего Энтин написал стихи к песням для более 20 мультфильмов. Кроме того, песни на его стихи звучат более чем в ста кино- и телефильмах.Энтин – автор стихов более чем к 600 песням, написанным с ведущими композиторами страны. Песни на стихи Юрия Энтина исполняли известные певцы и артисты СССР и России: Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Лариса Долина, Аркадий Райкин, Андрей Миронов, Михаил Боярский, Олег Анофриев, Людмила Гурченко, Анатолий Папанов и другие.
Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем

Путин отметил вклад Юрия Энтина в воспитание подрастающего поколения

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил автора песни "Антошка-Антошка" Юрия Энтина с 90-летним юбилеем, отметив его вклад в воспитание подрастающего поколения.
Популярный советский и российский поэт-песенник Юрий Сергеевич Энтин отмечает в четверг 90-летие.
"Уважаемый Юрий Сергеевич! Примите тёплые поздравления с 90-летним юбилеем. Свой щедрый и добрый талант вы посвятили развитию замечательных традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации, внесли свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Тысячи людей – и в нашей стране, и далеко за её пределами – знают и искренне любят Ваше многогранное творчество", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент пожелал поэту крепкого здоровья, вдохновения и всего наилучшего.
Энтин является популярным советским и российским поэтом-песенником, он член Союза писателей, Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей, лауреат Премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.
С 1968 года Энтин начал работать как независимый поэт, писал стихи к песням и сценарии для кинематографа и телевидения. В 1969 году в эфире радиопередачи "Доброе утро!" прозвучала песня "Антошка-Антошка" на стихи Энтина и музыку композитора Владимира Шаинского, затем она вышла на экраны в сборнике мультфильмов "Веселая карусель" и стала хитом. В том же году были написаны стихи к песням "Ничего на свете лучше нету…" "Говорят, мы – бяки-буки…", "Ох, рано встает охрана!", "Как известно, мы – народ горячий…", "Куда ты, тропинка, меня привела?" к культовому мультфильму "Бременские музыканты" (музыка Геннадия Гладкова).
Всего Энтин написал стихи к песням для более 20 мультфильмов. Кроме того, песни на его стихи звучат более чем в ста кино- и телефильмах.
Энтин – автор стихов более чем к 600 песням, написанным с ведущими композиторами страны. Песни на стихи Юрия Энтина исполняли известные певцы и артисты СССР и России: Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Лариса Долина, Аркадий Райкин, Андрей Миронов, Михаил Боярский, Олег Анофриев, Людмила Гурченко, Анатолий Папанов и другие.
