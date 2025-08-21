https://ria.ru/20250821/entin-2036733033.html

Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем

Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем - РИА Новости, 21.08.2025

Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил автора песни "Антошка-Антошка" Юрия Энтина с 90-летним юбилеем, отметив его вклад в воспитание подрастающего... РИА Новости, 21.08.2025

2025-08-21T14:57:00+03:00

2025-08-21T14:57:00+03:00

2025-08-21T15:15:00+03:00

культура

россия

ссср

юрий энтин

владимир путин

владимир шаинский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/16057/87/160578719_0:145:3764:2262_1920x0_80_0_0_636d32b9742d77d24acc7542e7dc2339.jpg

МОСКВА, 21 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил автора песни "Антошка-Антошка" Юрия Энтина с 90-летним юбилеем, отметив его вклад в воспитание подрастающего поколения.Популярный советский и российский поэт-песенник Юрий Сергеевич Энтин отмечает в четверг 90-летие."Уважаемый Юрий Сергеевич! Примите тёплые поздравления с 90-летним юбилеем. Свой щедрый и добрый талант вы посвятили развитию замечательных традиций отечественной детской литературы, кинематографа и анимации, внесли свой вклад в воспитание подрастающего поколения. Тысячи людей – и в нашей стране, и далеко за её пределами – знают и искренне любят Ваше многогранное творчество", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Президент пожелал поэту крепкого здоровья, вдохновения и всего наилучшего.Энтин является популярным советским и российским поэтом-песенником, он член Союза писателей, Союза кинематографистов, Союза театральных деятелей, лауреат Премии президента Российской Федерации в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.С 1968 года Энтин начал работать как независимый поэт, писал стихи к песням и сценарии для кинематографа и телевидения. В 1969 году в эфире радиопередачи "Доброе утро!" прозвучала песня "Антошка-Антошка" на стихи Энтина и музыку композитора Владимира Шаинского, затем она вышла на экраны в сборнике мультфильмов "Веселая карусель" и стала хитом. В том же году были написаны стихи к песням "Ничего на свете лучше нету…" "Говорят, мы – бяки-буки…", "Ох, рано встает охрана!", "Как известно, мы – народ горячий…", "Куда ты, тропинка, меня привела?" к культовому мультфильму "Бременские музыканты" (музыка Геннадия Гладкова).Всего Энтин написал стихи к песням для более 20 мультфильмов. Кроме того, песни на его стихи звучат более чем в ста кино- и телефильмах.Энтин – автор стихов более чем к 600 песням, написанным с ведущими композиторами страны. Песни на стихи Юрия Энтина исполняли известные певцы и артисты СССР и России: Иосиф Кобзон, Людмила Зыкина, Лев Лещенко, Алла Пугачева, Лариса Долина, Аркадий Райкин, Андрей Миронов, Михаил Боярский, Олег Анофриев, Людмила Гурченко, Анатолий Папанов и другие.

https://ria.ru/20250821/entin-2036291858.html

https://ria.ru/20250529/malchik-2019791868.html

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ссср, юрий энтин, владимир путин, владимир шаинский