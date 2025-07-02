https://ria.ru/20250702/boyarskiy-2026771398.html

Михаила Боярского выписали из больницы

Михаила Боярского выписали из больницы - РИА Новости, 02.07.2025

Михаила Боярского выписали из больницы

Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы, где он проходил плановое обследование, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета. РИА Новости, 02.07.2025

2025-07-02T16:27:00+03:00

2025-07-02T16:27:00+03:00

2025-07-02T16:27:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы, где он проходил плановое обследование, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета. "Михаила Сергеевича выписали из больницы, он сейчас дома", - сказала собеседница агентства. В театре 26 июня РИА Новости сообщали, что Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице. Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В театре отмечали, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже в театре уточнили РИА Новости, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал агентству, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы 23 апреля. В начале мая сообщалось о приостановке показов этого спектакля с участием Боярского, которому после перенесенного ушиба было рекомендовано временно не выходить на сцену. Третьего июня театр сообщал, что Боярский, пропустивший несколько спектаклей в театре после перенесённого ушиба, вновь выйдет на сцену.

https://ria.ru/20250426/bojarskij-2013602558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

рсфср, михаил боярский, новости культуры, санкт-петербург