https://ria.ru/20250702/boyarskiy-2026771398.html
Михаила Боярского выписали из больницы
Михаила Боярского выписали из больницы - РИА Новости, 02.07.2025
Михаила Боярского выписали из больницы
Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы, где он проходил плановое обследование, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета. РИА Новости, 02.07.2025
2025-07-02T16:27:00+03:00
2025-07-02T16:27:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы, где он проходил плановое обследование, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета. "Михаила Сергеевича выписали из больницы, он сейчас дома", - сказала собеседница агентства. В театре 26 июня РИА Новости сообщали, что Михаил Боярский проходит плановое обследование в больнице. Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В театре отмечали, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже в театре уточнили РИА Новости, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал агентству, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы 23 апреля. В начале мая сообщалось о приостановке показов этого спектакля с участием Боярского, которому после перенесенного ушиба было рекомендовано временно не выходить на сцену. Третьего июня театр сообщал, что Боярский, пропустивший несколько спектаклей в театре после перенесённого ушиба, вновь выйдет на сцену.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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рсфср, михаил боярский, новости культуры, санкт-петербург
Культура, РСФСР, Михаил Боярский, Новости культуры, Санкт-Петербург
Михаила Боярского выписали из больницы
Михаила Боярского выписали из больницы, где он проходил плановое обследование
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Михаила Боярского выписали из больницы, где он проходил плановое обследование, сообщили РИА Новости в театре имени Ленсовета.
«
"Михаила Сергеевича выписали из больницы, он сейчас дома", - сказала собеседница агентства.
В театре 26 июня РИА Новости сообщали, что Михаил Боярский
проходит плановое обследование в больнице.
Восемнадцатого апреля в театре имени Ленсовета рассказали, что Боярский в связи с болезнью не будет в этот день участвовать в спектакле "Ромео и Джульетта", где он играет герцога Эскала, но его голос прозвучит в записи. В театре отмечали, что состояние здоровья артиста не вызывает опасений. Позже в театре уточнили РИА Новости, что артист получил небольшой ушиб, оступившись на сцене, подозрение на перелом ребер не подтвердилось. Концертный директор артиста Александр Зыкин сообщал агентству, что госпитализация Боярского была связана с подозрением на перелом ребер и ушиб легкого. Артиста выписали из больницы 23 апреля.
В начале мая сообщалось о приостановке показов этого спектакля с участием Боярского, которому после перенесенного ушиба было рекомендовано временно не выходить на сцену. Третьего июня театр сообщал, что Боярский, пропустивший несколько спектаклей в театре после перенесённого ушиба, вновь выйдет на сцену.