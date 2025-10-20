Жена Боярского опровергла сообщения о завершении им театральной карьеры

"Михаил Сергеевич ничего такого не говорил. Он играет в двух спектаклях в театре, проводит встречи со зрителями, иногда снимается в кино, иногда озвучивает мультфильмы. Работает по мере своих сил, в небольших ролях. Точка. Ничего он другого не говорил", - сказала она в беседе с aif.ru.