Рейтинг@Mail.ru
Жена Боярского опровергла сообщения о завершении им театральной карьеры - РИА Новости, 20.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:18 20.10.2025
https://ria.ru/20251020/boyarskiy-2049432820.html
Жена Боярского опровергла сообщения о завершении им театральной карьеры
Жена Боярского опровергла сообщения о завершении им театральной карьеры - РИА Новости, 20.10.2025
Жена Боярского опровергла сообщения о завершении им театральной карьеры
Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан опровергла информацию о том, что он завершил театральную карьеру. РИА Новости, 20.10.2025
2025-10-20T17:18:00+03:00
2025-10-20T17:18:00+03:00
культура
михаил боярский
лариса луппиан
санкт-петербург
россия
новости культуры
театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151866/13/1518661327_0:243:2776:1805_1920x0_80_0_0_294ed655313acf7212f3d5f0cd116469.jpg
https://ria.ru/20251020/boyarskiy-2049351217.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151866/13/1518661327_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_8fe5b1a08fb622843d9c05dfffc774c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил боярский, лариса луппиан, санкт-петербург, россия, новости культуры, театр
Культура, Михаил Боярский, Лариса Луппиан, Санкт-Петербург, Россия, Новости культуры, Театр
Жена Боярского опровергла сообщения о завершении им театральной карьеры

Луппиан: Боярский ничего не говорил о завершении театральной карьеры

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкМихаил Боярский с супругой Ларисой Луппиан
Михаил Боярский с супругой Ларисой Луппиан - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Михаил Боярский с супругой Ларисой Луппиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан опровергла информацию о том, что он завершил театральную карьеру.
В понедельник некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что Боярский якобы на встрече со зрителями в театре имени Ленсовета объявил о завершении театральной карьеры.
"Михаил Сергеевич ничего такого не говорил. Он играет в двух спектаклях в театре, проводит встречи со зрителями, иногда снимается в кино, иногда озвучивает мультфильмы. Работает по мере своих сил, в небольших ролях. Точка. Ничего он другого не говорил", - сказала она в беседе с aif.ru.
Ранее представитель театра имени Ленсовета, где в качестве приглашенного актера служит Боярский, в беседе с РИА Новости также опроверг информацию о завершении артистом театральной карьеры.
Михаил Боярский - РИА Новости, 1920, 20.10.2025
Театр имени Ленсовета отреагировал на слухи о завершении карьеры Боярского
Вчера, 13:46
 
КультураМихаил БоярскийЛариса ЛуппианСанкт-ПетербургРоссияНовости культурыТеатр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала