Жена Боярского опровергла сообщения о завершении им театральной карьеры
Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан опровергла информацию о том, что он завершил театральную карьеру. РИА Новости, 20.10.2025
Культура, Михаил Боярский, Лариса Луппиан, Санкт-Петербург, Россия, Новости культуры, Театр
Луппиан: Боярский ничего не говорил о завершении театральной карьеры
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан опровергла информацию о том, что он завершил театральную карьеру.
В понедельник некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что Боярский
якобы на встрече со зрителями в театре имени Ленсовета объявил о завершении театральной карьеры.
"Михаил Сергеевич ничего такого не говорил. Он играет в двух спектаклях в театре, проводит встречи со зрителями, иногда снимается в кино, иногда озвучивает мультфильмы. Работает по мере своих сил, в небольших ролях. Точка. Ничего он другого не говорил", - сказала она в беседе с aif.ru.
Ранее представитель театра имени Ленсовета, где в качестве приглашенного актера служит Боярский, в беседе с РИА Новости также опроверг информацию о завершении артистом театральной карьеры.