Фотограф советских звезд: в МАММ открылась выставка Валерия Плотникова

В МАММ открылась выставка фотографа звезд СССР Валерия Плотникова
За каждым персонажем — целая история. Жизнь, опыт, характер героя он сжимал до одного кадра. Признавался, что уже с юности умел "угадывать значимость человека". И это правда: Плотников снимал будущих звезд еще в начале карьеры, распознав в них огромный потенциал до того, как их имена стали известны всему миру.
За каждым персонажем — целая история. Жизнь, опыт, характер героя он сжимал до одного кадра. Признавался, что уже с юности умел "угадывать значимость человека". И это правда: Плотников снимал будущих звезд еще в начале карьеры, распознав в них огромный потенциал до того, как их имена стали известны всему миру.
Выставка "Герои своего времени" в "Мультимедиа Арт Музее", созданная по инициативе и при поддержке Фонда Still Art, — это тщательно отобранные портреты выдающихся людей эпохи. Снимки музыкантов Святослава Рихтера и Юрия Башмета соседствуют с фотографиями актеров Андрея Миронова, Иннокентия Смоктуновского, Олега Меньшикова, поэта Иосифа Бродского и академика Дмитрия Лихачева.
Выставка "Герои своего времени" в "Мультимедиа Арт Музее", созданная по инициативе и при поддержке Фонда Still Art, — это тщательно отобранные портреты выдающихся людей эпохи. Снимки музыкантов Святослава Рихтера и Юрия Башмета соседствуют с фотографиями актеров Андрея Миронова, Иннокентия Смоктуновского, Олега Меньшикова, поэта Иосифа Бродского и академика Дмитрия Лихачева.
"Творческий метод мастера уникален — он помещает своих героев в выдуманные им миры, подбирает фон, одежду, прическу, позу, реквизит, не оставляя места случайностям. Каждая фотография здесь — не только портрет, но и художественное высказывание", — отметила основатель Фонда Still Art Елена Карисалова.
"Творческий метод мастера уникален — он помещает своих героев в выдуманные им миры, подбирает фон, одежду, прическу, позу, реквизит, не оставляя места случайностям. Каждая фотография здесь — не только портрет, но и художественное высказывание", — отметила основатель Фонда Still Art Елена Карисалова.
Плотников — педант и перфекционист. Для каждого портретируемого он создавал индивидуальную обстановку. Анатолия Солоницына снимал с огромной собакой, Михаилу Боярскому вручил гитару, а Владимиру Преснякову предложил позировать на галечном пляже с распущенными волосами. Алису Фрейндлих привел в поле, полное одуванчиков. А Святослава Рихтера убедил надеть черную водолазку.
Плотников — педант и перфекционист. Для каждого портретируемого он создавал индивидуальную обстановку. Анатолия Солоницына снимал с огромной собакой, Михаилу Боярскому вручил гитару, а Владимиру Преснякову предложил позировать на галечном пляже с распущенными волосами. Алису Фрейндлих привел в поле, полное одуванчиков. А Святослава Рихтера убедил надеть черную водолазку.
Плотников родился в эвакуации в Барнауле, в 1945-м вернулся в Ленинград. Суровые условия послевоенной жизни угнетали, и, чтобы как-то развеять тоску, дядя привел его во Дворец творчества юных. Затем был ВГИК, где Валерий освоил профессию кинооператора. На это его подтолкнул Сергей Соловьев — они планировали работать в тандеме. То был золотой век кино — эпоха Тарковского, Кончаловского, Хуциева.
Плотников родился в эвакуации в Барнауле, в 1945-м вернулся в Ленинград. Суровые условия послевоенной жизни угнетали, и, чтобы как-то развеять тоску, дядя привел его во Дворец творчества юных. Затем был ВГИК, где Валерий освоил профессию кинооператора. На это его подтолкнул Сергей Соловьев — они планировали работать в тандеме. То был золотой век кино — эпоха Тарковского, Кончаловского, Хуциева.
Валерий много снимал коллег и друзей. Его работы заметили: итальянский Vogue пригласил снять Лилю Брик, а она познакомила его с Сергеем Параджановым. Круг моделей расширялся стремительно — о Плотникове заговорили.
Валерий много снимал коллег и друзей. Его работы заметили: итальянский Vogue пригласил снять Лилю Брик, а она познакомила его с Сергеем Параджановым. Круг моделей расширялся стремительно — о Плотникове заговорили.
Высоцкого Плотников впервые запечатлел в 1967-м. Бард не любил позировать, но, увидев снимки, согласился на фотосессию. Так началось долгое сотрудничество: фотограф снимал Высоцкого на протяжении 13 лет. Результат — почти 300 кадров.
Высоцкого Плотников впервые запечатлел в 1967-м. Бард не любил позировать, но, увидев снимки, согласился на фотосессию. Так началось долгое сотрудничество: фотограф снимал Высоцкого на протяжении 13 лет. Результат — почти 300 кадров.
На выставке представлена последняя фотография Михаила Барышникова перед эмиграцией. За день до отъезда на гастроли он прогуливался по Петербургу с Плотниковым: белые ночи, теплая погода, угол дома — как не сделать снимок? Позже этот портрет часто появлялся в книгах об артисте.
На выставке представлена последняя фотография Михаила Барышникова перед эмиграцией. За день до отъезда на гастроли он прогуливался по Петербургу с Плотниковым: белые ночи, теплая погода, угол дома — как не сделать снимок? Позже этот портрет часто появлялся в книгах об артисте.
Семья Михаила Боярского выразила желание присутствовать на фотосессии. Поехали все вместе в трехдверной "Ниве", и артисту пришлось устроиться фактически в багажнике. По дороге машину остановили сотрудники ДПС. Плотников оправдывался: очень спешим на съемку с Боярским. И в качестве доказательства предъявил самого актера в багажнике.
Семья Михаила Боярского выразила желание присутствовать на фотосессии. Поехали все вместе в трехдверной "Ниве", и артисту пришлось устроиться фактически в багажнике. По дороге машину остановили сотрудники ДПС. Плотников оправдывался: очень спешим на съемку с Боярским. И в качестве доказательства предъявил самого актера в багажнике.
Почти в каждой работе Плотникова — пронзительный взгляд портретируемого. Независимо от того, сидит ли он за столом, танцует, играет на гитаре или гуляет, его глаза обращены к зрителю. Это создает гипнотизирующую атмосферу.
Почти в каждой работе Плотникова — пронзительный взгляд портретируемого. Независимо от того, сидит ли он за столом, танцует, играет на гитаре или гуляет, его глаза обращены к зрителю. Это создает гипнотизирующую атмосферу.
"Персонажи Плотникова живут в какой-то другой реальности. Отчасти в сказках, в вымышленных пейзажах, интерьерах. Он снимает человека таким, каким тот хотел бы быть", — объяснял фотограф Юрий Рост.
"Персонажи Плотникова живут в какой-то другой реальности. Отчасти в сказках, в вымышленных пейзажах, интерьерах. Он снимает человека таким, каким тот хотел бы быть", — объяснял фотограф Юрий Рост.
Работы Валерия Плотникова украшали обложки известных журналов эпохи, таких как "Театр", "Советский экран". Главное издание о кино выходило миллионными тиражами. Творческие эксперименты фотохудожника фактически стали предвестниками современной российской фешен-фотографии.
Работы Валерия Плотникова украшали обложки известных журналов эпохи, таких как "Театр", "Советский экран". Главное издание о кино выходило миллионными тиражами. Творческие эксперименты фотохудожника фактически стали предвестниками современной российской фешен-фотографии.
Экспозиция открыта до 7 сентября. Фонд Still Art также представил монографию Валерия Плотникова с избранными портретами.
Выставка проходит в рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии".
Экспозиция открыта до 7 сентября. Фонд Still Art также представил монографию Валерия Плотникова с избранными портретами.
Выставка проходит в рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии".