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Фотограф советских звезд: в МАММ открылась выставка Валерия Плотникова - РИА Новости, 05.07.2025
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Культура
 
08:00 05.07.2025 (обновлено: 08:04 05.07.2025)
https://ria.ru/20250705/plotnikov-2027141739.html
Фотограф советских звезд: в МАММ открылась выставка Валерия Плотникова
Фотограф советских звезд: в МАММ открылась выставка Валерия Плотникова - РИА Новости, 05.07.2025
Фотограф советских звезд: в МАММ открылась выставка Валерия Плотникова
Владимир Высоцкий, Людмила Гурченко, Андрей Миронов, Никита Михалков — Валерий Плотников снимал тех, кого знала вся страна. Оператор по образованию, он... РИА Новости, 05.07.2025
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культура
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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. Владимир Высоцкий, Людмила Гурченко, Андрей Миронов, Никита Михалков — Валерий Плотников снимал тех, кого знала вся страна. Оператор по образованию, он превращал каждый портрет в маленький фильм — точный, выразительный, настоящий. О его работах и выставке "Герои своего времени" в "Мультимедиа Арт Музее" — фотолента РИА Новости.
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фото, фото, мультимедиа арт музей, вгик, святослав рихтер, михаил боярский, владимир высоцкий (автор песен), санкт-петербург, ленинград, барнаул, фото - культура, куда сходить , что посмотреть , москва, выставки, знаменитости, звезды, культура-важное
Фото, Культура, Мультимедиа Арт музей, ВГИК, Святослав Рихтер, Михаил Боярский, Владимир Высоцкий (автор песен), Санкт-Петербург, Ленинград, Барнаул, Фото - Культура, куда сходить , что посмотреть , Москва, Выставки, Знаменитости, звезды, Культура-Важное
Фотограф советских звезд: в МАММ открылась выставка Валерия Плотникова

В МАММ открылась выставка фотографа звезд СССР Валерия Плотникова

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МОСКВА, 5 июл — РИА Новости, Жанна Старицына. Владимир Высоцкий, Людмила Гурченко, Андрей Миронов, Никита Михалков — Валерий Плотников снимал тех, кого знала вся страна. Оператор по образованию, он превращал каждый портрет в маленький фильм — точный, выразительный, настоящий. О его работах и выставке "Герои своего времени" в "Мультимедиа Арт Музее" — фотолента РИА Новости.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

За каждым персонажем — целая история. Жизнь, опыт, характер героя он сжимал до одного кадра. Признавался, что уже с юности умел "угадывать значимость человека". И это правда: Плотников снимал будущих звезд еще в начале карьеры, распознав в них огромный потенциал до того, как их имена стали известны всему миру.

Выставка фотографа Валерия Плотникова в Москве

За каждым персонажем — целая история. Жизнь, опыт, характер героя он сжимал до одного кадра. Признавался, что уже с юности умел "угадывать значимость человека". И это правда: Плотников снимал будущих звезд еще в начале карьеры, распознав в них огромный потенциал до того, как их имена стали известны всему миру.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Выставка "Герои своего времени" в "Мультимедиа Арт Музее", созданная по инициативе и при поддержке Фонда Still Art, — это тщательно отобранные портреты выдающихся людей эпохи. Снимки музыкантов Святослава Рихтера и Юрия Башмета соседствуют с фотографиями актеров Андрея Миронова, Иннокентия Смоктуновского, Олега Меньшикова, поэта Иосифа Бродского и академика Дмитрия Лихачева.

Выставка фотографа Валерия Плотникова в Москве

Выставка "Герои своего времени" в "Мультимедиа Арт Музее", созданная по инициативе и при поддержке Фонда Still Art, — это тщательно отобранные портреты выдающихся людей эпохи. Снимки музыкантов Святослава Рихтера и Юрия Башмета соседствуют с фотографиями актеров Андрея Миронова, Иннокентия Смоктуновского, Олега Меньшикова, поэта Иосифа Бродского и академика Дмитрия Лихачева.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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2 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

"Творческий метод мастера уникален — он помещает своих героев в выдуманные им миры, подбирает фон, одежду, прическу, позу, реквизит, не оставляя места случайностям. Каждая фотография здесь — не только портрет, но и художественное высказывание", — отметила основатель Фонда Still Art Елена Карисалова.

Выставка фотографа Валерия Плотникова в Москве

"Творческий метод мастера уникален — он помещает своих героев в выдуманные им миры, подбирает фон, одежду, прическу, позу, реквизит, не оставляя места случайностям. Каждая фотография здесь — не только портрет, но и художественное высказывание", — отметила основатель Фонда Still Art Елена Карисалова.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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3 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Плотников — педант и перфекционист. Для каждого портретируемого он создавал индивидуальную обстановку. Анатолия Солоницына снимал с огромной собакой, Михаилу Боярскому вручил гитару, а Владимиру Преснякову предложил позировать на галечном пляже с распущенными волосами. Алису Фрейндлих привел в поле, полное одуванчиков. А Святослава Рихтера убедил надеть черную водолазку.

Выставка фотографа Валерия Плотникова в Москве

Плотников — педант и перфекционист. Для каждого портретируемого он создавал индивидуальную обстановку. Анатолия Солоницына снимал с огромной собакой, Михаилу Боярскому вручил гитару, а Владимиру Преснякову предложил позировать на галечном пляже с распущенными волосами. Алису Фрейндлих привел в поле, полное одуванчиков. А Святослава Рихтера убедил надеть черную водолазку.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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4 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Плотников родился в эвакуации в Барнауле, в 1945-м вернулся в Ленинград. Суровые условия послевоенной жизни угнетали, и, чтобы как-то развеять тоску, дядя привел его во Дворец творчества юных. Затем был ВГИК, где Валерий освоил профессию кинооператора. На это его подтолкнул Сергей Соловьев — они планировали работать в тандеме. То был золотой век кино — эпоха Тарковского, Кончаловского, Хуциева.

Выставка фотографа Валерия Плотникова в Москве

Плотников родился в эвакуации в Барнауле, в 1945-м вернулся в Ленинград. Суровые условия послевоенной жизни угнетали, и, чтобы как-то развеять тоску, дядя привел его во Дворец творчества юных. Затем был ВГИК, где Валерий освоил профессию кинооператора. На это его подтолкнул Сергей Соловьев — они планировали работать в тандеме. То был золотой век кино — эпоха Тарковского, Кончаловского, Хуциева.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Валерий много снимал коллег и друзей. Его работы заметили: итальянский Vogue пригласил снять Лилю Брик, а она познакомила его с Сергеем Параджановым. Круг моделей расширялся стремительно — о Плотникове заговорили.

Выставка фотографа Валерия Плотникова в Москве

Валерий много снимал коллег и друзей. Его работы заметили: итальянский Vogue пригласил снять Лилю Брик, а она познакомила его с Сергеем Параджановым. Круг моделей расширялся стремительно — о Плотникове заговорили.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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6 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Высоцкого Плотников впервые запечатлел в 1967-м. Бард не любил позировать, но, увидев снимки, согласился на фотосессию. Так началось долгое сотрудничество: фотограф снимал Высоцкого на протяжении 13 лет. Результат — почти 300 кадров.

Выставка фотографа Валерия Плотникова в Москве

Высоцкого Плотников впервые запечатлел в 1967-м. Бард не любил позировать, но, увидев снимки, согласился на фотосессию. Так началось долгое сотрудничество: фотограф снимал Высоцкого на протяжении 13 лет. Результат — почти 300 кадров.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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7 из 13
© Фото предоставлено пресс-службой Фонда Still Art

На выставке представлена последняя фотография Михаила Барышникова перед эмиграцией. За день до отъезда на гастроли он прогуливался по Петербургу с Плотниковым: белые ночи, теплая погода, угол дома — как не сделать снимок? Позже этот портрет часто появлялся в книгах об артисте.

Валерий Плотников. Михаил Барышников. 1974 Бромсеребряная печать

На выставке представлена последняя фотография Михаила Барышникова перед эмиграцией. За день до отъезда на гастроли он прогуливался по Петербургу с Плотниковым: белые ночи, теплая погода, угол дома — как не сделать снимок? Позже этот портрет часто появлялся в книгах об артисте.

© Фото предоставлено пресс-службой Фонда Still Art
8 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Семья Михаила Боярского выразила желание присутствовать на фотосессии. Поехали все вместе в трехдверной "Ниве", и артисту пришлось устроиться фактически в багажнике. По дороге машину остановили сотрудники ДПС. Плотников оправдывался: очень спешим на съемку с Боярским. И в качестве доказательства предъявил самого актера в багажнике.

Выставка фотографа Валерия Плотникова в Москве

Семья Михаила Боярского выразила желание присутствовать на фотосессии. Поехали все вместе в трехдверной "Ниве", и артисту пришлось устроиться фактически в багажнике. По дороге машину остановили сотрудники ДПС. Плотников оправдывался: очень спешим на съемку с Боярским. И в качестве доказательства предъявил самого актера в багажнике.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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9 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Почти в каждой работе Плотникова — пронзительный взгляд портретируемого. Независимо от того, сидит ли он за столом, танцует, играет на гитаре или гуляет, его глаза обращены к зрителю. Это создает гипнотизирующую атмосферу.

Выставка фотографа Валерия Плотникова в Москве

Почти в каждой работе Плотникова — пронзительный взгляд портретируемого. Независимо от того, сидит ли он за столом, танцует, играет на гитаре или гуляет, его глаза обращены к зрителю. Это создает гипнотизирующую атмосферу.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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10 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

"Персонажи Плотникова живут в какой-то другой реальности. Отчасти в сказках, в вымышленных пейзажах, интерьерах. Он снимает человека таким, каким тот хотел бы быть", — объяснял фотограф Юрий Рост.

Выставка фотографа Валерия Плотникова в Москве

"Персонажи Плотникова живут в какой-то другой реальности. Отчасти в сказках, в вымышленных пейзажах, интерьерах. Он снимает человека таким, каким тот хотел бы быть", — объяснял фотограф Юрий Рост.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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11 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Работы Валерия Плотникова украшали обложки известных журналов эпохи, таких как "Театр", "Советский экран". Главное издание о кино выходило миллионными тиражами. Творческие эксперименты фотохудожника фактически стали предвестниками современной российской фешен-фотографии.

Выставка фотографа Валерия Плотникова в Москве

Работы Валерия Плотникова украшали обложки известных журналов эпохи, таких как "Театр", "Советский экран". Главное издание о кино выходило миллионными тиражами. Творческие эксперименты фотохудожника фактически стали предвестниками современной российской фешен-фотографии.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
12 из 13
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Экспозиция открыта до 7 сентября. Фонд Still Art также представил монографию Валерия Плотникова с избранными портретами.

Выставка проходит в рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии".

Выставка фотографа Валерия Плотникова в Москве

Экспозиция открыта до 7 сентября. Фонд Still Art также представил монографию Валерия Плотникова с избранными портретами.

Выставка проходит в рамках биеннале "Мода и стиль в фотографии".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
13 из 13
 
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