Фотограф советских звезд: в МАММ открылась выставка Валерия Плотникова

За каждым персонажем — целая история. Жизнь, опыт, характер героя он сжимал до одного кадра. Признавался, что уже с юности умел "угадывать значимость человека". И это правда: Плотников снимал будущих звезд еще в начале карьеры, распознав в них огромный потенциал до того, как их имена стали известны всему миру.