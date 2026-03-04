Рейтинг@Mail.ru
На Украине сто сорок российских артистов считают угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 04.03.2026
16:28 04.03.2026
На Украине сто сорок российских артистов считают угрозой нацбезопасности
Сто сорок российский артистов, среди которых известные актеры и певцы, числятся в списке представляющих угрозу национальной безопасности Украины, подсчитало РИА
На Украине сто сорок российских артистов считают угрозой нацбезопасности

МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Сто сорок российский артистов, среди которых известные актеры и певцы, числятся в списке представляющих угрозу национальной безопасности Украины, подсчитало РИА Новости.
Список, формируемый украинским министерством культуры, начал активно пополняться после 2016 года. В настоящее время он содержит 251 фамилию.
В числе тех, кто по мнению Киева, представляет угрозу, Алена Апина, Надежда Бабкина, Федор Бондарчук, Юрий Гальцев, солистки шансон-группы "Воровайки", Леонид Ярмольник, Михаил Боярский, Никита Джигурда. Последний раз список пополнялся в начале 2026 года, в него добавили певицу Любовь Успенскую, которая также внесена в базу сайта "Миротворец".
Киркоров прокомментировал объявление его в розыск на Украине
