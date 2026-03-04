https://ria.ru/20260304/ukraina-2078514225.html
На Украине сто сорок российских артистов считают угрозой нацбезопасности
На Украине сто сорок российских артистов считают угрозой нацбезопасности - РИА Новости, 04.03.2026
На Украине сто сорок российских артистов считают угрозой нацбезопасности
Сто сорок российский артистов, среди которых известные актеры и певцы, числятся в списке представляющих угрозу национальной безопасности Украины, подсчитало РИА РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T16:28:00+03:00
2026-03-04T16:28:00+03:00
2026-03-04T16:28:00+03:00
киев
алена апина
надежда бабкина
федор бондарчук
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d156b100ff34f079970d33a327cadea.jpg
https://ria.ru/20251216/kirkorov-2062394597.html
киев
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014492978_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_fc4eadbf70ec9aca179320a977594056.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, алена апина, надежда бабкина, федор бондарчук, в мире, украина
Киев, Алена Апина, Надежда Бабкина, Федор Бондарчук, В мире, Украина
На Украине сто сорок российских артистов считают угрозой нацбезопасности
На Украине 140 российских артистов считают угрозой нацбезопасности