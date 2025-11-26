https://ria.ru/20251126/shtraf-2057576331.html
Михаила Боярского оштрафовали за не оплаченный вовремя другой штраф
Михаила Боярского оштрафовали за не оплаченный вовремя другой штраф - РИА Новости, 26.11.2025
Михаила Боярского оштрафовали за не оплаченный вовремя другой штраф
Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал в двукратном размере народного артиста РСФСР Михаила Боярского за неоплату в срок другого штрафа, указано в судебных... РИА Новости, 26.11.2025
МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал в двукратном размере народного артиста РСФСР Михаила Боярского за неоплату в срок другого штрафа, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Назначено административное наказание", - сообщается в материалах.
Отмечается, что решение суда вступило в законную силу, жалобу Боярский
не подавал.
Взысканная с Боярского сумма и то, за что он получил первый штраф не сообщаются.
Согласно материалам, ему вменили административное нарушение по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ
(неуплата административного штрафа в срок). По данной статье грозит наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.