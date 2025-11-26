Михаила Боярского оштрафовали за не оплаченный вовремя другой штраф

МОСКВА, 26 ноя - РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал в двукратном размере народного артиста РСФСР Михаила Боярского за неоплату в срок другого штрафа, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Взысканная с Боярского сумма и то, за что он получил первый штраф не сообщаются.