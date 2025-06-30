https://ria.ru/20250630/puchkov-2026214621.html

На Украине российскому блогеру Гоблину заочно вынесли приговор

На Украине российскому блогеру Гоблину заочно вынесли приговор - РИА Новости, 30.06.2025

На Украине российскому блогеру Гоблину заочно вынесли приговор

Винницкий городской суд заочно приговорил к 10 годам заключения свободы российского журналиста и продюсера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин,... РИА Новости, 30.06.2025

2025-06-30T09:38:00+03:00

2025-06-30T09:38:00+03:00

2025-06-30T10:16:00+03:00

украина

россия

кропивницкий (бывший кировоград)

дмитрий киселев

владимир соловьев (телеведущий)

олег газманов

совет национальной безопасности и обороны украины

служба безопасности украины

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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Винницкий городской суд заочно приговорил к 10 годам заключения свободы российского журналиста и продюсера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, сообщает местное издание "Моя Винница". "Винницкий городской суд заочно приговорил к 10 годам заключения с конфискацией имущества российского блогера-пропагандиста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Уроженец Кропивницкого, ныне гражданин РФ, признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны. С 2023 года блогер находится под санкциями СНБО из-за антиукраинской деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Минкультуры Украины в апреле 2023 года опубликовало обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто, по мнению официального Киева, создает угрозу национальной безопасности. Среди них гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий "Гоблин" Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Там указаны также российские музыкальные исполнители и актеры Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, в списке находится певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в 2018 году. Власти Украины, в частности СБУ, периодически предъявляют заочные обвинения представителям России, однако ни к каким практическим последствиям это не приводит.

https://ria.ru/20250220/pevtsov-2000653567.html

украина

россия

кропивницкий (бывший кировоград)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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украина, россия, кропивницкий (бывший кировоград), дмитрий киселев, владимир соловьев (телеведущий), олег газманов, совет национальной безопасности и обороны украины, служба безопасности украины, в мире