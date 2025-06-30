На Украине российскому блогеру Гоблину заочно вынесли приговор
На Украине журналиста Пучкова заочно приговорили к 10 годам заключения
© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкБлогер, писатель, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Дмитрий Пучков
Блогер, писатель, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ Дмитрий Пучков . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Винницкий городской суд заочно приговорил к 10 годам заключения свободы российского журналиста и продюсера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, сообщает местное издание "Моя Винница".
"Винницкий городской суд заочно приговорил к 10 годам заключения с конфискацией имущества российского блогера-пропагандиста Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин. Уроженец Кропивницкого, ныне гражданин РФ, признан виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины и пропаганде агрессивной войны. С 2023 года блогер находится под санкциями СНБО из-за антиукраинской деятельности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Минкультуры Украины в апреле 2023 года опубликовало обновленный список, включающий 211 российских деятелей из разных отраслей, кто, по мнению официального Киева, создает угрозу национальной безопасности. Среди них гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, журналист, продюсер Дмитрий "Гоблин" Пучков, российский журналист, радио- и телеведущий Владимир Соловьев. Там указаны также российские музыкальные исполнители и актеры Олег Газманов, Стас Пьеха, Александр Розенбаум, Алена Апина, Надежда Бабкина, Сергей Безруков, Михаил Боярский, Иван Охлобыстин и другие. Кроме того, в списке находится певец Иосиф Кобзон, скончавшийся в 2018 году. Власти Украины, в частности СБУ, периодически предъявляют заочные обвинения представителям России, однако ни к каким практическим последствиям это не приводит.
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