Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Мерлина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью участника Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда, драматурга, композитора Александра Мерлина, отметив, что он оставил богатое наследие.

Ранее генконсульство России Бонне сообщило, что на 101-м году ушел из жизни ветеран, участник Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда Александр Мерлин, который проживал в последние годы в городе Мюнхене

"Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. Александр Мерлин в годы блокады Ленинграда служил в отряде местной самообороны. Был награжден медалью "За оборону Ленинграда". В 1945 году принимал участие в боях против милитаристской Японии . В послевоенные годы раскрылся его литературный и музыкальный талант – он выступал на сценах Ленинграда и других городов", - говорится в тексте соболезнования Беглова

"Написанные им пьесы ставились в петербургских и московских театрах. Александр Мерлин оставил богатое наследие – более трех тысяч произведений. Талантливый, активный, энергичный человек – таким он был в жизни и творчестве. Светлая ему память", - отмечает Беглов.