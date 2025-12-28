https://ria.ru/20251228/peterburg-2065179809.html
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Мерлина
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Мерлина - РИА Новости, 28.12.2025
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Мерлина
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью участника Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда,... РИА Новости, 28.12.2025
2025-12-28T15:04:00+03:00
2025-12-28T15:04:00+03:00
2025-12-28T15:04:00+03:00
культура
ленинград
санкт-петербург
россия
александр беглов
эдуард хиль
михаил боярский
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065120701_0:184:720:589_1920x0_80_0_0_c2ea2522bb24f9ba76e068e41bacf966.jpg
https://ria.ru/20251228/moskva-2065158012.html
ленинград
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1c/2065120701_0:147:720:687_1920x0_80_0_0_70bcf74ebd8551ce944f37c1a8a56214.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинград, санкт-петербург, россия, александр беглов, эдуард хиль, михаил боярский, общество
Культура, Ленинград, Санкт-Петербург, Россия, Александр Беглов, Эдуард Хиль, Михаил Боярский, Общество
Беглов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Мерлина
Беглов: Мерлин оставил богатое наследие, написал более трех тысяч произведений
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью участника Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда, драматурга, композитора Александра Мерлина, отметив, что он оставил богатое наследие.
Ранее генконсульство России
в Бонне
сообщило, что на 101-м году ушел из жизни ветеран, участник Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда
Александр Мерлин, который проживал в последние годы в городе Мюнхене
.
"Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. Александр Мерлин в годы блокады Ленинграда служил в отряде местной самообороны. Был награжден медалью "За оборону Ленинграда". В 1945 году принимал участие в боях против милитаристской Японии
. В послевоенные годы раскрылся его литературный и музыкальный талант – он выступал на сценах Ленинграда и других городов", - говорится в тексте соболезнования Беглова
.
Губернатор отметил, что произведения Мерлина вошли в репертуар Аркадия Райкина
, Клавдии Шульженко, Эдуарда Хиля
, Бена Бенцианова, Иосифа Кобзона
, Михаила Боярского
.
"Написанные им пьесы ставились в петербургских и московских театрах. Александр Мерлин оставил богатое наследие – более трех тысяч произведений. Талантливый, активный, энергичный человек – таким он был в жизни и творчестве. Светлая ему память", - отмечает Беглов.
Александр Мерлин родился в 1925 году в Ленинграде. После окончания Великой Отечественной войны посвятил себя драматургии, написанию сценариев и музыки. В его портфолио свыше 3 тысяч произведений, некоторые из которых исполняли Клавдия Шульженко, Эдуард Хиль, Александр Райкин, Михаил Боярский и другие.