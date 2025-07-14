https://ria.ru/20250714/artist-2029051821.html

Шпага и "Египетская сила": чем Борис Клюев завоевал народную любовь

Шпага и "Египетская сила": чем Борис Клюев завоевал народную любовь - РИА Новости, 14.07.2025

Шпага и "Египетская сила": чем Борис Клюев завоевал народную любовь

На Патриарших прудах — именно там, где сегодня туристы ищут тень Булгаковского кота, — в июле 1944-го родился мальчик, которому предстояло сыграть более сотни... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:30:00+03:00

2025-07-14T19:30:00+03:00

2025-07-14T19:30:00+03:00

борис клюев

михаил боярский

малый театр

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. На Патриарших прудах — именно там, где сегодня туристы ищут тень Булгаковского кота, — в июле 1944-го родился мальчик, которому предстояло сыграть более сотни экранных персонажей и без малого семь десятков театральных ролей. Коммунальная комната в девять квадратных метров, общий коридор, пять соседских семей и ранняя смерть отца-актера: старт Бориса Клюева трудно назвать идеальным. Но именно эти трудности и вырастили артиста, чьи реплики разошлись на цитаты — от благородного "мсье де Шевалье" до одесского "Египетская сила!"."Чёрт первого разряда" и грузчик на Киргизском вокзалеДворовый задиристый характер не способствовал отличным отметкам в школе: в шестом классе будущего артиста оставили "на второй год". Спасительную тропу к профессии указал школьный спектакль "Чёртова мельница". Попросили самого шумного мальчишку сыграть черта — и он впервые услышал аплодисменты со сцены. Позднее Клюев вспоминал: "Этот спектакль имел невероятный успех, который стал маяком, проложившим нужный для меня путь. Я записался в театральный кружок в Доме журналиста".Денег в семье не хватало, и с тринадцати лет Борис разгружал товарные вагоны, а в шестнадцать поехал на стройку под Дмитров — работа, которую сегодня назвали бы "производственной практикой характеров". Холод, бетон, лопаты: именно там, как признавался актёр, выковался его привычный железный режим.Битва за Рошфора и казус на сценеКак и отец, он мечтал о "Щуке", но повестка в армию пришла раньше приёмных экзаменов. Первое образование Клюев всё-таки получил в Щепкинском училище — правда, с перерывом на три года срочной службы. Парадоксально, но именно армия подарила дебют на пленке: массовка "Войны и мира" Бондарчука стала импровизированной киношколой для рядового Клюева.Демобилизовавшись, он вернулся к учёбе и в 1969-м вышел на подмостки Малого театра, которому посвятит полвека — сыграет, например, Молчалина в "Горе от ума", Фамусова, а позже Людовика XIV в "Кабале святош" и ловкого дельца Беркутова в "Волках и овцах".Киношный успех пришел не сразу. В 1978 году Георгий Юнгвальд-Хилькевич готовил музыкальные "Три мушкетёра" для телевидения. На роль графа Рошфора режиссёр без колебаний назначил Михаила Боярского. Когда Боярского утвердили на д’Артаньяна, Рошфор по плану отходил актёру киевского Театра имени Франко. Но Госкино пересмотрело кинопробы и согласилось на Клюева.Тот изменил предложенный грим — вместо пышной бороды потребовал тонкие усы и аккуратную эспаньолку, добавив персонажу хищной утончённости. Во время сложной сцены на лестнице произошёл казус:"Снимали сцену тройного поединка на шпагах д’Артаньяна, Рошфора и де Жюссака, которого играл Владимир Балон. Мы должны были скрестить шпаги на лестнице, снимали в Одесском оперном театре. Когда репетировали, всё шло замечательно, но на съёмках ускорили темп фехтования, - цитирует АиФ актёра. - И вот Миша Боярский, сильно замахнувшись клинком, направил мою шпагу прямиком себе в лицо. Она выбила ему зуб и оцарапала горло. Однако он, как истинный профессионал, продолжил сниматься. Потом я узнал, что эта травма весьма распространена у фехтовальщиков"Фильм вышел в январе 1979-го и мгновенно превратил Рошфора Клюева в одного из самых обаятельных злодеев советского экрана — тонкая ирония и хладнокровие сделали персонажа таким же притягательным, как корсиканский акцент Вицинского Пэпэ.Майкрофт, который младше ШерлокаСледом режиссёр Игорь Масленников позвал Клюева в телевизионного Майкрофта Холмса. Парадокс снова налицо: старший брат великого сыщика был младше актёра Василия Ливанова на девять лет. Тем не менее министерский чиновник-стратег получился настолько убедительным, что публика даже не задумывалась о разнице в паспортах.Политический детектив Владимира Фокина стал для него экзаменом на баланс: шпион Трианон вышел слишком котильонным, и цензоры неоднократно сокращали хронометраж. "Это было странно, всё же антигерой… Но я тогда вообще никуда не мог спокойно ходить. Зрительский успех был необыкновенный", - вспоминал Клюев.На улицах артиста принимали за положительного героя: двойная "ошибка восприятия" показала редкую способность наделять отрицательные фигуры харизмой, не теряя драматической правды.Тем временем в Малом театре Клюев создавал галерею характеров. Среди его любимых — интриган князь Голицын ("Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский"), маршал Бертран ("Корсиканка"), газетчик-карьерист Дероше ("Таинственный ящик"), строгий Людовик XIV ("Кабала святош") и ворчливый лорд Портес в мольеровском "Любовном круге"Параллельно артист вёл мастерскую в "Щепке", где выпускал поколения: среди его студентов Егор Бероев, Елена Лядова, Кристина Асмус.Николай Петрович: неожиданный народный геройВ 2009-м продюсеры ситкома "Воронины" искали "главного папу" российского экрана. Клюеву на тот момент было 65. Привыкший к шпагам и мундштукам, он не сразу согласился на роль простоватого Николая Петровича. Контраст с аристократическим амплуа оказался выигрышным: реплика "Египетская сила!" улетела в интернет-мемы, а сериал пережил десять сезонов."Простачка Воронина играть труднее, чем изысканных аристократов! – цитируетМК актера. - Играя Воронина, я ушёл дальше всего от себя самого. Аристократы, князья — все, что я играл до сих пор, гораздо проще, чем Воронин. Благодаря роли Воронина в, казалось бы, обычном сериальчике, я начинаю понимать, что становлюсь мастером".Трагедия и стойкостьЗа гримом королей и гротеском ситкома скрывалась тяжёлая личная утрата. В 1993 году единственный сын Алексей неожиданно умер во сне: сердце остановилось на 24-м году жизни."Мне тогда было очень тяжело перенести его уход, но я понимал, что надо продолжать жить", — говорил актёр.Утешением стала третья жена Виктория, мастер спорта по художественной гимнастике. Их союз длился 45 лет, выдержав и гастрольные разъезды, и врачебные диагнозы.В 2018-м Клюеву поставили диагноз "рак лёгких". Он продолжал сниматься — в июле 2019-го участвовал в выездных сериях "Ворониных" в Сочи, пряча отдышку за фирменной усмешкой. 1 сентября 2020 года артист ушёл из жизни.Более ста киноролей, свыше семидесяти театральных образов, несколько тысяч студентов — таков осязаемый итог. Но истинное наследие Бориса Клюева — невидимая школа уважения к профессии. А в каждом произнесённом на кухне "Египетская сила!" будет звучать лёгкое эхо графской шпаги — напоминание о том, как легко аристократия соседствует с народностью, если за обеими ролями стоит настоящий талант.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

борис клюев, михаил боярский, малый театр