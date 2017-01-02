США
2.012 января13:18МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Справки

Биография Юрия Григоровича

03:1002.01.2017
01860
Юрий Григорович. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк

Хореограф-постановщик, балетмейстер Государственного академического Большого театра России, Народный артист СССР Юрий Николаевич Григорович родился 2 января 1927 года в Ленинграде (Санкт-Петербурге) в семье служащего. Дядя Юрия по матери, Георгий Розай, был танцовщиком – выпускником петербургской балетной школы, участником парижских сезонов в антрепризе Сергея Дягилева.

В 1946 году Юрий Григорович окончил Ленинградское хореографическое училище (ныне Санкт-Петербургская академия русского балета имени А.Я. Вагановой), где занимался под руководством педагогов Бориса Шаврова и Алексея Писарева. Он был принят в балетную труппу Ленинградского государственного академического театра оперы и балета имени С.М. Кирова (ныне Мариинский театр), солистом которой оставался до 1961 года.

Cреди его ролей в театре – Половчанин в опере "Князь Игорь" композитора Александра Бородина, Нурали в "Бахчисарайском фонтане" Бориса Асафьева, Шурале в одноименном балете Фарида Яруллина, Северьян в "Каменном цветке" Сергея Прокофьева, Ретиарий в "Спартаке" Арама Хачатуряна и другие.

Первые свои постановки Григорович осуществил в Ленинградском Доме культуры имени А.М. Горького. В 1948 году им были поставлены балеты "Аистенок" Дмитрия Клебанова и "Семеро братьев" на музыку Александра Варламова.

© РИА Новости. Александр Макаров
Перейти в фотобанк
Марис Лиепа и Нина Тимофеева в балете Арама Хачатуряна "Спартак" в постановке Юрия Григоровича

Успех пришел к Юрию Григоровичу после постановки им на сцене театра имени С.М. Кирова балетов "Каменный цветок" Прокофьева (1957) и "Легенда о любви" Арифа Меликова" (1961).

В 1961-1964 годах Юрий Григорович был балетмейстером Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова (Мариинский театр).

В 1964-1995 годах Григорович занимал пост главного балетмейстера Большого театра (в 1988 году должность была переименована в художественного руководителя балетной труппы).

На сцену Большого театра Григорович перенес свои балеты "Каменный цветок" (1959), "Легенда о любви" (1965) и "Ромео и Джульетта" Прокофьева (1979), мировая премьера последнего из них состоялась в Парижской национальной опере в 1978 году.

Первым его оригинальным спектаклем, поставленным в Большом театре, стал балет "Щелкунчик" Петра Чайковского (1966). В отличие от ранних постановок, интерпретировавших балет как детскую сказку, Григорович представил балет как философско-хореографическую поэму. Он создал здесь новую хореографию на основе полной партитуры Чайковского.

Большой успех в различных странах мира имел балет "Спартак", поставленный Григоровичем на музыку Арама Хачатуряна (1968). Балетмейстеру удалось создать поэму о бессмертии героического подвига. Этот балет в 1970 году был удостоен Ленинской премии.

В Большом театре Григорович поставил балеты "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева (1975), "Ангара" Андрея Эшпая (1976),"Золотой век" Дмитрия Шостаковича (1982).

Под редакцией Григоровича в главном театре страны были осуществлены постановки классических балетов "Спящая красавица" (1963, 1973) и "Лебединое озеро" (1969, 2001) Чайковского, "Раймонда" (1984, 2003) Александра Глазунова, "Жизель" (1987) и "Корсар" (1994) Адольфа Адана, "Баядерка" (1991) и "Дон Кихот" (1994) Людвига Минкуса.

© РИА Новости. Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Сцена из балета Прокофьева "Ромео и Джульетта" в постановке Юрия Григоровича

В 1991-1994 годах Григорович руководил основанной им труппой "Большой театр — студия Юрия Григоровича".

В 1993-1995 годах сотрудничал с балетной труппой Башкирского государственного театра оперы и балета.

В 1996 году он стал фактическим основателем тетра балета в Краснодаре (балетная труппа краснодарского Музыкального театра ТО "Премьера").

В Краснодаре состоялись премьеры постановок Григоровича "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Дон Кихот", "Спартак", "Ромео и Джульетта", "Золотой век", "Тщетная предосторожность", "Каменный цветок", "Легенда о любви", "Корсар", "Баядерка", "Иван Грозный", "Спящая красавица" и др.

В 1999 году Григорович вернулся на московскую сцену, осуществив постановки в театре "Кремлевский балет" – "Ромео и Джульетта" (1999) и "Иван Грозный" (2001), затем "Корсар" (2007).

В 2008 году в Московском академическом музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко им был поставлен балет "Каменный цветок".

В 2001 году Юрий Григорович вернулся к сотрудничеству с Большим театром, начав репетиции балета "Лебединое озеро" в новой редакции, затем были возобновлены постановки "Легенды о любви", "Раймонда", "Щелкунчик", "Спартак", "Золотой век" и другие.

В феврале 2008 года Юрий Григорович по предложению руководства Большого театра стал штатным балетмейстером труппы.

18 ноября 2011 года с триумфом прошла первая балетная премьера на исторической сцене Большого театра после реконструкции – "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича.

В ноябре 2012 года состоялась премьера балета "Иван Грозный" Прокофьева в новой хореографической редакции балетмейстера.

В октябре 2016 года Большой театр представил возобновленный балет "Золотой век" Шостаковича в новой редакции Юрия Григоровича.

В декабре 2016 года в новой хореографической редакции Григоровича в Мариинском театре состоялась премьера балета "Каменный цветок" Прокофьева. Премьера приурочена 125-летию композитора и 90-летию балетмейстера.

© РИА Новости. Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Репетиция балета "Спящая красавица" в Большом театре в постановке Юрия Григоровича

Григорович также поставил спектакли в театрах Новосибирска, Екатеринбурга, Минска, Таллина, Вены, Парижа, Рима, Стокгольма, Генуи, Праги, Стамбула, Сеула и других городов. В кино экранизированы его балеты "Спартак" (1976) и "Иван Грозный" (под названием "Грозный век", 1977).

Юрий Григорович ведет активную преподавательскую деятельность. В 1974-1988 годах он был профессором балетмейстерского отделения Ленинградской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова.

С 1988 года является профессором, заведующим кафедрой хореографии и балетоведения Московской государственной академии хореографии.

В 1975-1985 годах Григорович был президентом основанного им же Комитета танца Международного института театра при ЮНЕСКО (в настоящее время – почетный президент).

С 1989 года – президент Ассоциации (ныне Международный союз) деятелей хореографии. В 1990 году Григорович стал президентом фонда "Русский балет".

С 1992 года он является президентом программы Benois de la danse (под патронатом ЮНЕСКО), от имени Международного союза деятелей хореографии ежегодно присуждающей приз "Benois de la danse" за выдающиеся достижения в искусстве балета.

Является бессменным председателем жюри Международного конкурса артистов балета в Москве, а также неоднократно возглавлял жюри конкурсов в Болгарии (Варна), Финляндии, США, Швейцарии и Японии.

© Фото: Дамир Юсупов
Юрий Григорович на репетиции балета "Ромео и Джульетта"

Юрий Григорович удостоен многих почетных званий, правительственных наград и премий. Народный артист СССР (1973), Герой Социалистического труда (1986), лауреат Ленинской премии (1970), дважды лауреат Государственной премии СССР (1977, 1985). Награжден орденами Ленина (1976), Октябрьской Революции (1981), "За заслуги перед Отечеством" III степени (2002), II степени (2007),  и I степени (2011),  медалями, а также наградами иностранных государств.

Юрий Григорович был женат на известной балерине, солистке Большого театра Наталье Бессмертновой (1941-2008).

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

Комментировать
+
Справки
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.