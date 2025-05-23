Прощание с хореографом Юрием Григоровичем
Церемония прощания с Юрием Григоровичем прошла на Исторической сцене Большого театра.
Церемония прощания с Юрием Григоровичем прошла на Исторической сцене Большого театра.
Хореограф умер 19 мая на 99-м году жизни.
Проводить Григоровича в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.
Проводить Григоровича в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.
На фото: художественный руководитель — директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.
На фото: художественный руководитель — директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.
Поклонники таланта легендарного хореографа несут к театру цветы.
На фото: депутат, член комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Владислав Третьяк и артист балета, хореограф Борис Акимов.
Поклонники таланта легендарного хореографа несут к театру цветы.
На фото: депутат, член комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Владислав Третьяк и артист балета, хореограф Борис Акимов.
На фото: искусствовед, журналист Андрей Золотов.
Григоровича кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.
На фото: предприниматель Алимжан Тохтахунов.
Григоровича кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.
На фото: предприниматель Алимжан Тохтахунов.
На фото: народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов.
На фото: народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов.
В 1947-1957 годах Григорович был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем стал балетмейстером театра.
На фото: бывший директор Большого театра Владимир Урин.
В 1947-1957 годах Григорович был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем стал балетмейстером театра.
На фото: бывший директор Большого театра Владимир Урин.
С 1964 по 1995 годы прославленный артист занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.
На фото: дирижер Феликс Коробов.
С 1964 по 1995 годы прославленный артист занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.
На фото: дирижер Феликс Коробов.
На фото: государственные награды Григоровича, выставленные на церемонии прощания.
На фото: государственные награды Григоровича, выставленные на церемонии прощания.
Григорович является автором восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе.
На фото: артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов.
Григорович является автором восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе.
На фото: артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов.
Также он приложил руку к постановке почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.
Также он приложил руку к постановке почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.