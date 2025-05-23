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Прощание с хореографом Юрием Григоровичем

Прощание с хореографом Юрием Григоровичем - РИА Новости, 23.05.2025

Прощание с хореографом Юрием Григоровичем

В Москве простились с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2025

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фото

юрий григорович

москва

большой театр

культура

валерий гергиев

мариинский театр

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В Москве простились с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте РИА Новости.

москва

ссср

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2025

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