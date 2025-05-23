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Прощание с хореографом Юрием Григоровичем - РИА Новости, 23.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:54 23.05.2025 (обновлено: 14:02 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/proschanie-2018632012.html
Прощание с хореографом Юрием Григоровичем
Прощание с хореографом Юрием Григоровичем - РИА Новости, 23.05.2025
Прощание с хореографом Юрием Григоровичем
В Москве простились с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте РИА Новости. РИА Новости, 23.05.2025
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В Москве простились с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, юрий григорович, москва, большой театр, валерий гергиев, мариинский театр, ленинградский театр оперы и балета имени кирова, владислав третьяк, ссср
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Прощание с хореографом Юрием Григоровичем

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В Москве простились с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем. Кадры с траурной церемонии — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Церемония прощания с Юрием Григоровичем прошла на Исторической сцене Большого театра.

Прощание с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Церемония прощания с Юрием Григоровичем прошла на Исторической сцене Большого театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Хореограф умер 19 мая на 99-м году жизни.

Прощание с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Хореограф умер 19 мая на 99-м году жизни.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Проводить Григоровича в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

Исполняющий обязанности ректора Академии Русского балета имени А. Я. Вагановой Николай Цискаридзе во время прощания с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Проводить Григоровича в последний путь пришли его родные, друзья и коллеги.

© РИА Новости / Илья Питалев
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На фото: художественный руководитель — директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

Художественный руководитель - директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

На фото: художественный руководитель — директор Мариинского театра, генеральный директор Большого театра Валерий Гергиев.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Поклонники таланта легендарного хореографа несут к театру цветы.

На фото: депутат, член комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Владислав Третьяк и артист балета, хореограф Борис Акимов.

Депутат, член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре и спорту Владислав Третьяк (слева) и артист балета, хореогарф Борис Акимов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Поклонники таланта легендарного хореографа несут к театру цветы.

На фото: депутат, член комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Владислав Третьяк и артист балета, хореограф Борис Акимов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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5 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: искусствовед, журналист Андрей Золотов.

Искусствовед, журналист Андрей Золотов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

На фото: искусствовед, журналист Андрей Золотов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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6 из 13
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Григоровича кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.

На фото: предприниматель Алимжан Тохтахунов.

Предприниматель Алимжан Тохтахунов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Григоровича кремируют, а затем похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой.

На фото: предприниматель Алимжан Тохтахунов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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7 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов.

Народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

На фото: народный артист СССР, балетмейстер-репетитор Борис Акимов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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8 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

В 1947-1957 годах Григорович был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем стал балетмейстером театра.

На фото: бывший директор Большого театра Владимир Урин.

Бывший директор Большого театра Владимир Урин на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

В 1947-1957 годах Григорович был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем стал балетмейстером театра.

На фото: бывший директор Большого театра Владимир Урин.

© РИА Новости / Илья Питалев
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9 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

С 1964 по 1995 годы прославленный артист занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.

На фото: дирижер Феликс Коробов.

Дирижер Феликс Коробов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

С 1964 по 1995 годы прославленный артист занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.

На фото: дирижер Феликс Коробов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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10 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На фото: государственные награды Григоровича, выставленные на церемонии прощания.

Государственные награды хореографа, народного артиста СССР Юрия Григоровича, выставленные на церемонии прощания с ним на Исторической сцене Большого театра

На фото: государственные награды Григоровича, выставленные на церемонии прощания.

© РИА Новости / Илья Питалев
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11 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Григорович является автором восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе.

На фото: артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов.

Артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов на прощании с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Григорович является автором восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе.

На фото: артист балета, премьер Большого театра Владислав Лантратов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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12 из 13
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Также он приложил руку к постановке почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.

Прощание с хореографом, народным артистом СССР Юрием Григоровичем на Исторической сцене Большого театра

Также он приложил руку к постановке почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра.

© РИА Новости / Илья Питалев
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КультураФотоЮрий ГригоровичМоскваБольшой театрВалерий ГергиевМариинский театрЛенинградский театр оперы и балета имени КироваВладислав ТретьякСССР
 
 
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