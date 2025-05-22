В Большом театре пройдет прощание с Юрием Владимировым
Церемония прощания с Юрием Владимировым пройдет в главном фойе Большого театра
© Радио Sputnik Марина СмирноваГосударственный академический Большой театр России.
© Радио Sputnik Марина Смирнова
Государственный академический Большой театр России.. Архивное фото
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Церемония прощания с народным артистом СССР, педагогом-репетитором Большого театра Юрием Владимировым пройдет в главном фойе исторического здания Большого театра в четверг.
Ранее в пресс-службе Большого театра РИА Новости сообщили, что советский и российский танцовщик и педагог-репетитор Большого театра Юрий Владимиров скончался в возрасте 83 лет в понедельник.
Прощание с Владимировым состоится в 14.00 в главном фойе исторического здания Большого театра после отпевания, которое пройдет в 11.00 в Храме иконы Божией Матери "Нечаянная радость". После церемонии прощания артиста похоронят на Даниловском кладбище в Москве.
Соболезнования в связи с уходом Владимирова выразили руководство и коллектив Большого театра, а также представители мира искусства и балета, среди них народный артист РФ, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе.
Владимиров родился 1 января 1942 года в деревне Костерево (ныне город Костерево) Владимирской области. В 1962 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу педагога Алексея Ермолаева. В 1962-1987 годах Юрий Владимиров был артистом балета Государственного академического Большого театра.
Исполнял ведущие партии: Принц и Голубая птица ("Щелкунчик" и "Спящая красавица" Петра Чайковского), Спартак ("Спартак" Арама Хачатуряна), Филипп ("Пламя Парижа" Бориса Асафьева), Байтемир ("Асель" Владимира Власова), Ржевский ("Гусарская баллада" Тихона Хренникова) и другие. Высшее достижение Владимирова – образ Ивана Грозного в балете Юрия Григоровича "Иван Грозный" на музыку Сергея Прокофьева.
С 1987 года Юрий Владимиров был балетмейстером-репетитором Большого театра. Среди его учеников – народный артист России Дмитрий Гуданов и заслуженный артист России Иван Васильев и другие. В 1976 году был награжден орденом "Знак почета". Лауреат Международного конкурса артистов балета в Варне (Болгария, 1966), Международного фестиваля танца в Париже (1969), Всесоюзного конкурса новых хореографических номеров в Москве (1969), Международного конкурса артистов балета в Москва (1969), обладатель Золотой звезды "Лучшей балетной паре" (с Ниной Сорокиной).
Биография Юрия Владимирова
19 мая, 14:54