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Легенда балета: ушел из жизни постановщик "Щелкунчика" Юрий Григорович - РИА Новости, 19.05.2025
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Культура
 
15:33 19.05.2025 (обновлено: 16:35 19.05.2025)
https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017824868.html
Легенда балета: ушел из жизни постановщик "Щелкунчика" Юрий Григорович
Легенда балета: ушел из жизни постановщик "Щелкунчика" Юрий Григорович - РИА Новости, 19.05.2025
Легенда балета: ушел из жизни постановщик "Щелкунчика" Юрий Григорович
На 99-м году ушел из жизни Юрий Григорович. Его "Щелкунчик" стал визитной карточкой Большого театра, в ГАБТ он прослужил много лет в качестве главного... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:33:00+03:00
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фото
культура
знаменитости
балет
юрий григорович
большой театр
культура
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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На 99-м году ушел из жизни Юрий Григорович. Его "Щелкунчик" стал визитной карточкой Большого театра, в ГАБТ он прослужил много лет в качестве главного балетмейстера. Работал с великими танцорами и танцовщицами. А его редакции самых популярных постановок шли на многих иностранных сценах. О судьбе легендарного хореографа — в фотоленте РИА Новости.
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Фото, Культура, Знаменитости, Балет, Юрий Григорович, Большой театр, Культура, Москва, Мариинский театр, Театр, Фото - Культура, Культура-Важное

Легенда балета: ушел из жизни постановщик "Щелкунчика" Юрий Григорович

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МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. На 99-м году ушел из жизни Юрий Григорович. Его "Щелкунчик" стал визитной карточкой Большого театра, в ГАБТ он прослужил много лет в качестве главного балетмейстера. Работал с великими танцорами и танцовщицами. А его редакции самых популярных постановок шли на многих иностранных сценах. О судьбе легендарного хореографа — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Юрий Григорович родился в Северной столице, в 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище и выступал на сцене как артист до 1961-го. Затем стал балетмейстером в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский). Как он говорил, даже самый выдающийся артист должен уйти вовремя. У балетных пенсионный возраст — 35 лет.

На фото: президент России Владимир Путин и балетмейстер Юрий Григорович на церемонии вручения Государственных премий 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.

Балетмейстер Юрий Григорович

Юрий Григорович родился в Северной столице, в 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище и выступал на сцене как артист до 1961-го. Затем стал балетмейстером в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский). Как он говорил, даже самый выдающийся артист должен уйти вовремя. У балетных пенсионный возраст — 35 лет.

На фото: президент России Владимир Путин и балетмейстер Юрий Григорович на церемонии вручения Государственных премий 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Борис Рябинин | Перейти в медиабанк

С 1964 по 1988 год Юрий Николаевич был главным балетмейстером, а с 1988 по 1995 год — художественным руководителем балетной труппы Большого театра. Редакции Григоровича классических балетов вошли в основной репертуар ГАБТ. "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица", конечно, "Щелкунчик" в афише и сейчас.

На фото: сцена из балета "Щелкунчик" в Большом театре.

Сцена из балета Щелкунчик. Композитор Петр Ильич Чайковский. Постановка Юрия Григоровича

С 1964 по 1988 год Юрий Николаевич был главным балетмейстером, а с 1988 по 1995 год — художественным руководителем балетной труппы Большого театра. Редакции Григоровича классических балетов вошли в основной репертуар ГАБТ. "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица", конечно, "Щелкунчик" в афише и сейчас.

На фото: сцена из балета "Щелкунчик" в Большом театре.

© РИА Новости / Борис Рябинин
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© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

Постановки Григоровича ценят не только российские зрители, но и зарубежная театральная публика. Например, его балет "Спартак" с аншлагами шел в Баварской опере.

На фото: вечер, посвященный 20-летию творческой деятельности Юрия Григоровича. Сцена из балета Д. Шостаковича "Золотой век".

Вечер, посвященный 20-летию творческой деятельности народного артиста СССР, главного балетмейстера Государственного академического Большого театра СССР Юрия Григоровича. Сцена из балета Дмитрия Шостаковича Золотой век

Постановки Григоровича ценят не только российские зрители, но и зарубежная театральная публика. Например, его балет "Спартак" с аншлагами шел в Баварской опере.

На фото: вечер, посвященный 20-летию творческой деятельности Юрия Григоровича. Сцена из балета Д. Шостаковича "Золотой век".

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанк

Кстати, у Юрия Григоровича есть и итальянские корни. Его дедушка — коннозаводчик из Флоренции — приехал в Россию за заработком, женился и осел в Петербурге. Возможно, гены родственника из жаркой страны поспособствовали тому, что в амплуа артиста были темпераментные танцы.

На фото: Юрий Григорович.

Юрий Николаевич Григорович

Кстати, у Юрия Григоровича есть и итальянские корни. Его дедушка — коннозаводчик из Флоренции — приехал в Россию за заработком, женился и осел в Петербурге. Возможно, гены родственника из жаркой страны поспособствовали тому, что в амплуа артиста были темпераментные танцы.

На фото: Юрий Григорович.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

Он начал ставить балеты в 20 лет. И о первых же его спектаклях в Театре имени Кирова (Мариинке) — "Каменный цветок" (1957 год) по уральским сказам Бажова и "Легенда о любви" (1961 год) по восточной легенде в изложении Назыма Хикмета — заговорила вся Северная столица.

На фото: сцена из балета "Каменный цветок", композитор Сергей Прокофьев, хореограф Юрий Григорович.

Сцена из балета Каменный цветок

Он начал ставить балеты в 20 лет. И о первых же его спектаклях в Театре имени Кирова (Мариинке) — "Каменный цветок" (1957 год) по уральским сказам Бажова и "Легенда о любви" (1961 год) по восточной легенде в изложении Назыма Хикмета — заговорила вся Северная столица.

На фото: сцена из балета "Каменный цветок", композитор Сергей Прокофьев, хореограф Юрий Григорович.

© РИА Новости / Александр Макаров
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© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанк

Критики говорят, что Григорович был настоящим революционером в хореографии, его даже сравнивают с Юрием Гагариным в плане первопроходца.

На фото: сцена из балета П. Чайковского "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича.

Сцена из балета П.И. Чайковского Спящая красавица в постановке Юрия Григоровича,

Критики говорят, что Григорович был настоящим революционером в хореографии, его даже сравнивают с Юрием Гагариным в плане первопроходца.

На фото: сцена из балета П. Чайковского "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Педенчук | Перейти в медиабанк

"Есть вещи, которые как идею можно очень хорошо переложить на язык танца, на язык движения, когда отсутствует слово, но есть чувство и страсть, — говорил Юрий Николаевич. — Меня вдохновляют на творчество две вещи. Чаще всего это музыка, она толкает возможность что-то рассказать. Также мне важен сюжет, который можно пересказать не менее интересно, чем в литературе". Хореограф стремился всегда создавать постановки, интересные и артистам, и зрителям.

На фото: Юрий Григорович во время репетиции.

Главный балетмейстер Государственного академического Большого театра СССР (ныне России) Юрий Григорович во время репетиции

"Есть вещи, которые как идею можно очень хорошо переложить на язык танца, на язык движения, когда отсутствует слово, но есть чувство и страсть, — говорил Юрий Николаевич. — Меня вдохновляют на творчество две вещи. Чаще всего это музыка, она толкает возможность что-то рассказать. Также мне важен сюжет, который можно пересказать не менее интересно, чем в литературе". Хореограф стремился всегда создавать постановки, интересные и артистам, и зрителям.

На фото: Юрий Григорович во время репетиции.

© РИА Новости / Педенчук
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© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

При этом, будучи главой балетной труппы ГАБТ, он прослыл как жесткий, даже тиранический руководитель. У него были противоречивые отношения с примами труппы, в том числе с Майей Плисецкой. А сам он говорил так: "С артистами обязательно надо жестко разговаривать, все объяснять. И дисциплина здесь должна быть прежде всего. Если ее нет — все уходит".

На фото: Юрий Григорович на репетиции балета Д. Шостаковича "Золотой век".

Народный артист СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, профессор, главный балетмейстер Государственного академического Большого театра Юрий Григорович на репетиции балета Д.Шостаковича Золотой век.

При этом, будучи главой балетной труппы ГАБТ, он прослыл как жесткий, даже тиранический руководитель. У него были противоречивые отношения с примами труппы, в том числе с Майей Плисецкой. А сам он говорил так: "С артистами обязательно надо жестко разговаривать, все объяснять. И дисциплина здесь должна быть прежде всего. Если ее нет — все уходит".

На фото: Юрий Григорович на репетиции балета Д. Шостаковича "Золотой век".

© РИА Новости / Александр Макаров
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8 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Юрий Григорович более 70 лет делал спектакли самого высокого уровня. В 90-е годы он был вынужден уйти из Большого. И стал руководителем Краснодарского театра балета — благодаря ему труппа прославилась на весь мир.

На фото: сцена из балета «Жизель» в постановке Юрия Григоровича. Композитор Адольф Адан. Большой театр.

Сцена из балета Жизель в постановке Юрия Григоровича

Юрий Григорович более 70 лет делал спектакли самого высокого уровня. В 90-е годы он был вынужден уйти из Большого. И стал руководителем Краснодарского театра балета — благодаря ему труппа прославилась на весь мир.

На фото: сцена из балета «Жизель» в постановке Юрия Григоровича. Композитор Адольф Адан. Большой театр.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

С 2008 года он снова стал штатным балетмейстером ГАБТ. Спектакли в его редакции — самые дефицитные. Особенно "Щелкунчик", запись которого показывают в кинотеатрах в предновогодние дни.

На фото: сцена из балета П. Чайковского "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича.

Сцена из балета П. Чайковского Лебединое озеро в постановке Юрия Григоровича

С 2008 года он снова стал штатным балетмейстером ГАБТ. Спектакли в его редакции — самые дефицитные. Особенно "Щелкунчик", запись которого показывают в кинотеатрах в предновогодние дни.

На фото: сцена из балета П. Чайковского "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича.

© РИА Новости / Александр Макаров
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10 из 12
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

С 1992-го Григорович был президентом программы Benоis de la danse (под патронатом ЮНЕСКО), от имени Международного союза деятелей хореографии ежегодно присуждающей приз за выдающиеся достижения в искусстве балета.

На фото: заслуженный артист РСФСР Марис Лиепа в роли Ферхада в сцене из балета азербайджанского композитора Арифа Меликова "Легенда о любви". Балетмейстер-постановщик Юрий Григорович.

Заслуженный артист РСФСР Марис Лиепа в роли Ферхада в сцене из балета азербайджанского композитора Арифа Меликова Легенда о любви. Балетмейстер-постановщик Юрий Григорович

С 1992-го Григорович был президентом программы Benоis de la danse (под патронатом ЮНЕСКО), от имени Международного союза деятелей хореографии ежегодно присуждающей приз за выдающиеся достижения в искусстве балета.

На фото: заслуженный артист РСФСР Марис Лиепа в роли Ферхада в сцене из балета азербайджанского композитора Арифа Меликова "Легенда о любви". Балетмейстер-постановщик Юрий Григорович.

© РИА Новости / Александр Макаров
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Александр Макаров | Перейти в медиабанк

Юрий Николаевич — бессменный председатель жюри Международного конкурса артистов балета и хореографов (Москва), Международного конкурса "Молодой балет мира" (Сочи), неоднократно возглавлял жюри конкурсов в Болгарии, Финляндии, Швейцарии, США, Японии.

На фото: вечер, посвященный 60-летию со дня рождения и 40-летию творческой деятельности Юрия Григоровича.

Юбилей Юрия Григоровича

Юрий Николаевич — бессменный председатель жюри Международного конкурса артистов балета и хореографов (Москва), Международного конкурса "Молодой балет мира" (Сочи), неоднократно возглавлял жюри конкурсов в Болгарии, Финляндии, Швейцарии, США, Японии.

На фото: вечер, посвященный 60-летию со дня рождения и 40-летию творческой деятельности Юрия Григоровича.

© РИА Новости / Александр Макаров
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12 из 12
 
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