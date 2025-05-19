Легенда балета: ушел из жизни постановщик "Щелкунчика" Юрий Григорович

Юрий Григорович родился в Северной столице, в 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище и выступал на сцене как артист до 1961-го. Затем стал балетмейстером в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский). Как он говорил, даже самый выдающийся артист должен уйти вовремя. У балетных пенсионный возраст — 35 лет.

На фото: президент России Владимир Путин и балетмейстер Юрий Григорович на церемонии вручения Государственных премий 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.