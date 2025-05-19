Легенда балета: ушел из жизни постановщик "Щелкунчика" Юрий Григорович
Юрий Григорович родился в Северной столице, в 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище и выступал на сцене как артист до 1961-го. Затем стал балетмейстером в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский). Как он говорил, даже самый выдающийся артист должен уйти вовремя. У балетных пенсионный возраст — 35 лет.
На фото: президент России Владимир Путин и балетмейстер Юрий Григорович на церемонии вручения Государственных премий 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.
Юрий Григорович родился в Северной столице, в 1946 году окончил Ленинградское хореографическое училище и выступал на сцене как артист до 1961-го. Затем стал балетмейстером в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета имени С. М. Кирова (ныне Мариинский). Как он говорил, даже самый выдающийся артист должен уйти вовремя. У балетных пенсионный возраст — 35 лет.
На фото: президент России Владимир Путин и балетмейстер Юрий Григорович на церемонии вручения Государственных премий 2016 года за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.
С 1964 по 1988 год Юрий Николаевич был главным балетмейстером, а с 1988 по 1995 год — художественным руководителем балетной труппы Большого театра. Редакции Григоровича классических балетов вошли в основной репертуар ГАБТ. "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица", конечно, "Щелкунчик" в афише и сейчас.
На фото: сцена из балета "Щелкунчик" в Большом театре.
С 1964 по 1988 год Юрий Николаевич был главным балетмейстером, а с 1988 по 1995 год — художественным руководителем балетной труппы Большого театра. Редакции Григоровича классических балетов вошли в основной репертуар ГАБТ. "Лебединое озеро", "Жизель", "Спящая красавица", конечно, "Щелкунчик" в афише и сейчас.
На фото: сцена из балета "Щелкунчик" в Большом театре.
Постановки Григоровича ценят не только российские зрители, но и зарубежная театральная публика. Например, его балет "Спартак" с аншлагами шел в Баварской опере.
На фото: вечер, посвященный 20-летию творческой деятельности Юрия Григоровича. Сцена из балета Д. Шостаковича "Золотой век".
Постановки Григоровича ценят не только российские зрители, но и зарубежная театральная публика. Например, его балет "Спартак" с аншлагами шел в Баварской опере.
На фото: вечер, посвященный 20-летию творческой деятельности Юрия Григоровича. Сцена из балета Д. Шостаковича "Золотой век".
Кстати, у Юрия Григоровича есть и итальянские корни. Его дедушка — коннозаводчик из Флоренции — приехал в Россию за заработком, женился и осел в Петербурге. Возможно, гены родственника из жаркой страны поспособствовали тому, что в амплуа артиста были темпераментные танцы.
На фото: Юрий Григорович.
Кстати, у Юрия Григоровича есть и итальянские корни. Его дедушка — коннозаводчик из Флоренции — приехал в Россию за заработком, женился и осел в Петербурге. Возможно, гены родственника из жаркой страны поспособствовали тому, что в амплуа артиста были темпераментные танцы.
На фото: Юрий Григорович.
Он начал ставить балеты в 20 лет. И о первых же его спектаклях в Театре имени Кирова (Мариинке) — "Каменный цветок" (1957 год) по уральским сказам Бажова и "Легенда о любви" (1961 год) по восточной легенде в изложении Назыма Хикмета — заговорила вся Северная столица.
На фото: сцена из балета "Каменный цветок", композитор Сергей Прокофьев, хореограф Юрий Григорович.
Он начал ставить балеты в 20 лет. И о первых же его спектаклях в Театре имени Кирова (Мариинке) — "Каменный цветок" (1957 год) по уральским сказам Бажова и "Легенда о любви" (1961 год) по восточной легенде в изложении Назыма Хикмета — заговорила вся Северная столица.
На фото: сцена из балета "Каменный цветок", композитор Сергей Прокофьев, хореограф Юрий Григорович.
Критики говорят, что Григорович был настоящим революционером в хореографии, его даже сравнивают с Юрием Гагариным в плане первопроходца.
На фото: сцена из балета П. Чайковского "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича.
Критики говорят, что Григорович был настоящим революционером в хореографии, его даже сравнивают с Юрием Гагариным в плане первопроходца.
На фото: сцена из балета П. Чайковского "Спящая красавица" в постановке Юрия Григоровича.
"Есть вещи, которые как идею можно очень хорошо переложить на язык танца, на язык движения, когда отсутствует слово, но есть чувство и страсть, — говорил Юрий Николаевич. — Меня вдохновляют на творчество две вещи. Чаще всего это музыка, она толкает возможность что-то рассказать. Также мне важен сюжет, который можно пересказать не менее интересно, чем в литературе". Хореограф стремился всегда создавать постановки, интересные и артистам, и зрителям.
На фото: Юрий Григорович во время репетиции.
"Есть вещи, которые как идею можно очень хорошо переложить на язык танца, на язык движения, когда отсутствует слово, но есть чувство и страсть, — говорил Юрий Николаевич. — Меня вдохновляют на творчество две вещи. Чаще всего это музыка, она толкает возможность что-то рассказать. Также мне важен сюжет, который можно пересказать не менее интересно, чем в литературе". Хореограф стремился всегда создавать постановки, интересные и артистам, и зрителям.
На фото: Юрий Григорович во время репетиции.
При этом, будучи главой балетной труппы ГАБТ, он прослыл как жесткий, даже тиранический руководитель. У него были противоречивые отношения с примами труппы, в том числе с Майей Плисецкой. А сам он говорил так: "С артистами обязательно надо жестко разговаривать, все объяснять. И дисциплина здесь должна быть прежде всего. Если ее нет — все уходит".
На фото: Юрий Григорович на репетиции балета Д. Шостаковича "Золотой век".
При этом, будучи главой балетной труппы ГАБТ, он прослыл как жесткий, даже тиранический руководитель. У него были противоречивые отношения с примами труппы, в том числе с Майей Плисецкой. А сам он говорил так: "С артистами обязательно надо жестко разговаривать, все объяснять. И дисциплина здесь должна быть прежде всего. Если ее нет — все уходит".
На фото: Юрий Григорович на репетиции балета Д. Шостаковича "Золотой век".
Юрий Григорович более 70 лет делал спектакли самого высокого уровня. В 90-е годы он был вынужден уйти из Большого. И стал руководителем Краснодарского театра балета — благодаря ему труппа прославилась на весь мир.
На фото: сцена из балета «Жизель» в постановке Юрия Григоровича. Композитор Адольф Адан. Большой театр.
Юрий Григорович более 70 лет делал спектакли самого высокого уровня. В 90-е годы он был вынужден уйти из Большого. И стал руководителем Краснодарского театра балета — благодаря ему труппа прославилась на весь мир.
На фото: сцена из балета «Жизель» в постановке Юрия Григоровича. Композитор Адольф Адан. Большой театр.
С 2008 года он снова стал штатным балетмейстером ГАБТ. Спектакли в его редакции — самые дефицитные. Особенно "Щелкунчик", запись которого показывают в кинотеатрах в предновогодние дни.
На фото: сцена из балета П. Чайковского "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича.
С 2008 года он снова стал штатным балетмейстером ГАБТ. Спектакли в его редакции — самые дефицитные. Особенно "Щелкунчик", запись которого показывают в кинотеатрах в предновогодние дни.
На фото: сцена из балета П. Чайковского "Лебединое озеро" в постановке Юрия Григоровича.
С 1992-го Григорович был президентом программы Benоis de la danse (под патронатом ЮНЕСКО), от имени Международного союза деятелей хореографии ежегодно присуждающей приз за выдающиеся достижения в искусстве балета.
На фото: заслуженный артист РСФСР Марис Лиепа в роли Ферхада в сцене из балета азербайджанского композитора Арифа Меликова "Легенда о любви". Балетмейстер-постановщик Юрий Григорович.
С 1992-го Григорович был президентом программы Benоis de la danse (под патронатом ЮНЕСКО), от имени Международного союза деятелей хореографии ежегодно присуждающей приз за выдающиеся достижения в искусстве балета.
На фото: заслуженный артист РСФСР Марис Лиепа в роли Ферхада в сцене из балета азербайджанского композитора Арифа Меликова "Легенда о любви". Балетмейстер-постановщик Юрий Григорович.
Юрий Николаевич — бессменный председатель жюри Международного конкурса артистов балета и хореографов (Москва), Международного конкурса "Молодой балет мира" (Сочи), неоднократно возглавлял жюри конкурсов в Болгарии, Финляндии, Швейцарии, США, Японии.
На фото: вечер, посвященный 60-летию со дня рождения и 40-летию творческой деятельности Юрия Григоровича.
Юрий Николаевич — бессменный председатель жюри Международного конкурса артистов балета и хореографов (Москва), Международного конкурса "Молодой балет мира" (Сочи), неоднократно возглавлял жюри конкурсов в Болгарии, Финляндии, Швейцарии, США, Японии.
На фото: вечер, посвященный 60-летию со дня рождения и 40-летию творческой деятельности Юрия Григоровича.