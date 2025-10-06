Рейтинг@Mail.ru
Выставка Бахрушинского музея о художнике Головине открылась в Софии
14:45 06.10.2025
Выставка Бахрушинского музея о художнике Головине открылась в Софии
Выставка Бахрушинского музея о художнике Головине открылась в Софии
Выставка Бахрушинского театрального музея "Волшебник императорских театров Александр Головин" открылась в Русском доме в Софии, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.10.2025
софия (город)
юрий григорович, галина уланова, кристина трубинова, софия (город), культура, выставки, театральный музей имени бахрушина
Выставка Бахрушинского музея о художнике Головине открылась в Софии

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Выставка Бахрушинского театрального музея "Волшебник императорских театров Александр Головин" открылась в Русском доме в Софии, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
«

"Имя Александра Головина занимает особое место в истории русской сценографии. Основатель нашего музея Алексей Бахрушин был поклонником таланта Головина, благодаря чему сегодня в наших фондах хранится свыше 1300 его произведений. Это бесценное наследие мы представляем в экспозиции, которая откроется в честь 50-летия Русского дома в Софии", - приводятся слова гендиректора Бахрушинского музея Кристины Трубиновой.

По словам директора Российского культурно-информационного центра в Софии Тимура Дудаева, данный проект стал продолжением серии экспозиций о Галине Улановой, Юрии Григоровиче и Константине Станиславском, которые вызвали большой интерес болгарской публики.
«

"Эта выставка знаменательна, поскольку открывается в год 100-летия народной дипломатии и 50-летия Российского культурно-информационного центра в Софии. Благодаря тесному сотрудничеству с Бахрушинским музеем, болгарские граждане получают уникальную возможность прикоснуться к классической русской культуре", - отметил он.

Так, в экспозиции собраны более 140 театральных эскизов в цифровых копиях, представляющих разные грани творчества Головина, среди них работы к операм "Ледяной дом", "Кармен", балетам "Лебединое озеро" и "Дон Кихот", а также эскизы декораций к опере "Борис Годунов" для "Русских сезонов" Дягилева.
Особым разделом является часть выставки, посвященная сотрудничеству Головина и режиссера Всеволода Мейерхольда. Посетители смогут увидеть эскизы костюмов и декораций к спектаклю "Гроза" и опере "Орфей и Эвридика". Отдельное пространство посвящено спектаклю "Маскарад" по драме Михаила Лермонтова, для которого Головин создал более четырех тысяч эскизов костюмов, декораций и занавесов.
Как уточняется, ранее проект был представлен в Брюсселе, Люксембурге и Париже, а в июне-июле текущего года выставка экспонировалась в рамках Авиньонского театрального фестиваля.
Выставка "Волшебник императорских театров Александр Головин" будет доступна для посещения в Русском доме в Софии до 30 октября.
Бахрушинский музей открыл в Париже выставку о русском авангарде
