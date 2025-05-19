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Матвиенко назвала смерть хореографа Григоровича огромной утратой

Матвиенко назвала смерть хореографа Григоровича огромной утратой - РИА Новости, 19.05.2025

Матвиенко назвала смерть хореографа Григоровича огромной утратой

Кончина известного хореографа Юрия Григоровича - это огромная утрата для российской культуры, судьба подарила ему яркий талант, сильный характер и сердце,... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T18:09:00+03:00

2025-05-19T18:09:00+03:00

2025-05-19T18:10:00+03:00

культура

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санкт-петербург

юрий григорович

валентина матвиенко

иван грозный

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ленинградский театр оперы и балета имени кирова

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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Кончина известного хореографа Юрия Григоровича - это огромная утрата для российской культуры, судьба подарила ему яркий талант, сильный характер и сердце, способное создавать красоту, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко. В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. "Глубоко опечалена известием о кончине народного артиста СССР, героя социалистического труда Юрия Николаевича Григоровича. Ушел из жизни выдающийся хореограф современности, человек-эпоха, легенда отечественной балетной школы, это огромная утрата для российской культуры", - говорится в телеграмме спикера СФ, направленной в адрес Большого театра. Судьба подарила Григоровичу яркий талант, сильный характер и сердце, способное видеть и создавать красоту, отметила Матвиенко, напомнив, что его профессиональная деятельность отмечена многочисленными высокими наградами и званиями. "Уникальные по своей эстетике постановки Юрия Николаевича отличались смелым сочетанием классического русского балета с новаторскими достижениями. Они стали не только значимой частью богатой истории Большого театра России, но и мирового сценического искусства", - подчеркнула она. Спикер СФ отметила, что Григоровича ценили за безграничную преданность избранному делу, интеллигентность и необыкновенное трудолюбие. Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом. Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Чайковского, "Спартака" Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева, "Ромео и Джульетту Прокофьева, "Золотой век" Шостаковича.

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россия, санкт-петербург, юрий григорович, валентина матвиенко, иван грозный, большой театр, ленинградский театр оперы и балета имени кирова