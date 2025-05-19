Матвиенко назвала смерть хореографа Григоровича огромной утратой
Матвиенко назвала смерть Григоровича огромной утратой для российской культуры
Юрий Григорович. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мая – РИА Новости. Кончина известного хореографа Юрия Григоровича - это огромная утрата для российской культуры, судьба подарила ему яркий талант, сильный характер и сердце, способное создавать красоту, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко.
В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни.
"Глубоко опечалена известием о кончине народного артиста СССР, героя социалистического труда Юрия Николаевича Григоровича. Ушел из жизни выдающийся хореограф современности, человек-эпоха, легенда отечественной балетной школы, это огромная утрата для российской культуры", - говорится в телеграмме спикера СФ, направленной в адрес Большого театра.
Судьба подарила Григоровичу яркий талант, сильный характер и сердце, способное видеть и создавать красоту, отметила Матвиенко, напомнив, что его профессиональная деятельность отмечена многочисленными высокими наградами и званиями.
"Уникальные по своей эстетике постановки Юрия Николаевича отличались смелым сочетанием классического русского балета с новаторскими достижениями. Они стали не только значимой частью богатой истории Большого театра России, но и мирового сценического искусства", - подчеркнула она.
Спикер СФ отметила, что Григоровича ценили за безграничную преданность избранному делу, интеллигентность и необыкновенное трудолюбие.
Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом.
Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций практически всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Чайковского, "Спартака" Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Прокофьева, "Ромео и Джульетту Прокофьева, "Золотой век" Шостаковича.