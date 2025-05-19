https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017861708.html

Беглов назвал Григоровича символом достижений отечественного балета

Беглов назвал Григоровича символом достижений отечественного балета - РИА Новости, 19.05.2025

Беглов назвал Григоровича символом достижений отечественного балета

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Григоровича, отметив, что на протяжении... РИА Новости, 19.05.2025

2025-05-19T15:48:00+03:00

2025-05-19T15:48:00+03:00

2025-05-19T15:48:00+03:00

культура

ленинград

россия

юрий григорович

александр беглов

иван грозный

большой театр

новости культуры

https://cdnn21.img.ria.ru/images/48827/01/488270163_0:209:2229:1463_1920x0_80_0_0_9baa11f636eb42fd260e4b732848786c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Григоровича, отметив, что на протяжении многих десятилетий он был символом высочайших достижений советского и российского балета. В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. "На протяжении многих десятилетий Юрий Григорович был символом высочайших достижений советского и российского балета. Его творчество отличало следование многовековым культурным традициям человечества. В созданных им балетах воспеваются вечные ценности любви, чести, долга, преданности Родине", - говорится в тексте соболезнования. Беглов напомнил, что Григорович родился в Ленинграде в 1927 году и был воспитан петербургской-ленинградской школой балета. "Поставленные им на рубеже 50-60-х годов в Театре имени Кирова (Мариинском) знаменитые балеты – "Каменный цветок" и "Легенда о любви" – стали новым словом в искусстве. Годы его руководства балетом Большого театра называют "золотым веком". Мировую славу завоевали его балеты "Спартак", "Щелкунчик", "Иван Грозный" и другие произведения. Гастроли труппы за рубежом всегда становились главным событием", - отмечается в соболезновании. По словам губернатора, Григорович был глубоко предан России, и его заслуги были оценены самыми высокими званиями и наградами. "Он бесконечно любил родной город, называл себя петербуржцем. Светлую память о великом мастере балета всегда будет хранить Россия", - отмечается в тексте соболезнования.

https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017847940.html

https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017856792.html

ленинград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинград, россия, юрий григорович, александр беглов, иван грозный, большой театр, новости культуры, балет