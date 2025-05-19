Беглов назвал Григоровича символом достижений отечественного балета
Беглов: Григорович многие годы был символом достижений балета в СССР и России
Балетмейстер Юрий Григорович. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Григоровича, отметив, что на протяжении многих десятилетий он был символом высочайших достижений советского и российского балета.
В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни.
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"На протяжении многих десятилетий Юрий Григорович был символом высочайших достижений советского и российского балета. Его творчество отличало следование многовековым культурным традициям человечества. В созданных им балетах воспеваются вечные ценности любви, чести, долга, преданности Родине", - говорится в тексте соболезнования.
Беглов напомнил, что Григорович родился в Ленинграде в 1927 году и был воспитан петербургской-ленинградской школой балета.
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"Поставленные им на рубеже 50-60-х годов в Театре имени Кирова (Мариинском) знаменитые балеты – "Каменный цветок" и "Легенда о любви" – стали новым словом в искусстве. Годы его руководства балетом Большого театра называют "золотым веком". Мировую славу завоевали его балеты "Спартак", "Щелкунчик", "Иван Грозный" и другие произведения. Гастроли труппы за рубежом всегда становились главным событием", - отмечается в соболезновании.
По словам губернатора, Григорович был глубоко предан России, и его заслуги были оценены самыми высокими званиями и наградами.
"Он бесконечно любил родной город, называл себя петербуржцем. Светлую память о великом мастере балета всегда будет хранить Россия", - отмечается в тексте соболезнования.