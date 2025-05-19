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Беглов назвал Григоровича символом достижений отечественного балета - РИА Новости, 19.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:48 19.05.2025
https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017861708.html
Беглов назвал Григоровича символом достижений отечественного балета
Беглов назвал Григоровича символом достижений отечественного балета - РИА Новости, 19.05.2025
Беглов назвал Григоровича символом достижений отечественного балета
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Григоровича, отметив, что на протяжении... РИА Новости, 19.05.2025
2025-05-19T15:48:00+03:00
2025-05-19T15:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Григоровича, отметив, что на протяжении многих десятилетий он был символом высочайших достижений советского и российского балета. В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. "На протяжении многих десятилетий Юрий Григорович был символом высочайших достижений советского и российского балета. Его творчество отличало следование многовековым культурным традициям человечества. В созданных им балетах воспеваются вечные ценности любви, чести, долга, преданности Родине", - говорится в тексте соболезнования. Беглов напомнил, что Григорович родился в Ленинграде в 1927 году и был воспитан петербургской-ленинградской школой балета. "Поставленные им на рубеже 50-60-х годов в Театре имени Кирова (Мариинском) знаменитые балеты – "Каменный цветок" и "Легенда о любви" – стали новым словом в искусстве. Годы его руководства балетом Большого театра называют "золотым веком". Мировую славу завоевали его балеты "Спартак", "Щелкунчик", "Иван Грозный" и другие произведения. Гастроли труппы за рубежом всегда становились главным событием", - отмечается в соболезновании. По словам губернатора, Григорович был глубоко предан России, и его заслуги были оценены самыми высокими званиями и наградами. "Он бесконечно любил родной город, называл себя петербуржцем. Светлую память о великом мастере балета всегда будет хранить Россия", - отмечается в тексте соболезнования.
https://ria.ru/20250519/grigorovich-2017847940.html
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ленинград, россия, юрий григорович, александр беглов, иван грозный, большой театр, новости культуры, балет
Культура, Ленинград, Россия, Юрий Григорович, Александр Беглов, Иван Грозный, Большой театр, Новости культуры, Балет
Беглов назвал Григоровича символом достижений отечественного балета

Беглов: Григорович многие годы был символом достижений балета в СССР и России

© РИА Новости / Александр Поляков | Перейти в медиабанкБалетмейстер Юрий Григорович
Балетмейстер Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© РИА Новости / Александр Поляков
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Балетмейстер Юрий Григорович. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Юрия Григоровича, отметив, что на протяжении многих десятилетий он был символом высочайших достижений советского и российского балета.
В понедельник помощник хореографа Александр Колесников сообщил РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни.
Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
Биография Юрия Григоровича
Вчера, 15:03
"На протяжении многих десятилетий Юрий Григорович был символом высочайших достижений советского и российского балета. Его творчество отличало следование многовековым культурным традициям человечества. В созданных им балетах воспеваются вечные ценности любви, чести, долга, преданности Родине", - говорится в тексте соболезнования.
Беглов напомнил, что Григорович родился в Ленинграде в 1927 году и был воспитан петербургской-ленинградской школой балета.
«
"Поставленные им на рубеже 50-60-х годов в Театре имени Кирова (Мариинском) знаменитые балеты – "Каменный цветок" и "Легенда о любви" – стали новым словом в искусстве. Годы его руководства балетом Большого театра называют "золотым веком". Мировую славу завоевали его балеты "Спартак", "Щелкунчик", "Иван Грозный" и другие произведения. Гастроли труппы за рубежом всегда становились главным событием", - отмечается в соболезновании.
По словам губернатора, Григорович был глубоко предан России, и его заслуги были оценены самыми высокими званиями и наградами.
"Он бесконечно любил родной город, называл себя петербуржцем. Светлую память о великом мастере балета всегда будет хранить Россия", - отмечается в тексте соболезнования.
Балетмейстер Юрий Григорович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
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КультураЛенинградРоссияЮрий ГригоровичАлександр БегловИван ГрозныйБольшой театрНовости культурыБалет
 
 
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