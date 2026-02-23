На фестивале в Сочи прошел вечер балета, посвященный Юрию Григоровичу

СОЧИ, 23 фев — РИА Новости. Звезды российского балета дали специальный вечер балета "Хореография судьбы", посвященный выдающемуся хореографу Юрию Григоровичу, который ушел из жизни в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости.

Инициатором вечера выступил премьер Большого театра Денис Родькин. Вечер прошел в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи под руководством Юрия Башмета.

"Григорович был не просто человек, а настоящая глыба. А я был всего лишь маленькой частичкой его большой вселенной. И, наверное, это вызывало во мне некоторый страх. Особенно, когда открывался занавес, когда я выходил на сцену и видел его – невысокого человека, но при этом громадную творческую фигуру. Для меня это всегда, конечно, было какое-то внутреннее волнение", – поделился Родькин перед началом выступления.

Вместе с ним на сцену вышли ведущие современные артисты балета: прима-балерины Большого театра Элеонора Севенард, Анна Никулина и Нинка Капцова, премьер Большого театра Артем Овчаренко, прима-балерина Мария Илюшкина и премьер Тимур Аскеров из Мариинского театра, прима-балерина Оксана Кардаш и премьер Иван Михалев из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Все они исполнили сольные номера и дуэты из самых известных постановок Григоровича: от "Лебединого озера" и "Каменного цветка" до "Спартака" и "Легенды о любви".

"В балетах Григоровича самые сложные – мужские партии. Ты полностью выжжен уже после первого выхода, и это так всегда. Такой мужской танец был, не побоюсь этого слова, козырем Юрия Николаевича Григоровича. И в принципе каждое новое поколение вносило в его спектакли что-то свое", – рассказал Родькин.

По словам артистов, которые работали с Григоровичем, он был очень требовательным. И даже простой набор движений необходимо было исполнять именно так, как этого просил он. Такая работа всегда требовала колоссальной отдачи - как физической, так и эмоциональной.

"Но хочется вспомнить и о том, что он всегда отталкивался от личности исполнителя. Не нарушая первоначальную хореографию и рисунок, он всегда прислушивался к артисту. Для него было важно, чтобы артист на сцене был убедителен. Нужно было раскрыться, донести до зрителя чувства и эмоции героя", – рассказала прима-балерина Большого театра Анна Никулина.

На вечере "Хореография судьбы", поставленном режиссером Николаем Скориком, отрывки из балетов Григоровича сопровождали видеопроекции – на большом экране демонстрировались документальные кадры, уникальные записи репетиций хореографа. Актер Игорь Гордин читал отрывки из интервью и воспоминаний Юрия Николаевича. Все это рисовало очень цельный образ человека – невероятно талантливого, энергичного, вдумчивого и размышляющего.