На фестивале в Сочи прошел вечер балета, посвященный Юрию Григоровичу
Морвокзал в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
16:35 23.02.2026
На фестивале в Сочи прошел вечер балета, посвященный Юрию Григоровичу
На фестивале в Сочи прошел вечер балета, посвященный Юрию Григоровичу - РИА Новости, 23.02.2026
На фестивале в Сочи прошел вечер балета, посвященный Юрию Григоровичу
Звезды российского балета дали специальный вечер балета "Хореография судьбы", посвященный выдающемуся хореографу Юрию Григоровичу, который ушел из жизни в 2025... РИА Новости, 23.02.2026
На фестивале в Сочи прошел вечер балета, посвященный Юрию Григоровичу

На фестивале в Сочи состоялся вечер балета, посвященный Юрию Григоровичу

Прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого театра Артем Овчаренко на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу
Прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого театра Артем Овчаренко на вечере балета Хореография судьбы, посвященном Юрию Григоровичу - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Прима-балерина Большого театра Элеонора Севенард и премьер Большого театра Артем Овчаренко на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу
СОЧИ, 23 фев — РИА Новости. Звезды российского балета дали специальный вечер балета "Хореография судьбы", посвященный выдающемуся хореографу Юрию Григоровичу, который ушел из жизни в 2025 году, передает корреспондент РИА Новости.
Инициатором вечера выступил премьер Большого театра Денис Родькин. Вечер прошел в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи под руководством Юрия Башмета.
Скрипач Александр Полторацкий выступает с Сонатой № 3 Э. Грига на Марафоне романтических сонат в рамках XIX Зимнего международного фестиваля искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Музыкальный марафон прошел на XIX Зимнем фестивале искусств в Сочи
Вчера, 09:45
"Григорович был не просто человек, а настоящая глыба. А я был всего лишь маленькой частичкой его большой вселенной. И, наверное, это вызывало во мне некоторый страх. Особенно, когда открывался занавес, когда я выходил на сцену и видел его – невысокого человека, но при этом громадную творческую фигуру. Для меня это всегда, конечно, было какое-то внутреннее волнение", – поделился Родькин перед началом выступления.
Вместе с ним на сцену вышли ведущие современные артисты балета: прима-балерины Большого театра Элеонора Севенард, Анна Никулина и Нинка Капцова, премьер Большого театра Артем Овчаренко, прима-балерина Мария Илюшкина и премьер Тимур Аскеров из Мариинского театра, прима-балерина Оксана Кардаш и премьер Иван Михалев из Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Все они исполнили сольные номера и дуэты из самых известных постановок Григоровича: от "Лебединого озера" и "Каменного цветка" до "Спартака" и "Легенды о любви".
Прима-балерина Большого театра Нина Капцова на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу
Прима-балерина Большого театра Нина Капцова на вечере балета Хореография судьбы, посвященном Юрию Григоровичу - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Прима-балерина Большого театра Нина Капцова на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу
"В балетах Григоровича самые сложные – мужские партии. Ты полностью выжжен уже после первого выхода, и это так всегда. Такой мужской танец был, не побоюсь этого слова, козырем Юрия Николаевича Григоровича. И в принципе каждое новое поколение вносило в его спектакли что-то свое", – рассказал Родькин.
По словам артистов, которые работали с Григоровичем, он был очень требовательным. И даже простой набор движений необходимо было исполнять именно так, как этого просил он. Такая работа всегда требовала колоссальной отдачи - как физической, так и эмоциональной.
"Но хочется вспомнить и о том, что он всегда отталкивался от личности исполнителя. Не нарушая первоначальную хореографию и рисунок, он всегда прислушивался к артисту. Для него было важно, чтобы артист на сцене был убедителен. Нужно было раскрыться, донести до зрителя чувства и эмоции героя", – рассказала прима-балерина Большого театра Анна Никулина.
Прима-балерина Большого театра Анна Никулина и премьер Большого театра Денис Родькин на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу
Прима-балерина Большого театра Анна Никулина и премьер Большого театра Денис Родькин на вечере балета Хореография судьбы, посвященном Юрию Григоровичу - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Прима-балерина Большого театра Анна Никулина и премьер Большого театра Денис Родькин на вечере балета "Хореография судьбы", посвященном Юрию Григоровичу
На вечере "Хореография судьбы", поставленном режиссером Николаем Скориком, отрывки из балетов Григоровича сопровождали видеопроекции – на большом экране демонстрировались документальные кадры, уникальные записи репетиций хореографа. Актер Игорь Гордин читал отрывки из интервью и воспоминаний Юрия Николаевича. Все это рисовало очень цельный образ человека – невероятно талантливого, энергичного, вдумчивого и размышляющего.
"Надо сказать, что Юрий Николаевич был современным человеком. Создавалось ощущение, что он как будто бы с тобой одного возраста. Он прекрасно видел и понимал, что происходит в мире, в нашей профессии, как люди строят отношения. И каждый его спектакль всегда звучал по-новому в зависимости от того, кто в нем танцевал", – заключил Денис Родькин.
Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
Зимний международный фестиваль искусств в Сочи - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
