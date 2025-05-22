https://ria.ru/20250522/grigorovich-2018454150.html
Источник: Юрий Григорович умер от осложнений после пневмонии
Источник: Юрий Григорович умер от осложнений после пневмонии - РИА Новости, 22.05.2025
Источник: Юрий Григорович умер от осложнений после пневмонии
Легендарный хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович скончался от осложнений после двусторонней пневмонии, сообщил РИА Новости источник в окружении... РИА Новости, 22.05.2025
2025-05-22T13:40:00+03:00
2025-05-22T13:40:00+03:00
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Легендарный хореограф, народный артист СССР Юрий Григорович скончался от осложнений после двусторонней пневмонии, сообщил РИА Новости источник в окружении артиста. В понедельник помощник хореографа Александр Колесников рассказал РИА Новости, что Григорович скончался на 99-м году жизни. Его кремируют, а затем в пятницу похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой, отметил во вторник источник агентства. "(Григорович - ред.) скончался от осложнений после двусторонней пневмонии", - сказал собеседник агентства. Григорович родился в 1927 году в Санкт-Петербурге. В 1947-1957 годах он был солистом Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, затем - балетмейстером театра. С 1964 по 1995 годы занимал пост главного балетмейстера Большого театра, с 2008 года был его штатным хореографом. Кроме того, Григорович - автор восьми оригинальных балетов, созданных в сотрудничестве с художником Симоном Вирсаладзе, а также редакций почти всех классических балетов, составляющих основу репертуара Большого театра. Он поставил "Щелкунчика" Петра Чайковского, "Спартака" Арама Хачатуряна, "Ивана Грозного" на музыку Сергея Прокофьева, "Ромео и Джульетту" Прокофьева, "Золотой век" Дмитрия Шостаковича.
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санкт-петербург, юрий григорович, сергей прокофьев, петр чайковский, большой театр, ленинградский театр оперы и балета имени кирова
Культура, Санкт-Петербург, Юрий Григорович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Большой театр, Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова
Источник: Юрий Григорович умер от осложнений после пневмонии
Хореограф Юрий Григорович умер от осложнений после двусторонней пневмонии